Vốn hóa VPBank lần đầu tiên vượt 10 tỷ USD sau thông tin IPO VPBankS

Cú bứt tốc ngoạn mục của VPB

Ngay đầu phiên giao dịch ngày 19/08, cổ phiếu VPB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) ở trạng thái "trắng bảng bên bán", tăng kịch trần gần 7% lên 34.200 đồng, sau thông tin VPBankS sẽ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ngay trong quý IV.

Kết phiên, cổ phiếu của nhà băng này vẫn dư mua trần gần 12 triệu đơn vị, đóng góp lớn nhất vào mức tăng của VN-Index. Quy mô vốn hoá của ngân hàng tư nhân có tổng tài sản lớn nhất hệ thống đạt hơn 271.000 tỷ đồng, tương đương hơn 10 tỷ USD, vượt qua VietinBank và xếp thứ 4 toàn hệ thống ngân hàng.

Vốn hóa VPBank lần đầu vượt 10 tỷ USD, xếp thứ 6 toàn thị trường

Từ đầu tháng 7 đến nay, VPB đã tạo nên một trong những chuỗi tăng ấn tượng nhất trên thị trường, khi liên tục bứt phá từ vùng giá hơn 18.000 đồng lên trên 34.000 đồng, tương ứng biên độ tăng gần 90%. Đà tăng gần gấp đôi chỉ trong hơn một tháng không phải là sự ngẫu nhiên, mà phản ánh niềm tin ngày càng lớn của nhà đầu tư vào triển vọng tăng trưởng dài hạn của VPBank cũng như vào câu chuyện chuyển mình của ngành ngân hàng Việt Nam.

Cụ thể, về các chỉ tiêu tài chính, tổng tài sản hợp nhất của VPBank vượt 1,1 triệu tỷ đồng, khẳng định vị thế dẫn đầu trong khối ngân hàng tư nhân. Lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm hơn 11.200 tỷ đồng, tăng trưởng 30% trong bối cảnh nhiều ngân hàng quy mô lớn có sự giảm tốc về tăng trưởng.

Về mặt định giá, cổ phiếu VPB từng được đánh giá là một trong những mã ngân hàng có định giá hấp dẫn nhất trên sàn chứng khoán. Chỉ số P/E của VPB vào giữa năm 2025 chỉ quanh mức hơn 9 lần, thấp hơn đáng kể so với trung bình ngành 10–12 lần và VN-Index khoảng 12–14 lần.

Không chỉ riêng VPB, toàn ngành ngân hàng Việt Nam thời điểm đó cũng được định giá ở vùng thấp hiếm thấy. Hệ số P/B toàn ngành chỉ quanh 1,4 lần, mức định giá từng chỉ xuất hiện trong hai giai đoạn đặc biệt: khi dịch COVID-19 bùng phát và sau cú sốc Vạn Thịnh Phát.

Theo giới phân tích, cổ phiếu ngân hàng vẫn được xem là kênh đầu tư hấp dẫn nhờ định giá chưa quá cao so với tiềm năng, bởi lẽ mặt bằng giá hiện tại mới chỉ phản ánh một phần kết quả kinh doanh đã đạt được, trong khi triển vọng tăng trưởng của ngành còn rất rộng mở. Với vai trò xương sống của nền kinh tế, nhóm ngân hàng luôn được hưởng lợi trực tiếp từ chu kỳ tăng trưởng, nhu cầu vốn của doanh nghiệp và sự bùng nổ tiêu dùng.

Sức hấp dẫn này còn từ kỳ vọng dòng tiền lớn sẽ tiếp tục đổ mạnh vào ngành khi Việt Nam tiến gần tới mục tiêu nâng hạng thị trường, mở ra cơ hội thu hút thêm vốn ngoại.

Kỳ vọng thương vụ IPO VPBankS

Theo quan điểm của nhiều chuyên gia, về trung và dài hạn, nhóm cổ phiếu ngân hàng, trong đó có VPB, vẫn được xem là lựa chọn đầu tư hấp dẫn nhờ định giá chưa quá cao so với tiềm năng. Đặc biệt, VPBank còn được kỳ vọng từ những câu chuyện riêng.

VPBank hiện sở hữu 99,99% cổ phần VPBankS – công ty chứng khoán duy nhất trong hệ sinh thái với vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng. Chỉ sau 3 năm hoạt động, VPBankS đã ghi nhận sự tăng trưởng vượt trội.

Nửa đầu năm 2025, sự bứt phá càng mạnh mẽ hơn khi công ty báo lãi trước thuế kỷ lục gần 900 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước, lọt vào top 5 toàn ngành. Quy mô tổng tài sản đạt gần 51.000 tỷ đồng với vốn chủ sở hữu gần 18.200 tỷ, trong top 3 và top 4 toàn thị trường.

Dư nợ cho vay ký quỹ (margin) tăng vọt lên gần 18.000 tỷ đồng, nhờ tăng trưởng gấp đôi chỉ trong 6 tháng. Quan trọng hơn, với tiềm lực vốn mạnh mẽ, VPBankS vẫn còn hạn mức gần 19.000 tỷ đồng cho vay margin trong bối cảnh nhiều công ty chứng khoán đã chạm mức giới hạn theo quy định.

Nhà đầu tư kỳ vọng rằng hiệu ứng từ IPO VPBankS có thể giúp giá trị thị trường của VPBank đạt được các mức cao mới, tương tự như những thương vụ đình đám như Vinpearl niêm yết khiến cổ phiếu của công ty mẹ Vingroup tăng gần 3 lần trong năm nay hay thương vụ IPO Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) với định giá khoảng 4 tỷ USD.

Cũng cần nói thêm, VPBank là một trong số ít đơn vị thực hiện thành công hai thương vụ huy động tỷ đô tại Việt Nam: bán 49% cổ phần công ty tín dụng tiêu dùng FE CREDIT cho đối tác ngoại SMBCCF và phát hành 15% cổ phần VPBank cho SMBC. Với việc nằm trong hệ sinh thái mở rộng khác biệt bao gồm ngân hàng – tín dụng tiêu dùng – chứng khoán – bảo hiểm và kinh nghiệm từ các thương vụ tỷ đô, IPO VPBankS được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích mới cho toàn thị trường.