Vợ NSND Công Lý lên tiếng về thông tin ăn cắp hình ảnh

Cách đây 1 ngày, vợ NSND Công Lý - Ngọc Hà chia sẻ hình ảnh phần cổ và ngực chi chít những vết đỏ nhỏ sau khi đi bắn mụn thịt.

Cô viết: "Hôm nay em đã dũng cảm đi bắn lazer mụn thịt. Không nghĩ nó lại nhiều đến thế mà bình thường mình sờ vào không hề lộm cộm".

Chia sẻ của vợ Công Lý thu hút sự quan tâm của nhiều cư dân mạng. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng Ngọc Hà "ăn cắp" ảnh của người khác rồi đăng lên Facebook để làm content (nội dung) do không đăng toàn bộ khuôn mặt.

Hình ảnh cắt từ clip vợ Công Lý chứng minh không ăn cắp hình ảnh.

Trước những ý kiến này, mới đây, vợ NSND Công Lý đã đăng một đoạn clip, khẳng định cô không ăn cắp hình ảnh của người khác.

Cô nói: "Không ai muốn chia sẻ những hình ảnh xấu xí của mình ở trên mạng đúng không ạ? Khi mà em chia sẻ hình ảnh em đi bắn mụn thịt thế mà có người hồn nhiên comment khẳng định rằng em đi ăn cắp ảnh của người khác để đăng lên làm content.

Tại sao em phải đi ăn cắp ảnh của người khác để làm content làm gì? Sao có người lại nỡ lòng nào bảo em lợi dụng content đi ăn cắp ảnh của người khác? Thế nên hôm nay em làm hẳn clip để mọi người nhìn cho rõ".

Theo nội dung clip, những vết bắn vẫn in rõ trên phần cổ và ngực của Ngọc Hà sau thủ thuật làm đẹp. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với vợ NSND Công Lý và khuyên cô không nên để tâm đến những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội.

Từ khi NSND Công Lý gặp vấn đề về sức khỏe, Ngọc Hà vẫn thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống của hai vợ chồng. Bên cạnh việc chăm sóc chồng, cô cũng chăm chỉ bán hàng qua mạng để có thêm tiền trang trải sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, bên cạnh những người ủng hộ thì có không ít ý kiến tiêu cực thường xuyên nhắm vào cô.