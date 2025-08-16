Vốn FDI đăng ký 7 tháng đầu năm tăng 27,3%

Thị trường bất động sản đón lực đẩy từ dòng vốn tín dụng và FDI

Trong số các dự án được cấp phép mới, ngành công nghiệp chế biến chế tạo chiếm vị trí dẫn đầu, chiếm 55,9%. Đứng vị trí thứ 2 là hoạt động kinh doanh bất động sản. Các ngành còn lại chỉ chiếm hơn 20%. Nếu tính cả tính vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước, ngành công nghiệp chế biến chế tạo vẫn chiếm vị trí dẫn đầu.

Theo số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng vốn mới và vốn tăng thêm của nhà đầu tư nước ngoài “rót” vào Việt Nam trong 7 tháng vừa qua thì hoạt động kinh doanh bất động sản tiếp tục duy trì vị trí hút vốn thứ hai với 4,95 tỷ USD, chiếm 24,7%. Đây là tín hiệu tích cực, thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn của nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường Việt Nam trong bối cảnh khu vực đang dịch chuyển chuỗi cung ứng.

Bộ Xây dựng nhận định, một loạt yếu tố thuận lợi đã thúc đẩy xu hướng này bao gồm ổn định kinh tế vĩ mô, tỷ giá và lạm phát được kiểm soát tốt; hệ thống pháp luật liên quan đến đầu tư – đất đai – xây dựng dần được hoàn thiện. Cùng đó là sự phát triển của hệ thống hạ tầng trọng điểm như cao tốc Bắc – Nam, sân bay Long Thành, các tuyến vành đai tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, việc chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp từ tháng 7/2025 tại các địa phương sẽ tạo ra môi trường quản lý linh hoạt hơn, hỗ trợ cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian phê duyệt dự án có yếu tố nước ngoài. Đây là điều kiện quan trọng để duy trì và gia tăng dòng vốn FDI vào bất động sản trong thời gian tới.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, để tận dụng hiệu quả dòng vốn ngoại, Việt Nam cần chú trọng quy hoạch quỹ đất sạch, đảm bảo cơ sở hạ tầng đồng bộ tại các khu vực có tiềm năng phát triển như các tỉnh vệ tinh của Hà Nội, TP Hồ Chí Minh... Bên cạnh đó, chính sách thuế và pháp luật đầu tư cần tiếp tục cải tiến theo hướng minh bạch, ổn định, tạo niềm tin dài hạn cho nhà đầu tư.

Đặc biệt, các phân khúc bất động sản xanh, khu công nghiệp thông minh, logistics và nhà ở công nhân đang được các nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt quan tâm. Nếu được định hướng phát triển đúng mức thì đây có thể trở thành động lực mới cho thị trường bất động sản Việt Nam giai đoạn 2025–2030.

Trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục phục hồi tích cực, việc tín dụng trong nước được khơi thông và FDI gia tăng mạnh đang tạo nền tảng tài chính vững chắc cho thị trường bất động sản. Tuy nhiên, để tận dụng tốt cơ hội, các doanh nghiệp cần chủ động tái cấu trúc chiến lược, kiểm soát rủi ro tài chính và tập trung phát triển các dự án phù hợp với nhu cầu thực, hướng tới tăng trưởng bền vững và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống đô thị.