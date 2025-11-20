VPI không còn là công ty mẹ của Văn Phú - B&C

CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú (mã: VPI, sàn HoSE) vừa công bố thông tin về việc CTCP Văn Phú - B&C hoàn tất tăng vốn từ 6 tỷ đồng lên 1.866 tỷ đồng thông qua chào bán 186 triệu cổ phiếu.



Sau đợt tăng vốn, VPI chỉ còn sở hữu 0,225% vốn tại Văn Phú - B&C. Như vậy, Văn Phú - B&C không còn là công ty con của VPI.

Văn Phú - B&C thành lập năm 2018 với tên gọi ban đầu là CTCP Văn Phú Homes. Khi mới thành lập, công ty có vốn 6 tỷ đồng, trong đó, VPI nắm 70%, bên cạnh ba cá nhân là bà Nguyễn Diệu Tú 20%, ông Nguyễn Hoàng Hà và ông Nguyễn Việt Bách mỗi người 5%. Trong đó, bà Nguyễn Diệu Tú làm Tổng giám đốc.

Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản. Tháng 11/2021, Văn Phú Homes đổi tên thành Văn Phú - B&C như hiện nay.

Tháng 3/2023, ông Tô Như Thắng giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật Văn Phú - B&C. Khoảng 4 tháng sau, vị trí này được chuyển cho ông Vũ Thanh Tuấn (Phó Tổng Giám đốc VPI).

Theo công bố, Văn Phú - B&C hoàn tất chào bán 186 triệu cổ phiếu vào ngày 18/11/2025, VPI nhiều khả năng đã không thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, do đó dẫn tới giữ nguyên sở hữu 420.000 cổ phần nhưng tỷ lệ sở hữu giảm xuống 0,225%. Hiện Văn Phú - B&C chưa công bố cơ cấu cổ đông sau tăng vốn.

Trong diễn biến mới đây, Văn Phú có báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cụ thể, ngày 31/10/2025, Văn Phú đã phát hành 1.350 trái phiếu mã VPI12503, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 135 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, dự kiến dáo hạn ngày 31/10/2028, lãi suất cố định 10%/năm.

Theo Nghị quyết số 2710-1/NQ-HĐQT ngày 27/10/2025, Văn Phú sử dụng cổ phiếu VPI thuộc quyền sở hữu của ông Tô Như Toàn – Chủ tịch HĐQT và của Công ty CP Đầu tư THG Holdings (bên liên quan của Công ty Văn Phú) làm tài sản bảo đảm của trái phiếu và Công ty cũng đã thông qua giao dịch với các bên liên quan khác (nếu có) đối với trái phiếu.

Theo Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025 của VPI, THG Holdings là pháp nhân có liên quan đến Chủ tịch Tô Như Toàn. Hiện, ông Toàn đang là Chủ tịch HĐQT tại THG Holdings.

Tính đến ngày 30/6/2025, Chủ tịch Tô Như Toàn sở hữu 72,6 triệu cổ phiếu VPI, tương ứng 22,68% vốn Văn Phú. Ngoài ra, nhiều cá nhân có liên quan đến ông Tô Như Toàn cũng đang nắm lượng lớn cổ phiếu VPI.

Trong khi đó, THG Holdings nắm hơn 68 triệu cổ phiếu VPI, tương ứng 21,27%.

Về hoạt động kinh doanh, lợi nhuận trước và sau thuế quý III/2025 của Văn Phú lần lượt ở mức 143 tỷ đồng và 119 tỷ đồng, tăng lần lượt 16% và 8% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế ba quý đầu năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế ở mức 262,9 tỷ đồng, tương ứng với việc thực hiện hơn 75% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2025.

Tính đến 30/9, hàng tồn kho của doanh nghiệp ở mức 5.407 tỷ đồng, tăng 83,5% so với thời điểm đầu năm, chủ yếu do gia tăng giá trị đầu tư tại ba dự án, gồm: Vlasta - Thuỷ Nguyên (Hải Phòng), TT39-40 Khu đô thị mới Văn Phú (Hà Nội); dự án tại phường Phú Thuận (quận 7 cũ TP. HCM) và một số dự án khác.



