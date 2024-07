Vụ án Công ty Công Minh: Đề nghị các tổ chức, cá nhân chủ động khai báo để được khoan hồng

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an thông tin về vụ án Công ty Cây xanh Công Minh. Ảnh CAND

Khởi tố vụ án liên quan đến Công ty Cây xanh Công Minh

Thông tin đến báo chí trong buổi họp báo về tình hình, kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm 2024 do Bộ Công an tổ chức, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, ngày 8/1/2024, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến Công ty Cây xanh Công Minh về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”.

Tới thời điểm này, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định, Công ty Cây xanh Công Minh đã thông đồng với các chủ đầu tư để tham gia vào những gói thầu, chỉ định thầu.

Công ty Cây xanh Công Minh cũng sử dụng các pháp nhân khác để tham gia đấu thầu, trúng thầu.

Cụ thể, Công ty Cây xanh Công Minh đã sử dụng 50 công ty trong hệ sinh thái của mình để tham gia khoảng 600 gói thầu, trúng nhiều gói thầu với trị giá lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Họp báo.

Bộ Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan chủ động khai báo để được hưởng khoan hồng

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bộ Công an cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm của Công ty Cây xanh Công Minh, cần chủ động khai báo, cung cấp tài liệu để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an điều hành trả lời báo chí.

Chiều 8/7, Bộ Công an tổ chức Họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2024. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Họp báo.

Phát biểu tại Họp báo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cho biết, trước buổi Họp báo này đã diễn ra 2 sự kiện quan trọng.

Đó là Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức vào ngày 04/7/2024 tại Hà Nội, vinh dự được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi nội dung phát biểu chỉ đạo quan trọng, đồng chí Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp dự, chỉ đạo.

Sáng 8/7/2024, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2024.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, kịp thời của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương; sự ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân và bạn bè quốc tế; lực lượng Công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước.

Hội nghị đã chỉ ra 7 kết quả nổi bật; 6 phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.

Tại buổi Họp báo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã giới thiệu Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an vừa được Bộ trưởng Bộ Công an phân công thực hiện nhiệm vụ Người phát ngôn Bộ Công an thay đồng chí Trung tướng Tô Ân Xô nhận nhiệm vụ mới.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng mong muốn, các cơ quan báo chí, các đồng chí phóng viên quan tâm tuyên truyền, phản ánh, cổ vũ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; vai trò nòng cốt, tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng Công an nhân dân...

Tại Họp báo, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Trần Quốc Tỏ và sự điều hành nội dung của Người phát ngôn Bộ Công an, đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ đã thông tin đến các cơ quan phóng viên báo chí những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự mà dư luận xã hội quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở.