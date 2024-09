Vỡ tràn đê ở Quảng Ninh, 400 hộ dân bị ảnh hưởng

Theo báo cáo của Huyện ủy Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh), do nước lũ dâng cao, tại xã Đông Hải đã xảy ra vỡ tràn đê Hà Thanh vào khoảng 6 giờ 30 ngày 9-9, làm ngập khoảng 400 nhà dân tại các thôn Hà Tràng Đồng, Hà Tràng Tây và một phần các thôn Nà Bấc, thôn Khe Cạn (mực nước ngập vào nhà dân sâu nhất 1,5 m).



Lũ tràn công trình thuỷ lợi Hà Thanh, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, gây ngập lụt khu dân cư

Nước lũ cũng làm diện tích hoa màu lúa bị ngập khoảng 100 ha.

Ngoài ra, đê Hà Tràng Tây bị vỡ khoảng 30 m, khiến 1 hộ dân bị ngập trôi hết tài sản; mất khoảng 70 triệu đồng tiền mặt.

Huyện Tiên Yên đã thành lập 5 đoàn công tác do các Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả, ứng phó với hoàn lưu bão số 3 gây ra.

UBND các xã, phường chủ động phương châm "4 tại chỗ," lập phương án di chuyển những hộ dân đang sinh sống tại vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt đề phòng lũ lụt, sạt lở đất sau hoàn lưu bão.

Hàng trăm chiến sĩ công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Tìm kiếm cứu nạn (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã được điều động nhanh chóng giúp dân di chuyển đồ đạc, vật dụng sinh hoạt gia đình đến nơi an toàn.

Huyện Tiên Yên đã tổ chức di dời toàn bộ dân cư trong sáng 9-9, từ trước khi sự cố xảy ra nên không có thiệt hại về người.

Theo Huyện ủy Tiên Yên, bão số 3 tuy không gây thiệt hại về người, song ước tổng thiệt hại về tài sản nhà cửa, hạ tầng, lúa, hoa màu… lên tới 550,775 tỉ đồng.