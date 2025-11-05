Vợ chồng trẻ ở Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm nộp thành công hồ sơ nhà ở xã hội: Xin giấy xác nhận mất 1 tháng, 10 ngày nộp xong hồ sơ online

Nhà ở xã hội (NOXH) luôn là chủ đề nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân, nhất là tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM. Mọi người đều mong chờ những thông tin xoay quanh các dự án mới mở bán, giá bán, điều kiện và đặc biệt là cách thức đăng ký nộp hồ sơ mua NOXH .

Mới đây, chị Huyền Lê (sở hữu kênh TikTok @chiepry93) đã chia sẻ những lưu ý then chốt giúp mọi người có thể chuẩn bị đầy đủ và nộp thành công hồ sơ đăng ký NOXH dự án Rice City Long Châu (Long Biên, Hà Nội). Tất cả đều là những chia sẻ hữu ích, từ cách điền giấy tờ, xin xác nhận đến cả cách làm thủ tục tại Cổng Dịch vụ Công quốc gia.

Quan trọng số 1: Xin ngay giấy xác nhận điều kiện nhà ở

Đây là giấy tờ mất nhiều thời gian nhất, nên chị Huyền Lê khuyên mọi người làm trước. Tùy từng chủ đầu tư sẽ yêu cầu vợ/chồng làm xác nhận riêng hoặc cả hai chung 1 tờ xác nhận, nên mọi người tìm hiểu về những yêu cầu từ chủ đầu tư để chuẩn bị giấy tờ phù hợp.

Vợ chồng chị Huyền thực hiện hoàn toàn trên Cổng Dịch Vụ Công, và sau hơn 1 tháng mới nhận được giấy xác nhận điều kiện nhà ở. Do đó, bạn nên chủ động thực hiện sớm để kịp thời hạn nộp hồ sơ. Chị Huyền Lê chia sẻ: "Sau khi đăng nhập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia thì, bạn tìm 'Cung cấp thông tin dữ liệu đất đai và điều thông tin của bản thân vào đó".

Chị Huyền chia sẻ thêm: "Sau hơn 1 tháng thì vợ chồng mình đã nhận được giấy xác nhận điều kiện nhà ở, với đối tượng như vợ chồng mình là đang làm việc tại doanh nghiệp thì giấy này xin lâu và khó nhất nên vợ chồng mình làm trước.

Ngày trước khi chưa làm bất kỳ giấy tờ gì liên quan đến bộ hồ sơ NOXH thì mình thấy khá hoang mang, nhưng với sự hỗ trợ của chủ dự án, mình cũng đã hình dung ra và bắt đầu làm".

Cách xác nhận thông tin cư trú CT07 và điền bản CT01

Đơn xác nhận thông tin cư trú với người đứng đơn mua/thuê mua NOXH không có thường trú tại Hà Nội. Chị Huyền Lê vẫn thực hiện tất cả các thao tác trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. "Cơ quan thự hiện là Công an phường, sau đó chọn 'Cấp cho nhân khẩu khác địa bàn quản lý', phần 'Những thành viên ở trong NOXH' thì nhà bạn có ai ở cùng thì để lại còn xóa hết đi cũng được. Sau đó điền thêm bản cứng CT01 và up lên, rồi nộp hồ sơ là xong" - chị Huyền Lê hướng dẫn.

"Sau khi có kết quả thì mọi người ra Công an phường, rồi cầm bản cứng về để scan và nộp cho chủ đầu tư. Mẫu CT01 thì mọi người có thể tải mẫu về và điền thông tin" - chị Huyền Lê hướng dẫn.

Nhiều người hiểu sai về "đối tượng khi đăng ký mua NOXH"

Chị Huyền Lê chia sẻ: "Khá nhiều người xác định sai nhóm đối tượng của mình khi đăng ký NOXH. Mọi người cứ nghĩ là độc thân lương dưới 15 triệu hay có gia đình lương không quá 30 triệu đều là người thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Thế nhưng không phải như vậy, mọi người phải xác định mình thuộc nhóm đối tượng lao động tự do, có hợp đồng lao động hay làm công nhân, mỗi đối tượng sẽ khác nhau".

Một trong những lưu ý quan trọng nhất, theo chị Huyền Lê, là xác định đúng nhóm đối tượng của mình:

- Lao động tự do: Thuộc nhóm người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

- Nếu có hợp đồng lao động: Thuộc nhóm người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp.

- Nếu làm công nhân: Thuộc nhóm công nhân tại khu công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất.

"Nhiều trường hợp bị trả hồ sơ hoặc yêu cầu đính chính do xác nhận sai nhóm đối tượng. Vì vậy, hãy rà soát kỹ trước khi xin xác nhận để tránh mất thời gian từ bước chuẩn bị hồ sơ" - chị Huyền Lê chia sẻ.

Xác nhận thu nhập với đối tượng có hợp đồng lao động: Xin bảng lương 1 năm, nhớ so sánh với quyết toán thuế

Một vài lưu ý mà Huyền Lê chia sẻ cũng rất hữu ích với những người đang tìm hiểu để đăng ký hồ sơ mua NOXH.

