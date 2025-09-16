VPBank tiên phong đăng ký áp dụng phương pháp IRB theo Thông tư 14

Với tầm nhìn trở thành một trong ba ngân hàng lớn nhất Việt Nam và nằm trong 100 ngân hàng lớn nhất châu Á, VPBank luôn kiên định theo đuổi chiến lược nâng cao năng lực quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế, phù hợp với thông lệ quản trị của các định chế tài chính hàng đầu thế giới.

Năm 2019, VPBank là một trong số các ngân hàng đầu tiên ở Việt Nam được NHNN chấp thuận áp dụng sớm chuẩn mực Basel II theo thông tư 41. Việc chính thức đăng ký áp dụng Phương pháp IRB lần này là bước đi chiến lược tiếp theo, thể hiện sự nhất quán và tầm nhìn dài hạn trong lộ trình hiện thực hóa tầm nhìn của VPBank, với sự chuẩn bị sẵn sàng và kỹ lưỡng toàn diện từ đầu năm 2021.

Thông tư 14/2025/TT-NHNN cho phép các ngân hàng có thể đăng ký áp dụng triển khai sớm Thông tư khi sẵn sàng và đáp ứng các yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, thay thế cho quy định hiện hành là Thông tư 41/2016/TT-NHNN. Thông tư 14 đặt ra các tiêu chuẩn theo chuẩn mực Basel III, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quy định pháp lý của Việt Nam, hướng tới áp dụng toàn diện chuẩn mực quốc tế tốt nhất.

Quy định mới có nhiều điểm thay đổi cấp tiến so với quy định trước khi nâng chuẩn vốn của các ngân hàng từ 8% lên 10,5% trong lộ trình 4 năm, đồng thời bổ sung yêu cầu tối thiểu về vốn lõi cấp 1 (CET1) và vốn cấp 1 (Tier 1). Đáng chú ý, Thông tư lần đầu tiên cho phép áp dụng phương pháp xếp hạng tín dụng nội bộ (IRB), giúp ngân hàng tự ước tính tham số rủi ro để đo lường chính xác hơn đặc thù rủi ro của từng tổ chức.

Phương pháp xếp hạng nội bộ (IRB) yêu cầu các ngân hàng tự xây dựng mô hình ước lượng rủi ro để ước tính các tham số rủi ro trọng yếu như PD, LGD và EAD, do đó đặt ra yêu cầu khắt khe về hệ thống cơ sở dữ liệu lớn, hạ tầng công nghệ thông tin tiên tiến và nguồn nhân lực chất lượng cao của các ngân hàng để đáp ứng yêu cầu của Thông tư. Ngoài ra, như thông lệ tại các ngân hàng lớn trên thế giới, phương pháp xếp hạng nội bộ được áp dụng mạnh mẽ và sâu rộng trong việc đo lường rủi ro và ứng dụng vào hoạt động kinh doanh.

VPBank đã hoàn thành việc xây dựng khung quản trị, giám sát bao gồm các quy định, quy trình và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu của các doanh nghiệp, cá nhân có quan hệ tín dụng trong tối thiểu 5-7 năm phục vụ việc ước tính các tham số rủi ro và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, tiên tiến trên nền tảng Cloud, đáp ứng các yêu cầu phức tạp và nghiêm ngặt trong việc triển khai hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của Thông tư.

Việc áp dụng phương pháp IRB không chỉ đáp ứng quy định của pháp luật, mà còn hướng tới hiện thực hóa những mục tiêu chiến lược dài hạn trong quản trị ngân hàng, giúp ngân hàng theo dõi, đo lường, và kiểm soát rủi ro một cách chủ động, kịp thời, giảm thiểu tổn thất và tăng khả năng chống chịu trước những biến động kinh tế vĩ mô.

Là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên tại Việt Nam, VPBank đã duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững trong suốt hơn 30 năm qua. Hiện nay, VPBank nằm trong nhóm các ngân hàng thương mại dẫn đầu về quy mô tổng tài sản, hiệu quả hoạt động, lợi nhuận, với hiện diện mạnh mẽ trong các phân khúc bán lẻ và SME. Đồng thời, VPBank cũng là ngân hàng tiên phong về chuyển đổi số nhằm mang lại cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ tài chính tốt nhất và nhanh nhất.

Tính đến ngày 30/06/2025, tổng tài sản hợp nhất của VPBank đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng, trong nhóm những ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam. Ngân hàng cũng nằm trong nhóm dẫn đầu về nền tảng vốn, với tổng vốn chủ sở hữu hơn 152.000 tỷ đồng. VPBank tiếp tục củng cố bảng cân đối, tạo nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng dài hạn và bền vững.

Từ năm 2015, VPBank đã tiên phong triển khai chuẩn mực Basel II với sự đầu tư toàn diện vào công nghệ, xây dựng đội ngũ nhân sự có chuyên môn cao và triển khai các chương trình đào tạo thường xuyên nhằm cập nhật các thông lệ tốt nhất về quản trị rủi ro. Năm 2019, ngân hàng được NHNN chấp thuận tuân thủ sớm Thông tư 41, trở thành một trong những đơn vị đầu tiên tại Việt Nam áp dụng Basel II. Với tinh thần tiên phong và đổi mới liên tục, VPBank đã khẳng định vị thế dẫn đầu quản trị rủi ro, được vinh danh với loạt giải thưởng quốc tế uy tín từ The Asian Banker, Asia Risk, Celent và Energy Risk, đồng thời nằm trong nhóm 5 doanh nghiệp Việt Nam có Thẻ điểm quản trị công ty ASEAN (ACGS) cao nhất năm 2024.

