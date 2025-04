Vụ án Trương Mỹ Lan: Chi tiết tài sản dùng để khắc phục hậu quả cho người mua trái phiếu

Trước đó, theo bản án sơ thẩm ngày 17-10-2024 của TAND TP HCM, bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị tuyên buộc bồi thường trên 30.000 tỉ đồng cho hơn 30.000 nhà đầu tư mua trái phiếu khống. Để đảm bảo thi hành án, HĐXX đã ra quyết định phong tỏa nhiều tài sản liên quan.



Hàng loạt tài sản bị kê biên để đảm bảo bồi thường

HĐXX tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa đối với: Tài khoản cá nhân của Trương Mỹ Lan với hơn 43 tỉ đồng; 5 tài khoản đứng tên tài xế của bà Lan, tổng số dư hơn 13 tỉ đồng.

Các tài khoản của nhiều công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông; Khách sạn Palace; Khách sạn Bông Sen; Công ty Cổ phần Eurasia Concept; Công ty Cổ phần The Signature; Công ty Cổ phần Asia World; Công ty Cổ phần Địa ốc Kỷ Nguyên; Công ty TNHH The Recipe; Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý BĐS Windsor; Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Tiểu thủ công nghiệp Sài Gòn...

Ngoài ra, nhiều công ty khác cũng bị phong tỏa tài khoản, gồm: Công ty Tập đoàn Sài Gòn Peninsula, Công ty Cổ phần Natural Land, Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại TP HCM, Công ty Cổ phần Future Horizon, Công ty Cổ phần Minerva, Công ty Cổ phần Minerva Heritage...

Tài sản giá trị lớn đang được xử lý

Ngoài số tiền trong tài khoản, các tài sản giá trị cao khác cũng đang được thu hồi. Cụ thể, phần giá trị còn lại sau khi giao 100% cổ phần tại Công ty CP Twin Peaks (chủ sở hữu toà nhà Capital Place toạ lạc số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội) cho các Ngân hàng OCB Bank, Ngân hàng OCBC Ltd – Chi nhánh TP HCM, Ngân hàng HSBC Bank Limited (Singapore) và Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam xử lý thu hồi nợ của khoản vay có dư nợ gốc 197 triệu USD.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại toà

Cổ phần tại nhiều doanh nghiệp lớn, bao gồm: 18% phần vốn góp tại Công ty liên doanh TNHH Vietcombank – Bonday- Benthanh (công ty VBB); Đối với 73,04% CP tại Công ty CP Đầu tư Hợp Thành 1; 82% phần vốn góp tại Công ty TNHH bảo hiểm FWD Việt Nam (FWDA); 77,89% vốn góp Công ty CP Dược phẩm Đông Dược 5; 84,82% vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông; 13,23% vốn góp tại Công ty CP Đầu tư Sao Thuỷ; 100% vốn góp tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Thương mại Dịch vụ Hoà Thuận Phát; 140 triệu CP Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI).

Bất động sản liên quan đến Trương Mỹ Lan

Nhiều bất động sản đứng tên hoặc liên quan đến bà Trương Mỹ Lan cũng bị thu hồi gồm: thửa đất 268-270 Võ Văn Kiệt, quận 1, TP HCM; Lô đất CN1 tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội; 4 bất động sản tại An Giang và nhiều quyền sử dụng đất tại TP HCM.

Đối với dự án rộng 6,18 ha thuộc Khu đô thị phát triển An Phú (TP Thủ Đức), bà Lan từng đầu tư 1.000 tỉ đồng cho ông Nguyễn Văn Liêm - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Thanh Niên vay 1.000 tỉ đồng.

HĐXX xác định ông Nguyễn Văn Liêm đã nhận số tiền này từ nguồn rút trái phép tại SCB nên buộc ông phải hoàn trả 1.000 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Đồng thời, HĐXX buộc thu hồi 25 tỉ đồng do Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã đặt cọc để mua 8 bất động sản tại TP HCM (tại quận 1 và huyện Bình Chánh) và TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Ngoài ra, số tiền còn lại sau khi VietinBank Tây Ninh thu hồi khoản vay 972 tỉ đồng từ Công ty CP Lavifood cũng sẽ được dùng để thi hành án.

Tòa án sơ thẩm bác đề xuất khắc phục hậu quả của luật sư bà Trương Mỹ Lan Theo bản án sơ thẩm, HĐXX đã bác bỏ phương án khắc phục hậu quả do nhóm luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan đề xuất. Cụ thể, các luật sư đề nghị HĐXX thu hồi các khoản tiền được cho là vật chứng của vụ án, bao gồm: - 15.712 tỉ đồng mà Ngân hàng SCB đã chuyển cho các ngân hàng khác, được cho là có nguồn gốc từ tiền trái phiếu. - 1.000 tỉ đồng từ một dự án tại Quảng Ninh. - Số tiền từ gói trái phiếu của Công ty Sunny World do một ngân hàng khác sử dụng. - Khoản tiền từ các dự án Việt Phát, 6A Trung Sơn và Amigo (quận 1, TP HCM). - 130 triệu USD mà một người bạn của bị cáo Lan ở nước ngoài tự nguyện khắc phục hậu quả thay. - 7.000 tỉ đồng từ các đối tác mà bà Lan đề nghị hoàn trả khi tham gia vào dự án Khu tứ giác Bến Thành. HĐXX nhận định không có đủ cơ sở pháp lý để xác định tình trạng sở hữu, mối liên hệ giữa các khoản tiền này với bị cáo Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đồng thời, luật sư cũng không cung cấp được tài liệu chứng minh cho các yêu cầu trên.