Vụ án Mailisa: Thu giữ 12 siêu xe, 300 cây vàng và 100 sổ đỏ

Hơn 8 triệu sản phẩm, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng

Bị can Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa. Ảnh: BCA.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa; ông Hoàng Kim Khánh (chồng bà Mai) cùng 6 bị can khác về tội Buôn lậu, mở rộng điều tra đường dây mỹ phẩm Doctor Magic, hệ sinh thái kinh doanh được che giấu bằng hàng loạt pháp nhân “vệ tinh”.

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), bà Mai là người cầm trịch toàn bộ mạng lưới phân phối, còn ông Khánh phụ trách dựng vỏ bọc pháp lý. Từ những hợp đồng vòng vo và bộ hồ sơ “hợp pháp hóa”, bộ đôi này tạo ra một chuỗi kinh doanh được khoác áo hợp lệ, che đậy trót lọt hoạt động nhập lậu mỹ phẩm suốt nhiều năm.

Từ cấu trúc ngụy trang tinh vi, Mailisa mở rộng thành hệ thống 17 chi nhánh trên toàn quốc, phân phối hơn 8 triệu sản phẩm thuộc gần 100 mã hàng Doctor Magic. Riêng ba sản phẩm chủ lực M01, M03 và M23 đã tiêu thụ 3,2 triệu hộp, mang về khoản lợi bất chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng nhờ việc “hô biến” mỹ phẩm giá rẻ thành hàng cao cấp bằng bao bì bóng bẩy, quảng cáo rầm rộ và hình ảnh doanh nhân thành đạt.

Cơ quan điều tra xác định nguồn hàng thực chất được sản xuất tại Quảng Châu (Trung Quốc), không đạt tiêu chuẩn chất lượng, không đủ điều kiện cấp CFS. Tuy nhiên, các bị can móc nối với một số đối tượng Trung Quốc lập khống hợp đồng, vận chuyển qua Hong Kong, mở tờ khai giả, gắn mác “Sản xuất tại Hong Kong” và làm giả chứng từ thanh toán quốc tế.

Các lô hàng sau đó được hợp thức hóa qua Công ty MK Skincare do ông Khánh đứng tên. Từ đây, 162 sản phẩm Doctor Magic “đường hoàng” vào thị trường Việt Nam, bán với giá gấp nhiều lần giá trị thật.

Tự nguyện nộp 300 tỷ đồng để khắc phục hậu quả

Quá trình khám xét, điều tra, lực lượng chức năng thu giữ: 3 tỷ đồng tiền mặt; 400.000 USD; 300 lượng vàng SJC (khoảng 300 cây vàng); 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều tài sản giá trị, trong đó có 12 giấy đăng ký siêu xe

Ngoài số tài sản bị thu giữ, vợ chồng bà Mai, ông Khánh tự nguyện nộp 300 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Sau khi vụ án bị phát hiện, Cục Quản lý Dược đã ra quyết định thu hồi toàn bộ 162 sản phẩm Doctor Magic và cảnh báo người dùng ngừng sử dụng để tránh nguy cơ dị ứng, nhiễm trùng da.

Theo điều tra ban đầu, từ 2020 đến 2024, nhóm bị can nhập lậu mỹ phẩm giá rẻ từ Quảng Châu, thay đổi nguồn gốc sang Hong Kong để hợp thức hóa, sau đó quảng cáo là hàng ngoại cao cấp nhằm đánh vào thị hiếu người tiêu dùng trong nước.

Con số thu lợi bất chính mới thống kê từ 3/100 sản phẩm chủ đạo nhưng đã lên tới hàng nghìn tỷ đồng, cho thấy quy mô đặc biệt lớn của vụ án.

Bộ Công an đang mở rộng điều tra các cá nhân, pháp nhân có liên quan trong hệ sinh thái Mailisa và toàn bộ chuỗi cung ứng Doctor Magic.