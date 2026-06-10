“Vỡ hụi” vàng quy mô lớn, chủ tiệm vàng bị tố ôm hơn 34 tỷ đồng của khách rồi biến mất

Cảnh sát Hàn Quốc đã vào cuộc điều tra sau khi chủ một tiệm vàng tại quận Jongno, Seoul bị cáo buộc mang theo số vàng và tiền góp hụi do khách hàng gửi rồi biến mất.

Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 9/6, Đồn cảnh sát Hyehwa (Seoul) cho biết kể từ khi tiếp nhận đơn tố cáo đầu tiên vào ngày 3/6, cơ quan này đã nhận thêm hơn 10 đơn tố cáo với nội dung tương tự và đang tiến hành điều tra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, tổng số tiền thiệt hại mà các nạn nhân trình báo hiện đã vượt quá 2 tỷ won (khoảng 34 tỷ đồng). Cảnh sát cho rằng quy mô thiệt hại có thể còn tiếp tục tăng khi xuất hiện thêm người đến trình báo.

Các nạn nhân cho biết chủ tiệm vàng đã thuyết phục họ giao vàng để quản lý với cam kết sẽ trả lợi nhuận định kỳ. Tin vào những lời hứa này, nhiều người đã gửi vàng cho người này.

Ngoài ra, một số nạn nhân còn cho biết họ đã giao cả tiền góp hụi nhưng sau đó không thể nhận lại số tiền đã gửi.

Hiện cảnh sát đang thu thập lời khai của các nạn nhân cùng các tài liệu liên quan để làm rõ quy mô thiệt hại thực tế cũng như diễn biến cụ thể của vụ việc. Cơ quan điều tra chưa công bố danh tính người bị tố cáo và đang tiếp tục xác minh các tình tiết liên quan.

Nguồn: Yonhap News