Volkswagen Việt Nam khai trương đồng loạt 5 đại lý

Là một trong những tập đoàn ô tô hàng đầu thế giới với nhiều thập niên liền dẫn đầu về doanh số, Volkswagen luôn đặt nền tảng phát triển trên ba giá trị cốt lõi: An toàn – Chất lượng – Sự Đổi mới. Mỗi chiếc xe mang thương hiệu Volkswagen không chỉ là một phương tiện di chuyển, mà còn là kết tinh của tinh thần tiên phong, sự bền bỉ mang đậm chất Đức và khát vọng nâng tầm trải nghiệm sống.

Tại thị trường Việt Nam, Volkswagen theo đuổi chiến lược: "Trải nghiệm & Khẳng định đẳng cấp mới". Chúng tôi tập trung phát triển danh mục sản phẩm SUV và MPV cao cấp, dành cho những khách hàng thuộc nhiều thế hệ, giàu tham vọng và khát khao hướng đến sự hoàn hảo – như Viloran, Tiguan, Teramont Limited Edition,Teramont President, Teramont X, huyền thoại Golf và đặc biệt là Touareg. Bên cạnh việc nỗ lực nâng cao chất lượng Trải nghiệm khách hàng, nâng cao chất lượng về dịch vụ Bán hàng & dịch vụ Hậu mãi theo tiêu chuẩn Volkswagen toàn cầu thông qua hệ thống đại lý trải dài khắp cả nước.

Volkswagen Việt Nam đang đầu tư mạnh mẽ vào dòng xe năng lượng mới (NEV), với mục tiêu trở thành một trong những nhà cung cấp xe điện cao cấp hàng đầu tại Việt Nam - hòa nhịp cùng xu hướng phát triển bền vững của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.

Ông Nguyễn Hoàng Minh Tiến – Tổng Giám Đốc Volkswagen Việt Nam chia sẻ tại sự kiện khai trương đồng loạt 5 đại lý Volkswagen:

"Chúng tôi hiểu rằng: để mang sản phẩm và giá trị của Volkswagen đến gần hơn với khách hàng, thì hệ thống đại lý chính là cầu nối then chốt. Do đó, việc mở rộng mạng lưới phân phối toàn quốc luôn là ưu tiên chiến lược của Volkswagen Việt Nam.

Chúng tôi tin rằng sự phát triển mạnh mẽ đồng bộ của hệ thống đại lý sẽ góp phần khẳng định cam kết lâu dài, đánh dấu một bước ngoặc mới trong chiến lược mở rộng thị trường, mà còn khẳng định cam kết mang đến những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao đến gần hơn với khách hàng trên khắp mọi miền đất nước."

Volkswagen Việt Nam đánh dấu một cột mốc quan trọng – khai trương đồng loạt 5 đại lý Volkswagen mới, nâng tổng số đại lý lên 20 Đại lý trên toàn quốc:

Volkswagen An Phú – theo mô hình Urban Store tiên phong trên thế giới, có xưởng dịch vụ tiêu chuẩn toàn cầu, có địa chỉ tại 507C Võ Nguyên Giáp, Phường An Khánh, TP.HCM

Showroom có thể trưng bày 6 xe, với đầy đủ các mẫu xe thế hệ mới nhất, có phòng giao xe riêng rộng 50 m2 và khu vực lounge sang trọng 60 m2 cho khách hàng xem xe. Khu dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa rộng 1100 m2, đầu tư trang thiết bị hiện đại được nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu.

Volkswagen Golden – theo mô hình Urban Store, tập trung tại khu vực có mật độ dân số cao, có địa chỉ tại 922 Nguyễn Trãi, Phường Chợ Lớn, TP.HCM.

Showroom tập trung vào khu vực trưng bày được thiết kế theo tiêu chuẩn của Tập đoàn Volkswagen, có thể trưng bày lên đến 5 xe, với đầy đủ các mẫu xe thế hệ mới nhất, khu vực highlight dành cho sản phẩm nổi bật, có phòng giao xe riêng rộng 50 m2 và khu vực lounge sang trọng 40 m2 cho khách hàng xem xe. 2 khu vực Configuration ấm cúng và riêng tư gồm những Digital Display hiện đại. Khu vực Lounge sang trọng thư giãn với khu accessories dành cho khách hàng yêu thích những món quà lưu niệm độc đáo của thương hiệu Volkswagen.

Volkswagen Thanh Hóa – đại lý Volkswagen tiêu chuẩn 4S đầu tiên tại thị trường Thanh Hóa, có địa chỉ tại 89 đường Trịnh Kiểm, Phường Quảng Phú, Tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa là 1 trong những trung tâm công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước. Volkswagen Thanh Hóa có tổng diện tích là 700m2 trong giai đoạn 1 và dự kiến giai đoạn 2 trong tương lai gần là hơn 4000m2 – là đại lý có tổng diện tích lớn nhất. Showroom hiện đang trưng bày đầy đủ các mẫu xe Volkswagen đang phân phối. Và xưởng dịch vụ tiêu chuẩn toàn cầu.

Volkswagen Đồng Nai – đại lý Volkswagen tiêu chuẩn 4S đầu tiên tại thị trường Đồng Nai, có địa chỉ tại 643 Xa Lộ Hà Nội, Phường Long Bình, Đồng Nai.

