Vợ của trùm địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện làm giả bệnh án tâm thần để được xét xử nhẹ tội?

Vợ trùm địa ốc Alibaba lo bệnh án giả để được giảm nhẹ hình phạt

Như Tiền Phong đưa tin, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố 33 bị can về các tội “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (Bộ Y tế, đóng tại tỉnh Đồng Nai).

Trong nhóm bị đề nghị truy tố có 2 cựu Viện trưởng Lê Việt Hùng, Bùi Thế Hùng và 18 cán bộ phần lớn là lãnh đạo cấp phòng bị quy kết “Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đáng chú ý, bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ của trùm địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện) bị cáo buộc có hành vi làm giả bệnh án tâm thần được được nhẹ tội khi ra tòa xét xử.

Cụ thể, khoảng tháng 5/2022, Võ Thị Thanh Mai đang là bị cáo (tại ngoại) trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty địa ốc Alibaba do chồng cầm đầu. Vì muốn được hưởng tình tiết giảm nhẹ khi xét xử nên Mai đã nhờ, chuyển cho bị can Nguyễn Thị Kiều Mộng Loan (ở Bến Tre, là lao động tự do) 80 triệu đồng để liên hệ làm hồ sơ bệnh án tâm thần cho Mai.

Sau khi cầm tiền, Loan liên hệ, chuyển 70 triệu đồng cho đối tượng Cao Trí Trung (đang điều trị bắt buộc ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hoà) để giúp đỡ, Loan hưởng lợi 10 triệu đồng.

Còn Trung nhờ bị can Võ Đức Dương (Điều dưỡng của Viện) nhờ làm hồ sơ bệnh án cho Mai và đưa cho Dương 70 triệu đồng. Cá nhân Dương đưa cho bị Nguyễn Thành Quang (bác sĩ) số tiền 50 triệu đồng, còn 20 triệu đồng hưởng lợi.

Cơ quan điều tra cho rằng Nguyễn Thị Kiều Mông Loan, Võ Đức Dương phạm tội “Môi giới hối lộ”; Nguyễn Thành Quang phạm tội “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ trùm địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện.

Bị cáo chi hàng trăm triệu đồng để có bệnh án tâm thần

Tương tự là trường hợp của bị cáo Nguyễn Phú Quảng, tháng 11/2021, anh ta bị TAND TP Biên Hoà (Đồng Nai) phạt 10 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Sau đó, Nguyễn Thị Huyền Vân (vợ Quảng) liên hệ Lê Thị Mộng Đào (bạn Vân) để nhờ người lo cho Quảng được hưởng án treo hoặc đi điều trị bắt buộc, không phải chấp hành án phạt tù.

Kết luận xác định, Vân đưa tổng cộng 650 triệu đồng cho Đào; còn Đào liên hệ đưa 450 triệu cho Lê Duy Khánh.

Tới “khâu” của mình, Lê Duy Khánh khai đã liên hệ bị can Hà Ngọc Khánh (bác sĩ của Viện) và đưa số tiền 100 triệu đồng để nhờ lo cho Nguyễn Phú Quảng có hồ sơ bệnh án tâm thần, đi điều trị bắt buộc để không phải đi chấp hành án phạt tù.

Kết quả, Quảng nhập Viện Pháp y Biên Hoà từ ngày 29/9/2022 đến 26/10/2022 thì xuất viện.

Riêng cựu bác sĩ Hà Ngọc Khánh nhận tiền từ Lê Duy Khánh sau đó 2 lần đưa tổng cộng 45 triệu đồng cho bị can Lê Văn Hùng (Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa) xin cho Quảng được nhập viện điều trị để có hồ sơ bệnh án và xác nhận cho Quảng đang điều trị bệnh tâm thần để hoãn phiên toà xét xử.

Theo Viện Kiểm sát, các bị can Lê Thị Mộng Đào , Lê Duy Khánh, Hà Ngọc Khánh đã phạm tội “Môi giới hối lộ”. Trong khi Lê Văn Hùng... phạm tội “Nhận hối lộ”.

Cũng liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ bệnh án, cơ quan tố tụng cáo buộc tháng 11/2022, đối tượng Phan Văn Thanh (trú tại huyện Củ Chi, TP HCM) nhờ bị can Lê Vũ Hồng Sơn (lao động tự do) nhờ làm hồ sơ bệnh án và điều trị bệnh tâm thần để khi vi phạm pháp luật thì cung cấp cho cơ quan chức năng.

Sơn gặp bị can Phạm Văn Thắng (bác sĩ Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hoà) và được Thắng yêu cầu đưa số tiền 50 triệu đồng để làm hồ sơ bệnh án cho Thanh. Sơn sau đó yêu cầu Thanh đưa 100 triệu đồng

Kết luận xác định bác sĩ Thắng nhận hối lộ, còn Sơn phạm tội môi giới hối lộ.