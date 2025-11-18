Vụ án xảy ra tại Egroup: Đề nghị truy tố shark Thủy và 28 bị can

Ngày 17/11/2025, thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (Cục Cảnh sát kinh tế) là đơn vị thụ lý điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (Công ty Egroup), Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame (Công ty Egame), Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần (Công ty Nhất Trần) và các đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 25/QĐ-CSKT-P6 ngày 21/3/2024 và Quyết định bổ sung khởi tố vụ án hình sự số 2975/QĐ-CSKT-P6 ngày 1/12/2024.

Ngày 13/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Bản Kết luận điều tra vụ án hình sự số: 56/BKLĐT-CSKT-P6 và đề nghị truy tố đối với 29 bị can về 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ và Nhận hối lộ quy định tại Điều 174, Điều 364 và Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cùng ngày 13/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Thông báo số 22564/TB-CSKT-P6 gửi các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết kết thúc điều tra vụ án hình sự.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy).

Như đã đưa tin trước đó, ngày 21/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP đầu tư và phân phối Egame; ngày 22/3/2024, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm ra giam đối với:

Nguyễn Ngọc Thủy- Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP đầu tư và phân phối Egame;

Đặng Văn Hiển- Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty CP đầu tư và phân phối Egame về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn; ngày 25/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật.

Kết quả điều tra vụ án xác định: Trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2023, bị can Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân Công ty Egame thực hiện hành vi gian dối trong việc sử dụng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn bằng các hình thức giao dịch: Bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản; Bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản; Vay mượn tiền nhà đầu tư đảm bảo bằng sở hữu cổ phần.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định những nhà đầu tư này là người bị hại trong vụ án.

Tiến hành điều tra mở rộng vụ án, ngày 1/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khám xét đối với 4 đối tượng, gồm:

Tống Thị Kim Liên- Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Khoản 4 Điều 354 BLHS.

Phạm Thị Thanh Thọ- Kế toán trưởng Tập đoàn Egroup và Nguyễn Thị Hoài Hương, Kế toán Công ty Egame về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Khoản 4 Điều 174 BLHS.

Nguyễn Mạnh Phú- Giám đốc tài chính Tập đoàn Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame về tội "Đưa hối lộ", quy định tại Khoản 4 Điều 364 BLHS và tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Khoản 4 Điều 174 BLHS.

Ngoài ra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu còn làm rõ việc 23 Quản lý kinh doanh của Công ty Egame gồm: (1) Nguyễn Thị Dung (em gái Nguyễn Ngọc Thuỷ); (2) Nguyễn Văn Sơn (em trai Nguyễn Ngọc Thuỷ); (3) Nguyễn Trọng Vũ (chồng Nguyễn Thị Dung); (4) Phạm Thị Ngoan; (5) Vũ Thị Dung; (6) Đinh Thị Phương Thêu; (7) Đỗ Thị Hồng Nhung; (8) Nguyễn Trọng Quỳnh; (9) Nguyễn Thị Quỳnh; (10) Đoàn Thị Minh Đức; (11) Bùi Kim Thủy; (12) Nguyễn Quỳnh Chi; (13) Vũ Thị Thu Hiền; (14) Đỗ Thị Khánh Huyền; (15) Đới Thị Tâm; (16) Quách Minh Phượng; (17) Nguyễn Hữu Xuân; (18) Nguyễn Khánh Toàn; (19) Lê Chí Dũng; (20) Lê Thanh Sơn; (21) Phạm Đức Hạnh; (22) Trần Thị Thanh Nga và (23) Hà Văn Tài có dấu hiệu đồng phạm với Nguyễn Ngọc Thủy về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 25/8/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, Lệnh khám xét đối với 23 đối tượng nêu trên về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", vai trò đồng phạm quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ Luật Hình sự.

Trong đó, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 đối tượng là: Nguyễn Thị Dung, Vũ Thị Dung, Bùi Kim Thủy và Trần Thị Thanh Nga do có nơi cư trú và lý lịch rõ ràng, quá trình làm việc đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác phục vụ công tác điều tra; bắt bị can để tạm giam đối với 19 đối tượng còn lại.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phối hợp Kiểm sát viên thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật; áp giải các bị can về Trại tạm giam đảm bảo an toàn; quá trình khám xét chỗ ở của các bị can có thu giữ một số hồ sơ, tài liệu liên quan.