Vợ cũ hơn 17 tuổi của Đàm Vĩnh Hưng cảm ơn Hồ Ngọc Hà

Mới đây, bà Liên Phạm – vợ cũ của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - Việt kiều Mỹ hơn nam ca sĩ 17 tuổi – đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh cùng dòng trạng thái thể hiện niềm vui sau buổi gặp gỡ với Hồ Ngọc Hà – Kim Lý tại TP.HCM.

Trên trang cá nhân, bà viết: "Buổi trưa thật vui và đặc biệt! May mắn được chính tay con gái Hồ Hà trình bày những món ăn ngon tuyệt vời, đậm đà hương vị quê hương của Hồ Hà. Ôi, ngon không nói nên lời! Lần đầu tiên được thưởng thức mà cảm giác thật khó quên! Cảm ơn con gái Hồ Hà và Kim Lý đã dành thời gian quý báu cho má...".

Vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng (ngoài cùng bên trái) có bữa ăn vui vẻ tại biệt thự nhà Hồ Ngọc Hà.

Món ăn khiến nữ bầu show thích thú.

Bà Liên Phạm còn bày tỏ phải quay lại nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý vì một điều: "Nhất định sẽ phải quay lại vì vẫn chưa gặp được hai bé yêu – Lisa và Leon nữa kìa! Những giây phút quý báu và ấm áp thế này thật đáng trân trọng…".

Kèm theo đó là loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc bà Liên Phạm cùng bạn bè thưởng thức bữa trưa tại biệt thự của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý ở Sài Gòn. Không gian sang trọng, ấm cúng cùng cách xưng hô "má – con" giữa bà Liên Phạm và Hồ Ngọc Hà cho thấy mối quan hệ gần gũi, thân tình hiếm thấy trong giới giải trí.

Trước đó, truyền thông từng nhiều lần nhắc đến tình cảm khăng khít giữa bà Liên Phạm và gia đình Hồ Ngọc Hà. Trong các chuyến về Việt Nam, bà thường ghé thăm nữ ca sĩ, tham dự những dịp đặc biệt của gia đình và thường xuyên tương tác trên mạng xã hội.

Lần nào bà Liên Phạm về Việt Nam, Hồ Ngọc Hà cũng tiếp đón.

Bà Liên Phạm từng bế hai con sinh đôi Lisa và Leon của Hà Hồ – Kim Lý, gửi lời chúc mừng sinh nhật các bé và gọi Hồ Ngọc Hà là "con gái". Trong một đoạn video được lan truyền, Hồ Ngọc Hà còn trực tiếp lái xe chở bà Liên Phạm đi chơi, ân cần hỏi han "Má có sợ nắng không?", thể hiện sự thân mật và kính trọng.

Bà Liên Phạm (tên đầy đủ là Liên Jackie Phạm), sinh năm 1954, là Việt kiều Mỹ, hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực tổ chức biểu diễn hải ngoại. Bà từng mời nhiều nghệ sĩ Việt sang biểu diễn, trong đó có Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên...

Theo thông tin từ các tờ báo lớn, bà Liên Phạm và Đàm Vĩnh Hưng đăng ký kết hôn vào ngày 13/6/2004 tại Mỹ. Cặp đôi giữ kín mối quan hệ suốt nhiều năm, cho đến khi thông tin ly hôn được tiết lộ vào năm 2021.

Dù ly hôn nhưng Đàm Vĩnh Hưng và vợ cũ vẫn làm bạn bè.

Trong đơn nộp tại tòa án quận Cam (bang California, Mỹ), bà Liên Phạm xác nhận hai người ly thân từ 22/2/2018 và không có con chung, không tranh chấp tài sản. Quá trình ly hôn diễn ra trong hòa bình và được xử vắng mặt.

Sau khi chia tay, cả hai vẫn giữ quan hệ văn minh. Bà Liên Phạm nhiều lần gửi lời chúc mừng sinh nhật Mr. Đàm, tương tác trên mạng xã hội và bày tỏ sự ủng hộ dành cho sự nghiệp của anh. Về phía nam ca sĩ, anh từng khẳng định dành sự trân trọng cho người từng gắn bó suốt nhiều năm.

Hiện bà Liên Phạm chủ yếu sống tại Mỹ nhưng vẫn thường xuyên về Việt Nam, gặp gỡ bạn bè, nghệ sĩ thân thiết và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.