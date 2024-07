Vỡ nợ vì tiền ảo, chứng khoán, nữ kế toán chiếm đoạt 18 tỷ đồng của công ty để… gỡ

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với Trần Thị T.N (32 tuổi), trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu về hành vi “Tham ô tài sản”. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt quyết định đối với Trần Thị T.N.Kết quả điều tra ban đầu xác định, N. là nhân viên kế toán, sau đó được bổ nhiệm làm kế toán trưởng của Công ty L.M.L (có trụ sở tại phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng). Nhiệm vụ của N. tại Công ty là theo dõi tài khoản tiền gửi, tiền vay, bảo lãnh; chốt sổ quỹ hàng ngày, báo cáo thu chi hàng tuần và thực hiện giao dịch với các ngân hàng…

Đầu năm 2022, N. đầu tư tiền ảo, chứng khoán bị thua lỗ dẫn đến vay nợ nhiều người mất khả năng chi trả. Vì vậy, đối tượng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của công ty để tiếp tục “nướng” vào tiền ảo và chứng khoán với hy vọng gỡ gạc.

Để thực hiện ý đồ này, N. đã giả chữ ký của bà Lê Thị B.Q, Phó Giám đốc phụ trách tài chính Công ty L.M.L để ký các tờ séc và uỷ nhiệm chi, hoặc sử dụng một số ủy nhiệm chi do bà Q. ký khống mà N. được giao quản lý, qua đó chiếm đoạt của công ty số tiền hơn 17,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong thời gian từ tháng 4/2023 đến tháng 7/2023, N. được Công ty L.M.L giao nộp tiền mặt vào tài khoản của công ty để trả nợ vay. Lợi dụng việc này, đối tượng tiếp tục dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt thêm của công ty số tiền 680 triệu đồng.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố bị can và khám xét chỗ ở đối với Trần Thị T.N về tội “Tham ô tài sản”.

Do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, có nhân thân, lai lịch rõ ràng và khai báo thành khẩn nên Nhi được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.