VPBankS lập kỷ lục mới trên thị trường, huy động thành công 200 triệu USD từ SMBC

Ngày 22/10/2025, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) tiếp tục ghi nhận một cột mốc lịch sử trong hành trình phát triển khi huy động thành công khoản vay hợp vốn quốc tế quy mô 200 triệu USD do Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) đứng đầu thu xếp.

Đây là thương vụ huy động vốn quốc tế lớn nhất từ trước tới nay của VPBankS, vượt qua khoản vay 125 triệu USD cũng do SMBC thu xếp hồi tháng 5/2025. Tổng cộng, trong năm 2025, công ty dự kiến sẽ huy động tổng cộng 400 triệu USD từ các khoản vay song phương và hợp vốn được dẫn dắt bởi SMBC.

Hàng loạt thương vụ kỷ lục trong năm 2025 đã thể hiện rõ niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng tài chính quốc tế vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn và chiến lược phát triển bền vững của VPBankS. Những kết quả này đồng thời khẳng định uy tín và vị thế của công ty trên trường quốc tế, được xây dựng từ nền tảng quản trị minh bạch, năng lực tài chính vững vàng và khả năng thích ứng linh hoạt trước biến động của thị trường.

Thành công của giao dịch mở ra cơ hội hợp tác chiến lược lâu dài với các định chế tài chính quốc tế, đặt nền móng cho những thương vụ huy động vốn lớn hơn trong tương lai, đồng thời, khẳng định tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của VPBankS trên thị trường tài chính toàn cầu.

Đồng thời, nguồn vốn huy động sẽ giúp VPBankS đẩy mạnh các trụ cột kinh doanh, đặc biệt là mảng ngân hàng đầu tư (IB) và cho vay ký quỹ (margin).

“Dù mới hoạt động 3 năm, VPBankS có thể huy động thành công hơn 400 triệu USD vốn quốc tế trong năm 2025. Thành tựu này phản ánh vị thế đặc biệt của VPBankS khi nằm trong hệ sinh thái VPBank và SMBC. Nguồn vốn này sẽ góp phần hỗ trợ VPBankS trong việc triển khai các kế hoạch tăng trưởng sắp tới”, ông Vũ Hữu Điền, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc VPBankS, chia sẻ về thương vụ.

Giao dịch huy động 200 triệu USD được công bố vào thời điểm VPBankS thực hiện thương vụ IPO gần 12.713 tỷ đồng – quy mô lớn nhất trong lịch sử ngành chứng khoán Việt Nam. Thương vụ này đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ của giới đầu tư, cả trong nước và nước ngoài, cả cá nhân lẫn tổ chức thông qua lượng đăng ký qua ứng dụng NEO Invest cũng như sự tham gia ở 2 IPO roadshow tại Hà Nội và TP HCM.

9 tháng năm 2025, lợi nhuận trước thuế VPBankS lập kỷ lục 3.260 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ. Đến hết quý III/2025, dư nợ cho vay ký quỹ (margin) thiết lập cột mốc mới, đạt gần 27.000 tỷ đồng, đứng top 3. Đồng thời, công ty vẫn còn hạn mức cho vay lên tới hơn 13.500 tỷ đồng vào cuối quý III và có thể mở rộng lên khoảng 40.000 tỷ đồng sau IPO.