Cuộc ly hôn ồn ào của vị "shark" đình đám: Từ bỏ người vợ tào khang đi ngoại tình để nhận cái kết đắng ngắt như thế này

Vị doanh nhân lừng danh, cựu ngôi sao của show truyền hình thực tế nổi tiếng “Shark Tank”, Robert Herjavec, đã phải trả một cái giá đắt đỏ cho cuộc ly hôn kéo dài và đầy căng thẳng với người vợ tào khang Diane Plese. Phán quyết được công bố vào tháng 1 năm 2019, chấm dứt 24 năm chung sống của cặp đôi.

Theo phán quyết của Thẩm phán Tòa án Thượng thẩm Ontario, Ruth Mesbur, cựu ngôi sao “Dancing With The Stars” – Robert Herjavec, 56 tuổi, đã phải chấp nhận trả cho vợ cũ Diane Plese số tiền hỗ trợ hàng tháng là 125.000 đô la Mỹ, tương đương khoảng 2,9 tỷ đồng mỗi tháng, và tổng cộng 25 triệu đô la Mỹ – khoảng 580 tỷ đồng – từ khối tài sản đồ sộ của mình.

Robert Herjavec và vợ cũ Diane Blese năm 2007

Cuộc chiến pháp lý của cặp đôi này gay gắt đến mức họ tranh chấp từng chi tiết nhỏ, từ số lượng chỗ đậu xe trong garage của căn biệt thự rộng 22.500 foot vuông ở khu Bridle Path, Toronto, cho đến giá trị của các bất động sản đắt đỏ khác.

Thẩm phán Mesbur yêu cầu Herjavec trả thêm cho vợ cũ 2,6 triệu đô la Mỹ (khoảng 60,3 tỷ đồng) tiền thanh toán cân bằng tài sản, cộng với 2,4 triệu đô la Mỹ (khoảng 55,7 tỷ đồng) nữa sau khi bán căn nhà ở Florida. Ngoài ra, bà Plese còn nhận một phần ba tiền thu được từ việc bán khu nhà nghỉ trượt tuyết ở Caledon, ước tính khoảng 400.000 đô la Mỹ (khoảng 9,3 tỷ đồng). Tính tổng cộng, bà Plese đã có sẵn 20 triệu đô la Mỹ tài sản từ cuộc hôn nhân và với phán quyết này, bà nhận thêm để nâng tổng số tài sản lên hơn 25 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 580 tỷ đồng vào thời điểm năm 2019.

Điều khiến cuộc ly hôn này thêm phần ồn ào là sự xuất hiện của yếu tố người thứ ba. Thẩm phán Mesbur đã chỉ rõ trong phán quyết rằng Herjavec đã "dính líu vào một mối quan hệ ngoại tình" với một người phụ nữ khác vào năm 2014, ngay trước khi ông gặp người vợ hiện tại là Kym Johnson. Johnson chính là bạn nhảy của ông trong chương trình “Dancing With The Stars”. Cặp đôi Herjavec và Plese ly thân vào ngày 24 tháng 7 năm 2014, sau 24 năm chung sống và có ba người con trưởng thành. Bà Plese chính thức đệ đơn ly hôn vào tháng 3 năm 2015.

Robert Herjavec chụp ảnh cùng người vợ hiện tại của anh, Kym Johnson, vào tháng 9 năm 2016

Sự giàu có "khó tưởng tượng" của cặp đôi này đến từ việc Herjavec bán công ty phần mềm an ninh mạng mang tên Brak cho tập đoàn AT&T với giá 31 triệu đô la Mỹ (khoảng 720 tỷ đồng) vào năm 2000. Cú làm ăn này đã thay đổi căn bản cuộc sống và phong cách sống của gia đình, cho phép họ mua căn biệt thự Bridle Path với giá 7 triệu đô la Mỹ (đã bán vào năm 2018 với giá 17,4 triệu đô la Mỹ), bất động sản nghỉ dưỡng Florida với giá 2,6 triệu đô la Mỹ, và sở hữu những chiếc xe hơi đắt tiền và hiếm như chiếc Ferrari 1,5 triệu đô la Mỹ.

Diane Plese, một bác sĩ nhãn khoa, đã từ bỏ công việc bên ngoài để chăm sóc gia đình, nuôi dưỡng ba người con trưởng thành trong suốt 24 năm hôn nhân.

Cuộc ly hôn được công bố vào đầu năm 2019 này là lời nhắc nhở đắt giá về việc một cuộc hôn nhân lâu năm đổ vỡ có thể tiêu tốn bao nhiêu, đặc biệt khi tài sản chung đạt đến mức khổng lồ. Vị "shark" cuối cùng cũng phải trả một cái giá "đắng ngắt" cho những quyết định cá nhân của mình.

Nguồn: Toronto Sun