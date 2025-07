Vợ của người trúng hơn 344 tỷ của Vietlott: "Mình cảm thấy rất vui vì chồng đã trúng giải thưởng lớn, nhưng vui nhiều hơn khi anh chia sẻ thông tin đó với mình"

Vào ngày 22/7/2025, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức lễ trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng (QSMT) số 01215 trị giá hơn 344 tỷ đồng cho anh N.P – người chơi may mắn sở hữu tấm vé trúng thưởng được phát hành tại một điểm bán hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là giải thưởng xổ số có giá trị lớn nhất từ trước đến nay của Vietlott nói riêng và tại Việt Nam nói chung. Trước đó, Vietlott từng ghi nhận hai giải thưởng vượt mốc 300 tỷ đồng: giải Jackpot 1 kỳ QSMT 00119 trị giá hơn 303 tỷ đồng trao cho anh Q. tại Hà Nội và giải Jackpot 1 kỳ QSMT 01020 trị giá hơn 314 tỷ đồng trao cho hai người chơi tại TP.HCM. Với giá trị hơn 344 tỷ đồng, anh N.P hiện là người nhận giải thưởng xổ số lớn nhất lịch sử tại Việt Nam.

Theo Vietlott, tấm vé trúng giải của anh N.P có giá trị chính xác là 344.987.346.900 đồng. Sau khi kiểm tra hệ thống và hồ sơ kèm theo, công ty xác định người trúng giải là anh N.P, hiện đang sinh sống và kinh doanh tự do tại TP.HCM. Anh là người chơi thường xuyên các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, với thói quen mua 1–2 bộ số mỗi ngày, khi giải thưởng lớn mới mua tối đa 5 bộ số và luôn tự đặt giới hạn cho bản thân.

Chia sẻ tại buổi lễ trao thưởng, anh P. kể lại: "Tôi có thói quen mua vé số xong thường để trong cốp xe đến ngày hôm sau mới lấy ra so số. Tối ngày 12/7, mình có thấy thông tin có người trúng thưởng, tuy nhiên cũng không để ý để so vé. Sáng hôm sau, khi Vietlott thông báo có người trúng thưởng tại TP.HCM nên tôi có lấy vé ra so. Lúc thấy dãy số trên tấm vé trùng với dãy số kết quả, đầu tiên tôi thấy run, sau đó là một cảm giác thật sự không thể diễn tả. Trưa đó, tôi không ăn nổi cơm. Đến tối, sau khi đã bình tĩnh và chờ vợ ăn cơm xong thì tôi đã báo tin cho vợ biết".

Vợ anh P. cũng chia sẻ cảm xúc khi nhận tin từ chồng: "Bình thường mình cũng biết chồng có thói quen giải trí với xổ số. Mình cũng chỉ nói với anh đừng ham mê quá mà chỉ coi đó là thói quen giải trí lành mạnh. Tối đó, sau khi được chồng báo tin thì mình thao thức cả đêm. Mình cảm thấy rất vui, một phần vui vì biết được chồng đã trúng giải thưởng lớn như vậy, nhưng vui nhiều hơn khi anh trúng giải mà chia sẻ thông tin đó với mình".

Anh N.P cho biết sẽ cân nhắc để sử dụng số tiền một cách hiệu quả nhất. Trong lễ trao giải, anh đã trao tặng 08 tỷ đồng đến Quỹ xã hội Tâm Tài Việt để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên toàn quốc – đúng với tinh thần trách nhiệm xã hội mà Vietlott cùng người chơi đã duy trì. Riêng trong năm 2024, Vietlott, người trúng thưởng và Quỹ Tâm Tài Việt đã chung tay thực hiện các chương trình an sinh xã hội với tổng giá trị lên đến 22 tỷ đồng.

Theo quy định, anh N.P có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi phát hành vé là TP.HCM, với số tiền hơn 34,4 tỷ đồng (tương đương 10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng). Khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.