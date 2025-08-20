VPBank bứt phá huy động nửa đầu 2025: Tăng trưởng dẫn đầu nhóm cổ phần, vượt hai Big4

Huy động tăng trưởng vượt hai Big4

Nửa đầu năm 2025, tín dụng đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ giai đoạn COVID khi ngành ngân hàng thúc đẩy hoạt động cho vay, hỗ trợ nền kinh tế theo định hướng của Chính phủ. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến ngày 30/6, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã tăng 9,9% so với cuối năm 2024 và 19,32% so với cùng kỳ.

Tuy vậy, tăng trưởng huy động lại có dấu hiệu chậm lại so với tín dụng. Trong báo cáo thị trường tiền tệ tháng 7/2025, các chuyên viên phân tích của Chứng khoán MB (MBS) ước tính rằng tăng trưởng tín dụng đang cao hơn khoảng 1,3 đến 1,5 lần so với tốc độ tăng trưởng huy động vốn. Diễn biến này phần nào gây áp lực lên lãi suất huy động ở nhóm ngân hàng thương mại tư nhân nhằm thu hút tiền gửi.

Tại báo cáo ngành ngân hàng mới công bố, FiinGroup đánh giá tốc độ tăng trưởng huy động chậm hơn tín dụng đã tạo ra căng thẳng thanh khoản, thúc đẩy các ngân hàng tìm kiếm nguồn vốn thông qua các nguồn thị trường, ảnh hưởng đến chi phí huy động và biên lãi thuần.

Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB), nổi bật nhờ đà tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi huy động vững chắc. Chỉ sau 6 tháng đầu năm, VPBank đã thu hút thêm 131.272 tỷ đồng tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá – cao nhất trong các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân và cao thứ 3 toàn hệ thống. Đồng thời, tăng trưởng huy động của VPBank vượt trội hơn hai ông lớn trong nhóm Big4.

Nhờ mức tăng trưởng đột phá trên, huy động tiền gửi và giấy tờ có giá hợp nhất của VPBank đạt gần 684.000 tỷ đồng, cao hơn gần 24% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, ngân hàng riêng lẻ ghi nhận mức tăng trưởng tới 27,5%, gấp hơn 4 lần tốc độ trung bình toàn ngành.

Tăng trưởng huy động của VPBank cao thứ 3 toàn hệ thống.

Mặc dù huy động tăng trưởng với tốc độ vượt trội nhưng VPBank vẫn tiếp tục kiểm soát tốt chi phí vốn. Đồng thời, ngân hàng duy trì các tỷ lệ an toàn như cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) và vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn lần lượt được kiểm soát ở mức 80,2% và 25,8%, luôn duy trì trong giới hạn quy định của NHNN.

Trong năm 2025, VPBank đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Ngân hàng kỳ vọng tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá hợp nhất tăng trưởng 34%, song song đó, tăng trưởng tín dụng đạt 25%, tổng tài sản tăng 23%. Chỉ trong nửa đầu năm, VPBank đã thực hiện được phần lớn mục tiêu tăng trưởng tín dụng và huy động, cũng như gần hoàn thành mục tiêu về tổng tài sản.

Lý giải sức bật mạnh mẽ của VPBank

Thành công vượt trội của VPBank trong hoạt động huy động tiền gửi và giấy tờ có giá nửa đầu năm 2025 là kết quả của chiến lược bài bản, linh hoạt và kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp, với đà tăng trưởng trải rộng trên tất cả phân khúc, đặc biệt trong phân khúc khách hàng cá nhân (RB).

Bên cạnh tăng trưởng tích cực về quy mô, VPBank còn ghi dấu ấn ở chất lượng nguồn vốn, với tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng mạnh giúp giảm chi phí huy động, cũng như thu hút được nguồn vốn quốc tế dài hạn, góp phần củng cố các tỷ lệ an toàn.

Số dư CASA của VPBank đã tăng gần 40% trong nửa đầu năm, tiệm cận mốc 100.000 tỷ đồng. Theo chia sẻ của ông Phùng Duy Khương, Phó Tổng Giám đốc thường trực phụ trách phía Nam kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân VPBank, phụ trách điều hành Khối Thu hồi và Xử lý nợ, thành quả trên đến từ việc ngân hàng triển khai sản phẩm Super Sinh Lời, tổ chức đại nhạc hội VPBank K-Star Spark in Vietnam, cùng hàng loạt giải pháp thanh toán hiện đại, tiên phong, qua đó nâng tỷ lệ CASA lên 15,8%.

Cụ thể, sản phẩm Super Sinh Lời đã đóng góp thêm 10.000 tỷ đồng CASA ngay trong nửa đầu năm và được kỳ vọng sẽ mang về thêm 20.000 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm. Đồng thời, việc tài trợ đại nhạc hội vừa giúp VPBank lan tỏa thương hiệu, vừa tạo hiệu ứng trực tiếp cho hoạt động kinh doanh, với gần 30.000 tài khoản Super Sinh Lời được mở mới và hơn 4.000 tỷ đồng CASA.

Cùng với đó, việc ra mắt các sản phẩm đột phá như chứng chỉ tiền gửi Lộc Thịnh Vượng đã giúp thu hút thêm 9.000 tỷ đồng huy động.

VPBank cũng tiếp tục đa dạng hóa nguồn vốn với các khoản vay dài hạn từ định chế tài chính hàng đầu. 6 tháng đầu năm, ngân hàng đã huy động thành công khoản vay hợp vốn kỷ lục 1,56 tỷ USD, được thu xếp bảo lãnh bởi SMBC, Standard Chartered Bank, ANZ, MUFG… Trong tháng 7, ngân hàng tiếp tục ghi dấu ấn với khoản vay hợp vốn trị giá 350 triệu USD từ SMBC, cùng các định chế tài chính phát triển như BII, EFA, FINDEV CANADA và JICA. Hoạt động huy động trên thị trường quốc tế giúp VPBank củng cố nguồn vốn trung dài hạn, chuẩn bị năng lực tăng trưởng trong thời gian tới.

Theo bà Lưu Thị Thảo, Phó Tổng Giám đốc thường trực và Giám đốc Điều hành cao cấp VPBank, trong hơn 10 năm qua, VPBank kiên trì xây dựng niềm tin với các tổ chức quốc tế thông qua việc minh bạch, cởi mở thông tin và kiện định thực hiện các cam kết. Uy tín này giúp ngân hàng tiếp cận các nguồn vốn quốc tế chất lượng cao để phục vụ các dự án mang lại tác động tích cực cho môi trường và xã hội, như hỗ trợ doanh nghiệp SME, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hay các dự án xanh.