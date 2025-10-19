Vocarimex chuẩn bị rời sàn chứng khoán

Tổng Công ty Công Nghiệp Dầu Thực Vật Việt Nam (Vocarimex, mã: VOC) vừa công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường diễn ra vào sáng 17/10/2025.



Theo đó, cổ đông Vocarimex đã thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM và phương án đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Theo tờ trình, Vocarimex hiện có vốn điều lệ 1.218 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tại ngày 30/06/2025 đạt gần 2.073 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông đến 17/09/2025 gồm 1.099 cổ đông, trong đó 2 cổ đông lớn nắm giữ tới 92,99% vốn, còn lại 1.097 cổ đông chỉ sở hữu 7,01%.

Cơ cấu cổ đông nói trên đã không đáp ứng điều kiện về số lượng và tỷ lệ cổ đông nhỏ lẻ theo quy định, do đó, HĐQT Vocarimex thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng và hủy giao dịch cổ phiếu trên sàn.

Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy tư cách công ty đại chúng, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ hủy đăng ký giao dịch toàn bộ 121,8 triệu cổ phiếu VOC, đồng thời Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) sẽ hủy đăng ký chứng khoán tương ứng.

Vocarimex từng sở hữu Công ty Dầu Tường An trước khi chuyển giao về cho Kido

Nhằm đảm bảo quyền lợi cổ đông, Vocarimex chủ động đề nghị cổ đông lớn CTCP Tập đoàn Kido (mã: KDC, sàn HoSE) mua lại toàn bộ cổ phần của các cổ đông khác nếu có nhu cầu chuyển nhượng sau khi hủy niêm yết.

Hiện Kido là công ty mẹ nắm giữ 87,3% vốn Vocarimex và có thể tăng sở hữu lên 100% nếu mua lại toàn bộ lượng cổ phiếu còn lại. Tập đoàn này cho biết đã đồng ý xem xét lời đề nghị nêu trên.

Trước đó, kế hoạch hủy tư cách công ty đại chúng từng được Vocarimex trình ĐHĐCĐ bất thường ngày 12/12/2023 và nhận được 100% phiếu tán thành, song đến nay mới được triển khai.

Vocarimex thành lập năm 1976, tiền thân là Công ty Dầu thực vật miền Nam, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất - kinh doanh dầu ăn. Năm 2015, Doanh nghiệp chuyển đổi mô hình sang CTCP và chính thức giao dịch UPCoM từ ngày 12/09/2016.

Năm 2014, Kido trở thành cổ đông chiến lược của Vocarimex nhưng tới năm 2017, tập đoàn này mới nắm quyền chi phối khi nâng tỷ lệ sở hữu lên 51%. Từ năm 2021, KDC nâng sở hữu lên 87,3% vốn VOC đến nay.

Vocarimex từng sở hữu Công ty Dầu Tường An trước khi chuyển giao về cho Kido. Doanh nghiệp cũng là cổ đông sáng lập của Dầu thực vật Cái Lân (Calofic) - đơn vị sở hữu các thương hiệu Neptune, Simply, Meizan…Đến năm 2023 Vocarimex đã thoái toàn bộ vốn tại Calofic.

Về hoạt động kinh doanh, trong nửa đầu năm 2025, Vocarimex ghi nhận doanh thu gần 220 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ; lợi nhuận ròng đạt hơn 33 tỷ đồng, tăng 85%. Doanh nghiệp đã thực hiện 44% kế hoạch doanh thu và 79% chỉ tiêu lợi nhuận năm.