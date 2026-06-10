Chủ tịch Trần Đào lộ clip ôm hôn gái lạ trong thang máy, khối tài sản khổng lồ bị "thổi bay" trong nửa ngày

Ông Trần Đào (Chen Tao), Chủ tịch Shenghong Technology, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất bảng mạch in (PCB) tại Trung Quốc, đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi vướng vào bê bối liên quan đến một đoạn video thân mật được lan truyền trên mạng xã hội.

Theo đó, vào ngày 6/6, một tài khoản Douyin có tên "Zhenzhen Janice" đã đăng tải nhiều nội dung liên quan đến đời tư của ông Trần Đào. Người này cho biết giữa cô và vị doanh nhân tồn tại tranh chấp tình cảm, đồng thời công bố một số hình ảnh được cho là ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện, video call và các tài liệu liên quan.

Những hình ảnh thân mật trong thang máy được đăng tải

Trong số các nội dung được lan truyền có đoạn hình ảnh được cho là trích xuất từ camera giám sát trong thang máy, ghi lại cảnh một người phụ nữ và ông Trần Đào có những cử chỉ thân mật như nắm tay và hôn nhau. Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng Trung Quốc.

Trước làn sóng bàn tán trên mạng xã hội, Shenghong Technology phản hồi với truyền thông rằng những video và thông tin đang được lan truyền không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Doanh nghiệp khẳng định mọi hoạt động hiện vẫn diễn ra bình thường, đơn hàng dồi dào và các kế hoạch kinh doanh vẫn được triển khai theo đúng tiến độ.

Tuy nhiên, những thông tin tiêu cực đã tác động đáng kể tới thị trường. Trong phiên giao dịch ngày 8/6, cổ phiếu Shenghong Technology niêm yết tại đại lục và Hồng Kông đồng loạt giảm mạnh. Theo truyền thông Trung Quốc, cổ phiếu A-share của công ty có thời điểm mất hơn 9% giá trị, khiến vốn hóa thị trường bốc hơi hơn 20 tỷ NDT (khoảng 77 nghìn tỷ đồng) chỉ trong nửa ngày giao dịch.

Sang sáng 9/6, cổ phiếu công ty ghi nhận sự phục hồi khi cả hai mã niêm yết đều có lúc tăng trở lại hơn 7%.

Từ doanh nghiệp PCB đến nhà cung ứng quan trọng của Nvidia

Ông Trần Đào thành lập Shenghua Electronics, tiền thân của Shenghong Technology, vào năm 2003 khi mới 31 tuổi, tập trung vào lĩnh vực bảng mạch in hai mặt. Đến năm 2006, Shenghong Technology chính thức được thành lập tại thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông. Công ty sau đó niêm yết trên sàn ChiNext của Trung Quốc vào năm 2015.

Năm 2020 đánh dấu bước ngoặt lớn khi Shenghong Technology gia nhập chuỗi cung ứng của NVIDIA và bắt đầu cung cấp các sản phẩm PCB cho tập đoàn công nghệ Mỹ.

Theo dữ liệu ngành, riêng các sản phẩm liên quan đến nền tảng GB200 và GB300 của Nvidia trong năm 2025 được dự báo mang về cho Shenghong Technology hơn 10 tỷ NDT (khoảng 38 nghìn tỷ đồng) doanh thu, chiếm trên 60% tổng doanh thu của công ty.

Ngày 31/1 năm nay, CEO Jensen Huang đã tổ chức tiệc chiêu đãi các đối tác trong chuỗi cung ứng tại Đài Bắc (Trung Quốc). Sự kiện được truyền thông địa phương gọi là "bữa tiệc nghìn tỷ USD". Ông Trần Đào là chủ tịch duy nhất của một doanh nghiệp Trung Quốc đại lục xuất hiện tại sự kiện này trong hai năm liên tiếp và có mặt trong bức ảnh chụp chung với Jensen Huang.

Trước đó, nhờ làn sóng bùng nổ của trí tuệ nhân tạo và nhu cầu hạ tầng tính toán AI, cổ phiếu Shenghong Technology tăng hơn 5 lần trong năm 2025, từng được xem là một trong những "ngôi sao" nổi bật nhất của ngành PCB.

Tháng 4/2025, công ty tiếp tục mở rộng hiện diện trên thị trường vốn khi niêm yết tại Hong Kong Stock Exchange.

Theo danh sách Hurun Rich List 2025, tài sản của vợ chồng ông Trần Đào và bà Lưu Xuân Lan đã tăng thêm 56 tỷ NDT (khoảng 217 nghìn tỷ đồng) trong vòng một năm, đạt 65 tỷ NDT (khoảng 252 nghìn tỷ đồng). Mức tăng này giúp cặp đôi nhảy vọt 495 bậc trên bảng xếp hạng người giàu và trở thành những người giàu nhất thành phố Huizhou.

Nguồn: HK01