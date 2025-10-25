Vụ 2 học sinh bị điện giật chết: Cảnh báo từ Công ty Điện lực Cần Thơ

Liên quan vụ tai nạn điện giật khi triều cường lên cao làm 2 học sinh tử vong, ngày 25-10, Công ty Điện lực TP Cần Thơ cho biết đã có văn bản gửi UBND các phường, xã về việc kiểm tra, bảo trì hệ thống chiếu sáng công cộng nhằm đảm bảo an toàn điện.

Khẩn cấp kiểm tra toàn bộ hệ thống chiếu sáng công cộng

Theo đó, để kịp thời ngăn ngừa các sự cố tương tự, đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân và tài sản của nhà nước, Công ty Điện lực TP Cần Thơ đề nghị UBND các phường, xã chỉ đạo các bộ phận, đơn vị trực thuộc triển khai ngay việc tổ chức kiểm tra toàn bộ hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn (các tuyến đường, công viên, khu dân cư, khu vui chơi, chợ, bến tàu,...).

Lực lượng chức năng kiểm tra khu vực xảy ra vụ tai nạn

Đồng thời, kiểm tra tình trạng dây dẫn, cầu dao, vỏ đèn, trụ thép, hộp đấu nối …; ghi nhận, khắc phục ngay các vị trí rò rỉ điện, đứt dây, thiết bị hư hỏng, không đảm bảo cách điện .

Thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, đặc biệt tại những vị trí có nguy cơ cao (khu vực ngập nước, ẩm ướt, trụ đèn kim loại, khu dân cư đông người); đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn cho người dân .

Phối hợp với các đội quản lý điện trong việc cắt điện, kiểm tra, đo kiểm tiếp địa và hỗ trợ kỹ thuật khi có yêu cầu ; lắp đặt biển cảnh báo hoặc rào chắn tạm thời tại các khu vực đang kiểm tra, sửa chữa, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân .

Đặc biệt, cảnh báo người dân khi đi lại trong vùng ngập nước, tránh đến gần trụ điện, tủ điện, dây điện hở, dây điện đứt rơi xuống đất, nhất là vào ban đêm hoặc khi triều cường dâng cao .

Công ty Điện lực TP Cần Thơ đề nghị UBND các phường, xã chỉ đạo thực hiện các nội dung nêu trên, xem đây là nhiệm vụ cấp bách nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân .

Tai nạn thương tâm

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 23-10, triều cường dâng cao gây ngập sâu tại khu vực công viên Nguyễn Phương Danh (ấp Thị Tứ, xã Phong Điền, TP Cần Thơ) và tuyến đường trước công viên.

Lúc này, em N.G.T. (SN 2015; ngụ phường An Bình, TP Cần Thơ) điều khiển xe đạp chạy vào công viên chơi thì bị điện giật gần trụ điện chiếu sáng.

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ và các sở, ngành đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân

Khi phát hiện vụ việc, người dân hô hoán đưa nạn nhân đi cấp cứu và cảnh báo các em còn lại không được đạp xe vào công viên chơi. Tuy nhiên, em L.H.V. (SN 2010) và Đ.N.T. (SN 2010) không chú ý nghe nên tiếp tục đạp xe vào khu vực công viên.

Hậu quả, em N.T. bị nhiễm điện nhưng chạy ra được, còn V. bị điện giật. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Cái Răng - Phong Điền. Tuy nhiên, 2 em G.T. và V. đã tử vong. Cả 2 nạn nhân đều là học sinh.

Trưa 24-10, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng lãnh đạo các sở ngành, địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ gia đình 2 học sinh gặp nạn.