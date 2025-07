Võ Hà Linh lên tiếng về nhãn sửa rữa mặt vướng lùm xùm

Nguyên văn chia sẻ của Võ Hà Linh:

THÔNG BÁO CHÍNH THỨC TỪ TEAM HÀ LINH OFFICIAL

Sau khi nhận được các thông mới nhất liên quan tới sản phẩm Sữa rửa mặt GAMMAPHIL, team Hà Linh Official đã rà soát lại các thông tin, nội dung liên quan và đưa ra thông báo chính thức như sau tới người theo dõi.

Sản phẩm sữa rửa mặt GAMMAPHIL, Linh đã tự mình trải nghiệm với vai trò là người tiêu dùng, sau 1 thời gian trải nghiệm Linh đã có những chia sẻ trải nghiệm thông qua video "Chia sẻ cách dùng Klenzit + Megadou!" được đăng tải ngày 02/01/2022 trên kênh youtube Hà Linh Official: VIDEO NÀY KHÔNG CÓ BOOKING TỪ NHÃN HÀNG GAMMA PHIL. Trong nội dung video: nêu ưu - nhược điểm của sản phẩm một cách rõ ràng, thành phần cũng như nội dung "không paraben" được chia sẻ chính xác dựa trên thông tin in trên bao bì sản phẩm 500 ml tại thời điểm tháng 02 năm 2022; khác với bao bì của lô sản phẩm 125ml, số lô GMPA010524 (sản xuất 2/5/2024, hạn dùng 2/5/2027) bị thu hồi do chứa chất Methylparaben và Propylparaben – không có trong phiếu công bố.

Là người trực tiếp sử dụng nhưng cũng là người có ảnh hưởng đã chia sẻ trải nghiệm về sản phẩm nói trên team Hà Linh Official đã rà soát lại toàn bộ nội dung để kịp thời ngăn chặn thông tin cũ được đề xuất tới người xem một cách không toàn diện, đồng thời cập nhật khuyến nghị và thông báo minh bạch tới người tiêu dùng như sau:

- Nếu bạn đang sở hữu sản phẩm Gammaphil thuộc lô bị thu hồi (chai 125ml, số lô GMPA010524 - Kiểm tra trên bao bì sản phẩm), hãy ngưng sử dụng sản phẩm và liên hệ nhà sản xuất, nhà bán hàng, hệ thống nhà thuốc lớn để được hướng dẫn thu hồi, tiêu hủy theo quy định của Bộ Y tế.

- Đối với các lô sản phẩm khác, hãy kiểm tra kỹ bao bì, thành phần công bố và tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu/chuyên gia trước khi sử dụng, đặc biệt nếu da bạn nhạy cảm hoặc đang điều trị mụn.

- Nếu bạn đã mua và sử dụng sản phẩm dựa trên nội dung chia sẻ của Hà Linh từ thời điểm tháng 01 năm 2022 , hãy liên hệ và gửi thông tin trực tiếp qua fanpage Hà Linh Official để được hỗ trợ trực tiếp liên quan tới sản phẩm từ đội ngũ team Hà Linh Official.



Team Hà Linh Official rất trân trọng sự tin tưởng và ủng hộ từ cộng đồng. Chúng tôi cam kết luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của người tiêu dùng và người xem, cải thiện chất lượng nội dung và tiếp tục nỗ lực để mang đến trải nghiệm chân thực, an toàn và có trách nhiệm.