Đồng Nai thuộc cửa ngõ đi vào vùng kinh tế trọng điểm Nam bộ - vùng kinh tế phát triển và năng động nhất cả nước. Đại lý Volkswagen Đồng Nai có thể trưng bày 6 xe với diện tích 400m2. Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa rộng 500 m2, với đầy đủ các trang thiết bị theo tiêu chuẩn Volkswagen toàn cầu.

Volkswagen Khánh Hội dự kiến chính thức đi vào hoạt động trong tháng 8. Showroom được thiết kế theo tiêu chuẩn Volkswagen, trưng bày tối đa 5 xe thế hệ mới, có khu vực nổi bật cho mẫu xe chủ đạo kết hợp vách welcome mới. Ngoài ra, showroom còn có phòng giao xe riêng 28 m² và lounge cao cấp 50 m² dành cho khách hàng.

Nhân dịp khai trương đồng loạt 5 đại lý trên toàn quốc, Volkswagen cho ra mắt 2 phiên bản nâng cấp Touareg Highline và Touareg R-Line. Nâng tổng số phiên bản cho dòng xe này lên đến 4 phiên bản.

2 phiên bản nâng cấp Touareg Highline và R-Line tạo nên ấn tượng với ngoại hình mới và hàng loạt trang bị cao cấp được nâng cấp. Phiên bản Highline có giá 3,099 tỷ đồng, Phiên bản R-Line có giá 3,399 tỷ đồng.

2 phiên bản tiêu chuẩn Touareg Elegance và Luxury "ăn điểm" với giá bán dễ tiếp cận cho khách hàng trong phân khúc SUV cao cấp, chỉ từ 2,368 tỷ đến 2,768 tỷ đồng.

Các phiên bản Touareg mới cùng toàn bộ các dòng sản phẩm Volkswagen đã có mặt tại hệ thống 20 đại lý chính hãng trên toàn quốc.

Hệ thống đại lý Volkswagen Việt Nam

Đạt chuẩn toàn cầu (Sales - Service - Spare Parts - Service Bodyshop & Paint)

Miền Nam

1. VW Sài Gòn

682A Trường Chinh, Phường Tân Bình, TP. HCM

Hotline: 0931 866 779 – 0909 686 116

2. VW Tân Thuận – CN Phú Mỹ

Lô B1, Đường D3, KCN Cát Lái 2, Phường Cát Lái, TP. HCM

Hotline: 090 479 91 99 – 0913 600 909

3. VW Tân Thuận – City Store Phú Mỹ Hưng

Số 202 - 204 Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TP. HCM

Hotline: 0901 879 899

4. VW Hoàng Gia – CN Central

115 Lý Chính Thắng, Phường Xuân Hòa, TP.HCM

Hotline: 0906 76 89 38

5. VW Hoàng Gia – CN An Phú

507C Võ Nguyên Giáp, Phường An Khánh, TP. HCM

Hotline: 0909 825 363

6. VW Bình Dương

7A/12A Đại lộ Bình Dương, KP Bình Đức 1, P. Bình Hòa, TP HCM

Hotline: 0908 040 060 – 0937 020 908

7. VW Đồng Nai

643, Xa Lộ Hà Nội, Khu phố 2, Phường Long Bình, Đồng Nai

Hotline: 0931 472 779 – 0931 473 779

8. VW Tân Thuận – CN Vũng Tàu

42C đường 30/4, Phường Tam Thắng, TP HCM

Hotline: 0912 38 66 79 - 038 971 9099

9. VW Golden

922 Nguyễn Trãi, Phường Chợ Lớn, TP.HCM

Hotline: 0931 886 779

10. VW Khánh Hội

384 Hoàng Diệu, Phường Khánh Hội, TP HCM

Hotline: 0901 879 899

Miền Trung

11. VW Nha Trang

51 Lê Hồng Phong, Phường Nha Trang, Khánh Hòa

Hotline: 093 188 1588 – 0917 400 606

Miền Bắc

12. VW I.D Auto – CN Nguyễn Khoái

Số 315 Nguyễn Khoái, Phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội

Hotline: 078 555 6688 – 0901 707 823

13. VW Capital

CT3, Lô 1 đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 090 146 1122 – 090 107 1122

14. VW Capital – CN Phạm Hùng

18 Phạm Hùng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0901 461 122

15. VW Long Biên

Số 3, Lô 3 – 5 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Việt Hưng, TP Hà Nội

Hotline: 0911 525 533 – 0917 525 533

16. VW Hải Phòng

Số 722 đường Nguyễn Văn Linh, Phường An Biên, Thành phố Hải Phòng

Hotline: 0968 723 888 – 093 116 44 88

17. VW Quảng Ninh

Số 291A, Trần Nhân Tông, phường Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Hotline: 0931 582 288 – 0936 655 283

18. VW Quảng Ninh – CN Hạ Long

Ô đất số 82 khu B , phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh

Hotline: 0936 655 283

19. VW Vinh

89B Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An

Hotline: 0902 835 779 – 0901 835 779

20. VW Thanh Hóa

89 đường Trịnh Kiểm, Phường Quảng Phú, Tỉnh Thanh Hóa

Hotline: 0911 231 579