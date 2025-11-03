VPBankS lập kỷ lục IPO lớn nhất lịch sử ngành chứng khoán Việt Nam: Huy động gần 500 triệu USD

Tổng giá trị đăng ký hơn 13.200 tỷ đồng

Ngày 31/10, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) đã chính khép lại đợt chào bán 375 triệu cổ phiếu IPO với giá 33.900 đồng/cổ phiếu (tương ứng tổng số tiền huy động là gần 12.713 tỷ đồng).

Kết quả ghi nhận gần 13.000 lệnh đăng ký thành công với tổng khối lượng đặt mua đạt gần 390,5 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị đạt hơn 13.237 tỷ đồng, vượt giá trị chào bán. Nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch cho tất cả nhà đầu tư tham gia, VPBankS đã công bố tỷ lệ phân bổ trong đợt IPO là 96,036%.

Theo đó, số cổ phiếu phân bổ cho nhà đầu tư được tính bằng số lượng cổ phiếu đăng ký mua thành công nhân với tỷ lệ phân bổ (96,036%) và được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Ví dụ, nếu đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nhà đầu tư sẽ được phân bổ mua 9.603 cổ phiếu.

VPBankS và các đại lý phân phối sẽ gửi thông báo kết quả phân bổ cổ phiếu và số tiền phải nộp cho nhà đầu tư. Sau đó, nhà đầu tư sẽ thanh toán số tiền còn phải nộp từ ngày 3/11 đến 7/11/2025. Trước ngày 18/11, VPBankS sẽ thông báo kết quả mua cổ phiếu và dự kiến ngay trong tháng 12/2025, cổ phiếu sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE).

Đợt IPO của VPBankS là một trong những thương vụ được quan tâm nhất năm 2025, phản ánh niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư đối với tiềm năng tăng trưởng của công ty nói riêng cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung. Thương vụ thu hút sự tham gia sôi động của các nhà đầu tư, bao gồm cả cá nhân và tổ chức, trong nước cũng như những nhà đầu tư nước ngoài.

Mặc dù thị trường chứng khoán Việt Nam có sự điều chỉnh trong thời gian qua sau quãng thời gian tích cực từ đầu năm, việc VPBankS vẫn đạt tỷ lệ đăng ký mua vượt số lượng chào bán IPO cho thấy sức hấp dẫn của công ty chứng khoán duy nhất thuộc hệ sinh thái mở rộng khác biệt của Ngân hàng VPBank. Điều này thể hiện qua sự tham gia của nhiều nhà đầu tư tổ chức danh tiếng như Dragon Capital hay Chứng khoán VIX.

Ông Vũ Hữu Điền, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc VPBankS khẳng định: “Việc nhà đầu tư đăng ký vượt số lượng chào bán là tiền đề cho cho sự thành công của thương vụ IPO của VPBankS. Nguồn vốn huy động, gần 12.713 tỷ đồng, sẽ giúp VPBankS củng cố nền tảng vốn vững mạnh, mở rộng hoạt động kinh doanh như cho vay margin, đầu tư, thúc đẩy sự tăng trưởng bứt phá và bền vững trong giai đoạn tới”.

Đằng sau sức hút của thương vụ IPO kỷ lục

Thành công của thương vụ IPO thể hiện năng lực triển khai bài bản, chuyên nghiệp của chứng khoán VPBank. Chỉ trong vòng hai tháng sau khi công bố thông tin về thương vụ IPO, công ty đã tổ chức chuỗi roadshow tại 4 trung tâm tài chính lớn của thế giới bao gồm Vương quốc Anh, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) và Thái Lan, thu hút đông đảo sự quan tâm của nhà đầu tư.

VPBankS cũng thực hiện hai roadshow tại Hà Nội và TP HCM, thu hút khoảng 1.500 nhà đầu tư tham dự trực tiếp và khoảng 10.000 người theo dõi qua nền tảng trực tuyến, hàng trăm nghìn lượt hiển thị trên mạng xã hội. Hội thảo cũng có sự góp mặt của 100 nhà báo, hàng loạt doanh nghiệp, quỹ đầu tư và các chuyên gia phân tích chứng khoán.

VPBankS còn ghi dấu ấn khi chỉ mất 4 tuần để phát triển ứng dụng đăng ký mua IPO online trên Neo Invest và cung cấp thông tin IPO ngay trên trợ lý đầu tư ứng dụng công nghệ Agentic AI StockGuru, giúp hàng chục nghìn nhà đầu tư tiếp cận thông tin về thương vụ IPO một cách nhanh chóng và dễ dàng

Song song với việc triển khai chào bán, Công ty cũng vươn tới những cột mốc mới về hiệu quả kinh doanh, thể hiện qua các chỉ tiêu vượt trội về tổng tài sản, dư nợ cho vay ký quỹ (margin), thị phần môi giới và năng lực vốn. Cụ thể, l ợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt mức kỷ lục 3.260 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ. Sau 3 quý, VPBankS thực hiện được hơn 73% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm 2025 đã được điều chỉnh (4.450 tỷ đồng, cao thứ hai toàn ngành).

Đến cuối quý III/2025, tổng tài sản VPBankS đạt 62.127 tỷ đồng, gấp hơn hai lần so với thời điểm đầu năm, thuộc nhóm dẫn đầu thị trường. Dư nợ margin của VPBankS tiếp tục thiết lập cột mốc mới, đạt 26.664 tỷ đồng, tăng 9.011 tỷ đồng so với cuối quý liền trước (51%) cũng như gấp gần ba lần thời điểm đầu năm (9.447 tỷ đồng).

Như vậy, chỉ sau 3 năm thành lập, VPBankS đã vươn lên trở thành công ty chứng khoán có tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, dư nợ cho vay margin lớn top 3 toàn ngành, lợi nhuận đứng top 4 và lọt nhóm 10 đơn vị có doanh thu môi giới cao nhất trong quý III/2025

Sau IPO, dự kiến vốn chủ sở hữu VPBankS sẽ vươn lên vị trí thứ hai toàn ngành, đồng thời lọt vào nhóm dẫn đầu về nhiều chỉ tiêu khác, mở ra dư địa tăng trưởng mạnh mẽ tại cả 4 trụ cột kinh doanh là ngân hàng đầu tư, margin, đầu tư và môi giới.