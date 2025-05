Cựu Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Dương bị cáo buộc lừa đảo 23 tỷ đồng

Từ doanh nghiệp nhờ giúp đỡ

Ngày 7/5, Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Minh Kiên (SN 1983, cựu thiếu tá, cựu Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Dương) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Minh Kiên giữ chức Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Dương từ ngày 13/5/2020.

Viện KSND Tối cao đã phân công Viện KSND TP HCM giữ quyền công tố và kiểm sát, xét xử vụ án.

Theo cáo buộc, khoảng tháng 4/2020 - 5/2020, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhu cầu sử dụng găng tay y tế tăng cao nên giá mặt hàng này bị đẩy tăng đột biến, dẫn đến khan hiếm nguồn cung, đặc biệt là găng tay y tế có chứng nhận của Bộ Y tế và chứng chỉ FDA 510K do Công ty Cổ phần VRG Khải Hoàn (Công ty Khải Hoàn) sản xuất.

Thời điểm này, bà Nguyễn Thị Thúy (Phó giám đốc Công ty WEDE) có nhu cầu mua găng tay y tế của Công ty Khải Hoàn nhưng không mua được nên nhờ một người quen giới thiệu gặp Kiên nhờ giúp đỡ.

Ngày 1/6/2020, Kiên chủ động hẹn gặp bà Thúy để bàn cách giúp bà mua găng tay y tế của Công ty Khải Hòa.

Theo cáo trạng, trong buổi gặp này, Kiên nói muốn ký được hợp đồng thì phải bắt được sai phạm của doanh nghiệp này. Đồng thời, hướng dẫn bà Thúy tìm cách mua hàng của Công ty Khải Hoàn từ các đại lý cấp 1.

Để thực hiện mục đích, Kiên sẽ bố trí bắt quả tang lô hàng, tạo cớ làm việc với Công ty Khải Hoàn, gây sức ép, buộc công ty này phải ký hợp đồng bán hàng.

Theo hướng dẫn của Kiên, bà Thúy ký hợp đồng mua 300 thùng găng tay y tế của đại lý cấp 1 của Công ty Khải Hoàn.

Sau khi ký hợp đồng mua, bà Thúy báo Kiên biết việc mua được lô hàng, Kiên tiếp tục hướng dẫn bà Thúy “sáng 13/6/2020, sẽ bố trí xe tải chở hàng cho bà và đưa về địa phận tỉnh Bình Dương, tiến hành bắt giữ lô hàng. Bà Thúy sẽ đi cùng xe với cán bộ của Kiên”.

Ngoài ra, Kiên dặn thêm bà Thúy khi kiểm tra lô hàng, không được xuất trình hóa đơn, chứng từ, còn những việc khác Kiên sẽ xử lý.

Như kế hoạch, lô hàng của bà Thúy bị tạm giữ do không xuất được hóa đơn nhưng bị tạm giữ tại nhà trọ của ông Nguyễn Toàn Thắng (Phó trưởng phòng An ninh kinh tế). Sau đó, Kiên triệu tập lãnh đạo Công ty Khải Hoàn và các đại lý cấp 1 của công ty này lên Công an tỉnh Bình Dương làm việc.

Vì lo sợ, hai đại lý cấp 1 của Công ty Khải Hoàn phải nhượng lại đơn hàng 13.950 thùng găng tay y tế của công ty cho Công ty WEDE.

Tiếp đó, hai đại lý cấp 1 cũng không được ký hợp đồng mua găng tay y tế với Công ty Khải Hoàn, thay vào đó là Công ty WEDE được ký mua hàng trực tiếp không phải thông qua đại lý nào.

Ngụy tạo lý do tặng quà cho lãnh đạo bộ để chiếm đoạt tiền

Cáo buộc xác định, ngay sau khi bà Thúy được ký hợp đồng với Công ty Khải Hoàn và được trả lại 300 thùng găng tay y tế, Kiên yêu cầu bà Thúy đưa 100 triệu đồng để cảm ơn anh em trong phòng.

Ngoài lần đưa tiền trên, Kiên còn yêu cầu bà Thúy mua cho 6 điện thoại Samsung Galaxy Note 20 Ultra (mẫu mới) để làm quà tặng cấp trên. Bà Thúy đã mua 7 chiếc và để lại sử dụng 1 chiếc, còn lại đưa cho Kiên.

Hồ sơ truy tố cũng xác nhận, các ông Nguyễn Văn D ựt, Nguyễn Thanh Điệp (đều là Phó Giám đốc) đã nhận 2 chiếc. Khi vụ án phát hiện, hai ông này đã nộp lại điện thoại cho Thanh tra Công an tỉnh Bình Dương và được Công an tỉnh đem bán đấu giá tài sản, nộp ngân sách.

Vẫn theo cáo trạng, ngày 10/7/2020, Kiên chủ động gọi điện yêu cầu bà Thúy chuẩn bị 1 triệu USD (tương đương khoảng 23 tỷ đồng) để đưa cho “lãnh đạo làm quà sinh nhật”. Vì mong muốn được Kiên giúp đỡ làm ăn lâu dài trên địa bàn tỉnh Bình Dương với Công ty Khải Hoàn nên bà Thúy đã đưa số tiền theo yêu cầu.

Tuy nhiên, sau đó, bà Thúy đã tố cáo việc này. Tháng 11/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, tạm giam Kiên.

Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra thu giữ được một giấy thỏa thuận, cam kết, xin rút lại toàn bộ đơn tố cáo liên quan đến Kiên, được lập ngày 15/1/2024 giữa bà Thuý và vợ Kiên. Sau khi lập thỏa thuận này, bà nhận lại 2 tỷ đồng từ vợ Kiên.

Trong quá trình điều tra, Kiên không thừa nhận hành vi, song cơ quan tố tụng xác định, căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã thu thập được, có cơ sở kết luận Kiên đã "ngụy tạo thông tin tặng quà cho lãnh đạo" để chiếm đoạt 23 tỷ đồng của bà Thúy.

Ngoài ra, bà Thuý còn tố cáo Kiên nhận nhiều khoản tiền và lợi ích vật chất khác nhưng cơ quan điều tra cho rằng không đủ căn cứ.

Viện KSND Tối cao đánh giá, hành vi của Kiên đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của Công an Bình Dương, gây thiệt hại đến lợi ích chính đáng của các bị hại.