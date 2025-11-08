Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vụ 2 người thương vong do rơi từ độ cao 6 m: Dừng hoạt động công ty

08-11-2025 - 07:02 AM | Xã hội

Dừng hoạt động công ty khi để xảy ra tai nạn khiến 2 người thương vong.

Ngày 7-11, Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị đã yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiệt Lâm YB (Khu công nghiệp Âu Lâu) tại xã Âu Lâu (Lào Cai) tạm dừng toàn bộ hoạt động để các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn lao động khiến một người chết, một người bị thương. Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Lào Cai tiếp tục phối hợp với các sở ban ngành, UBND phường Âu Lâu kiểm tra và nắm bắt tình hình kinh doanh, hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp tại đây.

Vụ 2 người thương vong do rơi từ độ cao 6 m: Dừng hoạt động công ty- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: MXH

Trước đó, thông tin Chi cục Môi trường, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai cho biết Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiệt Lâm YB có công văn gửi đơn vị; theo kế hoạch, trong tháng 11-2025 công ty kết thúc thời gian vận hành thử nghiệm về môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai đã tiến hành kiểm tra, đánh giá tuy nhiên chưa có kết quả thì xảy ra sự việc trên.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 5-11, Công an tỉnh Lào Cai đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động xảy ra tại Khu công nghiệp Âu Lâu, phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai, khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo báo cáo của Ban Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Lào Cai, vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 4-11.

Thời điểm trên, 2 công nhân là H.T.C. (SN 1989) và V.Đ.D. (SN 1990, cùng trú tại xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai) đang bảo dưỡng, vận hành thử dây chuyền sản xuất tại xưởng sản xuất gỗ của Công ty TNHH Kiệt Lâm YB (Khu công nghiệp Âu Lâu, phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai), thì công nhân N.H.G. vô tình bật công tắc điện do không biết có người đang làm việc trên băng tải.

Khi điện được cấp, băng tải chuyển động khiến 2 công nhân C. và D. rơi xuống từ độ cao khoảng 6 m.

Cả hai bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, tuy nhiên do vết thương quá nặng, ông H.T.C. đã tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Âu Lâu đã có mặt lập biên bản, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân. Đại diện Ban Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Lào Cai đề nghị công ty phối hợp cơ quan chức năng giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định.

Được biết, Công ty TNHH Kiệt Lâm YB hoạt động trong lĩnh vực chế biến dăm gỗ và viên nén gỗ, có khoảng 40 công nhân đang làm việc.

