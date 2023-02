Vợ Thành viên HĐQT OCB đã bán khớp lệnh 500.000 cổ phiếu

Theo thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), bà Nguyễn Việt Triều, vợ ông Ngô Hà Bắc, Thành viên HĐQT của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã bán thành công 500.000 cổ phiếu OCB trong số 1 triệu cổ phiếu đăng ký bán.

Cụ thể, giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh từ ngày 10/1 đến 8/2. Giá cổ phiếu OCB trong khoảng thời gian này dao động trong khoảng là 17.000 – 19.400 đồng/cổ phiếu. Ước tính theo giá trung bình 18.200 đồng/cp, vợ Thành viên HĐQT OCB đã thu về khoảng 9 tỷ đồng.

Sau giao dịch, bà Triều giảm số lượng cổ phiếu OCB nắm giữ từ gần 5,2 triệu xuống 4,7 triệu cổ phiếu, tương đương 0,343% vốn điều lệ Ngân hàng. Trong khi đó, ông Ngô Hà Bắc hiện sở hữu gần 13,3triệu cổ phiếu OCB, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,97%.

Về cổ phiếu OCB, cổ phiếu này vừa trải qua giai đoạn tăng giá khá mạnh từ đầu năm đến nay với tỷ suất sinh lời hơn 18%, lên trên 18.000 đồng/cp. Khối lượng giao dịch khớp lệnh bình quân 10 phiên gần nhất đạt hơn 1 triệu cổ phiếu/phiên.

Mới đây, OCB đã công bố kết quả kinh doanh năm 2022 với lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 4.389 tỷ đồng, giảm 20% so với năm 2021.

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của OCB đạt 193.994 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng huy động thị trường 1 đạt 137.403 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Dư nợ thị trường 1 tăng 19% so với năm 2021 đạt 122.792 tỷ đồng.