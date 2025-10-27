VPBankS lần đầu lọt top 10 doanh thu môi giới quý 3/2025

VPBankS nhanh chóng lọt top 10 doanh thu môi giới

Thống kê trong quý III/2025, tổng doanh thu môi giới ngành chứng khoán đạt kỷ lục hơn 7.092 tỷ đồng, nhiều hơn tổng thu hai quý đầu năm nay và gần gấp đôi quý liền trước. Thậm chí, doanh thu từ mảng môi giới tại các công ty chứng khoán quý vừa qua gấp 2,25 lần cùng kỳ năm 2024.

VPBankS lọt top 10 công ty chứng khoán có doanh thu môi giới lớn nhất. (Ảnh: VPBankS).

Lũy kế 9 tháng, ngành chứng khoán thu về hơn 13.600 tỷ đồng từ hoạt động môi giới, trong đó top 10 đơn vị dẫn đầu thường chiếm quanh 70%. Kết quả này không lạ khi tương đồng với thị phần môi giới cổ phiếu trong tay 10 đơn vị dẫn đầu.

Quan sát diễn biến trong 5 quý gần đây, những cái tên dẫn đầu về thị phần doanh thu không có nhiều chênh lệch với thứ hạng về thị phần giao dịch. Tín hiệu bất ngờ nhất đó là việc Chứng khoán VPBank (VPBankS) vượt qua nhiều cái tên hoạt động lâu năm khác trên thị trường để gia nhập nhóm 10 đơn vị dẫn đầu doanh thu mảng môi giới ngành chứng khoán.

Cụ thể, tổng doanh thu môi giới quý III/2025 của VPBankS đạt hơn 185 tỷ đồng, chiếm 2,61% tổng doanh thu ngành chứng khoán. Đặc biệt, tỷ trọng của công ty chứng khoán thuộc hệ sinh thái VPBank cũng không có quá nhiều chênh lệch với hai đơn vị liền trước.

So với quý II/2025, doanh thu từ mảng môi giới của VPBankS đã tăng tới 154% và gấp hơn 4 lần mức đạt được trong quý III/2024. Sau 3 quý, công ty thu được gần 310 tỷ đồng từ nghiệp vụ này.

Như vậy, thị phần doanh thu và thị phần giao dịch VPBankS đang có sự đồng pha với nhau. Trong quý III, VPBankS là gương mặt nổi bật nhất ngành khi lần đầu xuất hiện và vươn thẳng lên vị trí thứ hai trên mảng thị phần môi giới thị trường UPCoM, với 13,47%. Song song với đó, công ty lọt top 10 về thị phần môi giới trên sàn HNX và thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh.

VPBankS ghi nhận tăng trưởng vượt bậc về doanh thu môi giới. (Ảnh: VPBankS).

Chiến lược đẩy mạnh bán lẻ

Sự tăng trưởng vượt bậc về doanh thu môi giới và cú “nhảy vọt” trên bảng xếp hạng thị phần doanh thu của VPBankS đến từ chiến lược đẩy mạnh hoạt động bán lẻ thông qua những giải pháp tổng thể dựa trên nền tảng công nghệ, sản phẩm cải tiến, nhân sự vững mạnh và nguồn vốn dồi dào.

VPBank đã cải tiến nền tảng giao dịch đi kèm với ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (big data) và trợ lý đầu tư StockGuru để tối ưu trải nghiệm khách hàng. Công ty nằm trong số ít đơn vị hoàn thiện đủ dải sản phẩm cho nhà đầu tư cá nhân từ chứng khoán cơ sở, phái sinh, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, ủy thác đầu tư để phục vụ đa dạng nhu cầu người dùng. Song song với chiến lược về công nghệ và sản phẩm, sự hỗ trợ từ ngân hàng mẹ VPBank giúp công ty nâng tổng số tài khoản lũy kế hơn 900.000 và mục tiêu tiến đến con số 1 triệu cuối năm nay.

Nguồn lực con người và tài chính cũng được công ty chú trọng phát triển. Tổng lượng nhân sự của công ty thời điểm cuối quý III/2025 là 772 người, tăng 190 nhân sự so với đầu năm, không bao gồm đội ngũ cộng tác viên đông đảo trên thị trường. Với kết quả này, VPBankS nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường về tăng trưởng quy mô nhân sự.

Song, khi nhắc đến điểm bật về doanh thu môi giới không thể không nhắc đến nguồn lực vốn của VPBankS. Trong khi nhiều công ty chứng khoán không còn dư địa cho vay ký quỹ (margin) theo quy định (gấp 2 lần vốn chủ sở hữu), con số này ở VPBankS tại thời điểm cuối quý II vẫn rất dồi dào.

Vì vậy, công ty đã đẩy mạnh triển khai đa dạng các gói cho vay ký quỹ như lãi suất hấp dẫn chỉ từ 6,6%/năm hay gói margin VIP với hạn mức lên tới 50 tỷ đồng cho mỗi khách hàng mà không cần phê duyệt ngoại lệ. Khi thị trường chứng khoán nhộn nhịp với thanh khoản đạt 2 – 3 tỷ USD mỗi phiên, nguồn lực của VPBankS đã góp phần đáng kể vào việc giải cơn khát vốn cho thị trường. Kết quả, VPBankS là đơn vị tăng trưởng margin mạnh nhất trong quý III (gần 9.011 tỷ đồng), đưa dư nợ cho vay 26.664 tỷ đồng – xếp thứ 3 toàn ngành.

VPBank đang thực hiện chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) với quy mô dự kiến thu về hơn 12.700 tỷ đồng. Hậu IPO, công ty sẽ có nguồn lực dồi dào để phát triển mảng margin (gần 40.000 tỷ đồng) và khi đó hoạt động môi giới càng trở nên mạnh mẽ hơn, tiếp tục nâng cao vị thế trong bảng xếp hạng.

Tại roadshow được tổ chức trung tuần tháng 10, ban lãnh đạo VPBankS chia sẻ tham vọng đưa dư nợ margin của công ty tiến lên mốc 38.000 tỷ đồng cuối năm. Cơ sở cho kỳ vọng này đến từ nguồn vốn dồi dào, bao gồm vốn tự có và nguồn vốn từ các định chế tài chính trong nước, quốc tế — đặc biệt là đối tác chiến lược SMBC (Nhật Bản) của ngân hàng mẹ VPBank ( VPBankS, HoSE:VPB ).

Công bố mới đây, VPBankS đã chỉ định SMBC là ngân hàng đầu mối thu xếp khoản vay hợp vốn có giá trị tối đa 200 triệu USD, nâng tổng huy động vốn quốc tế dự kiến trong năm nay lên 400 triệu USD. Nguồn vốn rẻ cộng với chiến lược cạnh tranh là điểm sẽ giúp VPBankS tiếp tục nâng cao vị thế trong các mảng hoạt động, nổi bật là môi giới và margin.