- Bảng lương phải được cơ quan/doanh nghiệp nơi bạn làm việc xác nhận, có đầy đủ thông tin cá nhân và dấu xác nhận của công ty.

- Khoảng thời gian xác nhận bảng lương: nếu chủ đầu tư thông báo tháng 10/2025 nhận hồ sơ, bạn nên xin bảng lương từ tháng 8/2024 đến 9/2025.

- Mức lương ghi trên xác nhận thu nhập phải là mức thực tế bạn nhận được hàng tháng.

"Mọi người nên tham khảo bảng lương trước, xem có bị lệch so với quyết toán thuê trên app không. Vì có thể lương của bạn là 10-11 triệu nhưng trên quyết toán thuế có thể rơi vào 20-30 triệu, vì nhiều công ty sẽ lấy chi phí" - chị Huyền Lê lưu ý thêm.

Đối tượng lao động tự do: Vẫn có trường hợp xin được

Chị Huyền Lê khẳng định: "Nhóm lao động tự do rất khó để xin xác nhận thu nhập, tuy nhiên trong quá trình mình tìm hiểu để hoàn thiện hồ sơ nộp cho chủ đầu tư, thì cũng có 3 trường hợp nộp được, cũng là lao động tự do. Mọi người có thể thao khảo".

Đây là nhóm khó xin xác nhận nhất, tuy nhiên vẫn có thể làm được nếu nắm đúng quy trình:

- Xác nhận đối tượng: xin tại Ủy ban nhân dân phường/xã nơi bạn cư trú.

- Xác nhận thu nhập: thực hiện tại Công an phường/xã (từ ngày 10/10 bắt đầu tiếp nhận).

Một số trường hợp thực tế vẫn có thể xin được xác nhận mà chị Huyền Lê chia sẻ:

* Trường hợp 1: Người có thường trú tại Hà Nội, xin xác nhận thu nhập tại địa phương và được xác nhận.

* Trường hợp 2: Chồng làm việc tại Hà Nội, vợ lao động tự do, khó xin xác nhận ở Hà Nội nên về quê (Nghệ An) xin xác nhận và được chấp thuận.

* Trường hợp 3: Người mới đi làm công ty hiện tại, tham gia BHXH được 3 tháng và vẫn xin được xác nhận thu nhập trong 12 tháng trước đó, cũng có thể nộp hồ sơ và được duyệt.

Riêng nộp được hồ sơ online đã mất hơn 10 ngày, chưa tính bước chuẩn bị giấy tờ, xin xác nhận

"Sau hơn 10 ngày thì mình mới nộp xong hồ sơ cho chủ đầu tư dự án Rice City Long Châu. Và cũng được bên chủ đầu tư phản hồi lại. Đây là dự án đầu tiên mình đăng ký nột hồ sơ NOXH. Chẳng biết có may mắn bốc được căn ngay dự án đầu tiên hay không, nhưng ít nhất mình có thể tự nghiên cứu, tự làm hồ sơ và điền tất cả các mẫu. Nếu không may dự án này không được thì vẫn có thể tự tin nộp hồ sơ các dự án sau này. Mình cũng có dự trù thêm một vài dự án NOXH khác. Mọi người hoàn toàn có thể tự làm hồ sơ được" - chị Huyền Lê chia sẻ.

(Nguồn: @soxaydung.hanoi.gov.vn)

Chị Huyền Lê cũng chia sẻ kinh nghiệm của bản thân, mọi người nên vào web: soxaydung.hanoi.gov.vn để theo dõi các dự án NOXH, liên hệ trực tiếp chủ đầu tư (qua email, hotline) để cập nhật thông tin mới nhất hoặc xin bộ hồ sơ để bắt đầu nghiên cứu thông tin và làm các giấy tờ cần thiết.

Ngoài ra, bạn có thể đến trực tiếp khu dự án để xem tình hình thi công, mặt bằng, hạ tầng xung quanh, hoặc tham gia các hội nhóm NOXH trên mạng xã hội để học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước.

"Mình cũng liên hệ với chủ đầu tư của dự án Rice City Long Châu và được họ gửi 1 bộ hồ sơ hoàn chỉnh để mình nghiên cứu và chuẩn bị. Vậy nên mọi người cứ liên lạc với chủ đầu tư, họ sẽ tư vấn" - chị Huyền Lê chia sẻ.

Việc chuẩn bị hồ sơ mua nhà ở xã hội đòi hỏi kiên nhẫn, nắm rõ quy định và chuẩn bị kỹ từng giấy tờ. Thậm chí trên trang cá nhân, chị Huyền Lê còn lên clip hướng dẫn mọi người cách điền giầy tờ, nộp hồ sơ, xin xác nhận và cách bước để chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký mua NOXH đầy đủ nhất. Tất cả đều là những chia sẻ thực tế, miễn phí để mọi người có thể có cơ hội sở hữu căn nhà mơ ước của mình.