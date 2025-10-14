VPBankS gặp gỡ hơn 50 đối tác quốc tế, sẵn sàng cho thương vụ IPO lịch sử

VPBankS đẩy mạnh roadshow quốc tế, tiếp xúc hàng chục đối tác nước ngoài

Từ ngày 15 đến 25/9, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) đã thực hiện chuyến roadshow quốc tế tới 4 trung tâm tài chính phát triển, tập trung nhiều định chế lớn có hoạt động đầu tư tích cực tại thị trường Việt Nam, bao gồm: Thái Lan, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) và Vương quốc Anh. Chương trình roadshow nhằm giới thiệu về VPBankS, cập nhật chiến lược phát triển và tạo kết nối trực tiếp với các quỹ đầu tư lớn trên thế giới trong bối cảnh công ty đang chuẩn bị cho kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) sắp tới.

Là công ty chứng khoán duy nhất thuộc hệ sinh thái của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB) – đơn vị có quan hệ đối tác với nhiều định chế tài chính quốc tế hàng đầu – VPBankS thừa hưởng niềm tin, sự uy tín đã được gây dựng trong suốt nhiều năm, qua đó gia tăng khả năng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài.

Đại diện của VPBankS cùng đối tác tư vấn Chứng khoán Vietcap đã có hơn 50 buổi gặp gỡ và làm việc với các quỹ đầu tư và nhà đầu tư quốc tế (bao gồm cả onshore và offshore). Tại mỗi điểm dừng, các buổi tiếp xúc đều diễn ra trong không khí trao đổi cởi mở, tập trung vào việc chia sẻ chiến lược phát triển dài hạn, những lợi thế cạnh tranh cốt lõi cũng như triển vọng tăng trưởng của VPBankS.

VPBankS tiếp xúc với các đối tác quốc tế. (Ảnh: VPBankS).

Các đối tác quốc tế bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến mô hình kinh doanh đa dạng của VPBankS, bao gồm: Những mảng hoạt động chính, tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian gần đây, chiến lược phát triển sắp tới, cùng mối quan hệ chặt chẽ với ngân hàng mẹ VPBank. Đồng thời, các nhà đầu tư nước ngoài cũng đặc biệt dành sự chú ý đến những lợi thế khác biệt giữa VPBankS và các công ty chứng khoán khác trên thị trường.



Trong hành trình giới thiệu công ty với các đối tác quốc tế, nhiều quỹ đầu tư đã thể hiện sự hứng thú với tiềm năng tăng trưởng của VPBankS. Phía công ty kỳ vọng những bước tiếp xúc ban đầu này sẽ giúp xây dựng niềm tin, chia sẻ thông tin chiến lược và mở ra cơ hội hợp tác lâu dài cùng các đối tác quốc tế.

Bên cạnh việc giới thiệu về định hướng phát triển và vị thế doanh nghiệp, chuyến tiếp xúc cũng giúp VPBankS thu nhận nhiều phản hồi quan trọng từ cộng đồng đầu tư quốc tế. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để công ty sẵn sàng cho các hoạt động IPO và roadshow trong nước sắp tới.

VPBankS đã thực hiện chuyến đi 4 thị trường, tiếp xúc hơn 50 quỹ đầu tư và nhà đầu tư quốc tế. (Ảnh: VPBankS).

VPBankS sẵn sàng cho thương vụ IPO kỷ lục



Việt Nam vừa được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Bộ phận nghiên cứu đầu tư toàn cầu HSBC cho rằng trong kịch bản lạc quan nhất, Việt Nam có thể thu hút dòng vốn lên đến 10,4 tỷ USD. Bên cạnh vốn ngoại, nâng hạng thường tăng niềm tin nhà đầu tư, thúc đẩy thanh khoản thị trường và mở rộng khả năng huy động vốn cho doanh nghiệp.

Những lợi ích này sẽ nhanh chóng lan tỏa, mang lại tác động trực tiếp và mạnh mẽ nhất đến những doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm trong thị trường – công ty chứng khoán. Khi vốn ngoại chảy mạnh và thanh khoản gia tăng, nhóm doanh nghiệp này sẽ hưởng lợi trên nhiều phương diện.

Bên cạnh việc gia tăng nguồn thu từ phí giao dịch, hoạt động cho vay ký quỹ (margin), tư vấn, phân tích và tự doanh cũng trở nên sôi động hơn. Đặc biệt, khi nhà đầu tư nước ngoài tham gia sâu, nhu cầu sử dụng đòn bẩy tài chính thường tăng mạnh, giúp những công ty có năng lực vốn lớn nhanh chóng mở rộng dư nợ margin và cải thiện đáng kể lợi nhuận. Đồng thời, với cơ cấu thị trường thay đổi, nhu cầu đối về dịch vụ như huy động vốn, niêm yết, tái cấu trúc hay M&A cũng gia tăng đáng kể, mở ra cơ hội phát triển mảng ngân hàng đầu tư (IB). Đây là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn thu, nâng cao định giá trong dài hạn.

Trước các yếu tố thuận lợi của thị trường, VPBankS đang thực hiện chào bán 375 triệu cổ phiếu IPO với giá chào bán 33.900 đồng/cp, dự kiến huy động hơn 12.712 tỷ đồng. Đây là thương vụ IPO kỷ lục của một công ty chứng khoán Việt Nam.

Tại mức giá chào bán, VPBankS được định giá P/E dự phóng năm 2025 là 14,3 lần và P/B là 2,4 lần – thấp hơn mức trung bình ngành lần lượt là 23,1 lần và 2,7 lần, mở ra dư địa tăng trưởng mạnh mẽ sau niêm yết.

Để tạo sự thuận tiện nhất cho nhà đầu tư, cổ phiếu IPO sẽ được phân phối bởi chính VPBankS, các đại lý phân phối Chứng khoán Vietcap, Chứng khoán SSI và Chứng khoán SHS cũng như 12 đơn vị hỗ trợ chào bán và nhận đăng ký mua cổ phiếu kể từ ngày 10/10 tới ngày 31/10/2025.