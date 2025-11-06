Vốn FDI thực hiện 10 tháng cao kỷ lục trong cùng kỳ 5 năm qua

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện mười tháng các năm 2021-2025 (tỷ USD). Nguồn: Cục Thống kê, Bộ Tài chính.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/10/2025 (bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài) đạt 31,52 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký cấp mới chiếm tỷ lệ lớn nhất, với 3.321 dự án được cấp phép số vốn đăng ký đạt 14,07 tỷ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước về số dự án, tuy nhiên giá trị giảm 7,6% về số vốn đăng ký.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 7,97 tỷ USD, chiếm 56,7% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 2,75 tỷ USD, chiếm 19,5%; các ngành còn lại đạt 3,35 tỷ USD, chiếm 23,8%.

Trong số 87 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 10 tháng qua, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 3,76 tỷ USD, chiếm 26,7% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Trung Quốc 3,21 tỷ USD, chiếm 22,8%; đặc khu hành chính Hồng Công (Trung Quốc) 1,38 tỷ USD, chiếm 9,8%; Nhật Bản 1,17 tỷ USD, chiếm 8,3%; Thụy Điển 1,0 tỷ USD, chiếm 7,1%; Đài Loan (Trung Quốc) 901,2 triệu USD, chiếm 6,4%; Hàn Quốc 627,0 triệu USD, chiếm 4,5%.

Về vốn đăng ký điều chỉnh, tính đến nay có 1.206 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 12,11 tỷ USD, tăng 45,0% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đại diện Cục Thống kê, nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 16,37 tỷ USD, chiếm 62,5% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 5,32 tỷ USD, chiếm 20,3%; các ngành còn lại đạt 4,49 tỷ USD, chiếm 17,2%.