VPBank vươn lên top đầu về lợi nhuận trong nhóm ngân hàng tư nhân trong quý III/2025

Lợi nhuận quý III cao bậc nhất nhóm tư nhân, tăng trưởng tín dụng, huy động gấp hơn hai lần trung bình

Sau khi trở thành ngân hàng tư nhân có tài sản lớn bậc nhất Việt Nam, bước sang quý III/2025, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB) tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong, không chỉ ở quy mô mà còn ở hiệu quả hoạt động. Từ tăng trưởng tài sản, lợi nhuận đến các chỉ số chất lượng, VPBank đều ghi nhận sự bứt phá ấn tượng, phản ánh chiến lược tăng trưởng mạnh mẽ cùng khả năng tận dụng cơ hội từ nền kinh tế vĩ mô.

Cụ thể, đến cuối tháng 9/2025, tổng tài sản hợp nhất của VPBank đạt 1,18 triệu tỷ đồng, tăng hơn 27,5% so với đầu năm và vượt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua. Với kết quả này, VPBank tiếp tục giữ vững vị thế ngân hàng tư nhân có tổng tài sản lớn bậc nhất Việt Nam.

Động lực cho thành quả trên đến từ tăng trưởng tín dụng ấn tượng 28,4% so với thời điểm đầu, đạt quy mô 912.000 tỷ đồng vào cuối quý III/2025. Với kết quả trên, VPBank cũng đã "về đích" ở mục tiêu tăng trưởng cho vay cả năm được ĐHĐCĐ thông qua.

Song song đó, huy động tiền gửi và giấy tờ có giá hợp nhất cũng tăng trưởng 25,2%. VPBank tiếp tục ghi dấu ấn khi trở thành một trong những ngân hàng tư nhân đầu tiên tại Việt Nam tham gia thị trường vốn ESG toàn cầu thông qua thương vụ phát hành thành công 300 triệu USD trái phiếu bền vững quốc tế.

Trong khi đó, theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 25/9, tăng trưởng tín dụng của toàn nền kinh tế mới đạt 13,0%, còn huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 9,74% so với đầu năm. Như vậy, tăng trưởng tín dụng 9 tháng của VPBank gấp khoảng 2,2 lần trung bình ngành, trong khi huy động gấp 2,6 lần.

Không chỉ duy trì vị thế hàng đầu về quy mô, VPBank còn ghi dấu ấn kết quả kinh doanh mạnh mẽ, với tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 52.238 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng 17,1% so với cùng kỳ và 20.138 tỷ đồng trong quý III, tiếp tục giữ vững top đầu trong khối ngân hàng tư nhân. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) trong 9 tháng 2025 được duy trì ở mức 24.3%, mức hiệu quả trên thị trường.

Trong quý III/2025, ngân hàng báo lãi trước thuế 9.166 tỷ đồng, tăng tới 77% so với cùng kỳ, đạt mức cao thứ hai trong lịch sử, chỉ sau quý I/2022. Kết quả ấn tượng này được thúc đẩy bởi cả ngân hàng mẹ, cũng như đà tăng trưởng vững chắc của VPBankS, sự phục hồi rõ nét của FE CREDIT cùng đóng góp tích cực từ Bảo hiểm OPES. Nhờ đó, VPBank vươn lên top đầu nhóm ngân hàng tư nhân về chỉ tiêu lợi nhuận. Lũy kế 9 tháng năm 2025, ngân hàng báo lãi gần 20.400 tỷ đồng, vượt qua kết quả cả năm 2024 và thiết lập kỷ lục mới.

Bên cạnh đó, chất lượng tài sản của VPBank tiếp tục xu hướng cải thiện rõ nét. Tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 31, ở mức 2,23% tại ngân hàng riêng lẻ và 2,98% ở hợp nhất, tương ứng giảm 8 và 34 điểm cơ bản (bps) so với quý trước. Chi phí tín dụng được kiểm soát dưới 2%, giúp ngân hàng duy trì chi phí dự phòng hợp lý và đảm bảo mục tiêu lợi nhuận.

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 13,6%, thuộc nhóm cao bậc nhất hệ thống ngân hàng.

Các chỉ tiêu an toàn khác như tỷ lệ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) và tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung – dài hạn lần lượt được kiểm soát ở mức 82,8% và 26,5%, luôn tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Tự tin về đích mục tiêu năm 2025

Kết quả kinh doanh mạnh mẽ trong quý III/2025 và 9 tháng đầu năm của VPBank đã được nhiều đơn vị phân tích đánh giá cao. Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán MB (MBS) đã nâng giá mục tiêu của VPBank lên 42.400 đồng/cp với khuyến nghị Khả quan nhờ kết quả kinh doanh mạnh mẽ và cơ hội tái định giá sau thương vụ IPO VPBankS.

Theo dự phóng của MBS, lợi nhuận trước thuế của VPBank dự kiến tăng 43,6% trong năm 2025 và 31,8% trong năm 2026 nhờ tăng trưởng tín dụng top đầu ngành và chi phí tín dụng giảm đáng kể. Song song đó, chất lượng tài sản được các chuyên viên phân tích kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể so với thời điểm đầu năm.

Tương tự, Chứng khoán ACB (ACBS) đưa ra khuyến nghị Khả quan với cổ phiếu VPB, dự báo lợi nhuận cả năm 2025 đạt hơn 28.000 tỷ đồng, tăng trưởng 40% và năm 2026 là 32,2% nhờ tín dụng tích cực và chất lượng tài sản ổn định. Thương vụ IPO VPBankS cũng được ACBS trích dẫn như một động lực giúp tái định giá cho cổ phiếu VPB.

Tại hội nghị nhà đầu tư quý III/2025, bà Lưu Thị Thảo, Phó Tổng Giám đốc Thường trực và Giám đốc Điều hành cao cấp VPBank, khẳng định với những thành tựu trong 9 tháng đầu năm, ngân hàng "tự tin hoàn thành các kế hoạch của ngân hàng riêng lẻ, hợp nhất".

Trong bối cảnh vĩ mô tích cực, GDP dự kiến tăng trưởng 8 - 8,5%, NHNN định hướng tăng trưởng tín dụng 19 – 20%, VPBank đã và đang bám sát mục tiêu tăng trưởng về cho vay, huy động đã đặt ra, tập trung tại các phân khúc chiến lược như khách hàng cá nhân (RB) và khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), bà cho biết.

Đồng thời, ngân hàng cũng đang trong quá trình xây dựng kế hoạch cho năm 2026 – thời điểm bản lề quan trọng để VPBank xây dựng mục tiêu chiến lược 5 năm cho hệ sinh thái, bà nói. "Song song đó, VPBank đã và đang tham gia một số hướng đi mới của Chính phủ, kỳ vọng đây là những sự tiên phong, tạo ra động lực tăng trưởng mới, ví dụ như thành lập sàn tài sản số hay sàn giao dịch vàng", bà Thảo tiết lộ.