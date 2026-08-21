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Vợ Đức Tiến lên tiếng khi bị nói vô tâm, bỏ hoang mộ chồng

| | Lifestyle

"Tôi không quay lên thì lại bị nói vô tâm, bỏ hoang mộ chồng, khiến mộ bẩn. Đúng là làm dâu trăm họ, nhưng thôi không sao" – vợ Đức Tiến nói.

Vợ Đức Tiến lên tiếng khi bị nói vô tâm, bỏ hoang mộ chồng- Ảnh 1.

Mới đây, vợ cố diễn viên Đức Tiến là hoa hậu Bình Phương đã ra thăm mộ chồng một mình. Tại đây, Bình Phương lên tiếng khi bị nói không chịu ra thăm mộ Đức Tiến: "Tôi ra thăm mộ anh Tiến luôn mua hoa tươi, nhưng hoa tươi thì không để được lâu.

Vợ Đức Tiến lên tiếng khi bị nói vô tâm, bỏ hoang mộ chồng- Ảnh 2.

Mọi người xem các video của tôi thì sẽ thấy, chỉ duy nhất một lần vào mùa thu là tôi mang hoa vải ra mộ anh Tiến thôi. Lần đó tôi mang hoa vải ra thăm mộ vì nắng mưa liên tục, rồi ở nghĩa trang họ tưới cỏ.

Nói chung, tôi hạn chế đem hoa giả, hoa khô ra mộ, chủ yếu luôn đem hoa tươi ra vì anh Tiến rất thích cây cỏ, hoa trái. Ở vườn nhà tôi cũng có hoa lan sẵn nên tôi mang hoa lan với hướng dương ra. Hôm nay tôi sẽ ra dọn dẹp mộ và thắp hoa, hương cho anh Tiến. Mộ anh Tiến đợt này khang trang, mát mẻ và đẹp lắm, có suối nước chảy róc rách rồi.

Tôi cũng vừa ngồi trò chuyện, tâm sự với anh Tiến xong. Nhiều người thắc mắc lâu không thấy tôi ra thăm mộ anh Tiến.

Tôi vẫn ra thăm mộ chồng tôi thường xuyên, chỉ là không quay hình lại để đăng lên kênh Youtube vì chủ đề của kênh Youtube này là dành cho trẻ em, nếu quay có trẻ con mà quay bia mộ nhiều quá thì sẽ bị bên Youtube report, bắt gỡ clip, rất khó cho tôi. Vì thế nên khi hai mẹ con tôi ra thăm mộ anh Tiến thường không quay.

Vợ Đức Tiến lên tiếng khi bị nói vô tâm, bỏ hoang mộ chồng- Ảnh 3.

Nói chung, mình làm gì cũng đâu cần công bố cho thiên hạ biết. Bây giờ tôi cứ quay nhiều, chia sẻ nhiều thì lại mang tiếng lấy hình ảnh của chồng quá cố ra để kiếm tiền, không để chồng yên nghỉ.

Tôi không quay lên thì lại bị nói vô tâm, bỏ hoang mộ chồng, khiến mộ bẩn. Đúng là làm dâu trăm họ, nhưng thôi không sao".

Về việc tranh chấp tài sản, Bình Phương nói: "Phiên tòa đã chính thức khép lại, tôi muốn anh Tiến được yên nghỉ. Bây giờ ý nguyện của anh đã thành rồi. Trước khi mất, anh Tiến cũng bảo tôi muốn về hưu sớm nên muốn bán căn nhà ở Việt Nam đi để đem tiền qua đóng học phí cho con, trả nốt số nợ mua nhà bên này. 

Từ đó, anh sẽ đi làm ít lại, dành nhiều thời gian bên con hơn. Anh Tiến vừa nói hồi tháng 3 thì tháng 5 anh qua đời. Tôi nghĩ đây cũng là cái điềm".

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
đức tiến

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