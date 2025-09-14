Vụ bé trai viết tâm thư kêu cứu: Gia đình tiết lộ nguyên nhân công khai sự việc

Vụ việc cháu Đ.C.H. (13 tuổi, ở phường Kiến Hưng, Hà Nội) viết tâm thư kể về cuộc sống bị mẹ kế bạo hành đang khiến dư luận phẫn nộ. Được biết, sự việc đã xảy ra từ đầu năm 2025 nhưng đến nay mới được gia đình chia sẻ.

Kể với VOV, chị Đ.T.B. (cô ruột của cháu H.) cho hay, đầu năm 2025, gia đình có đám hiếu, anh trai của chị cùng vợ và các con về để lo công việc. Lúc này, chị N.T.T. (40 tuổi, mẹ kế của cháu H.) đã mang rất nhiều thư về nhà cho mọi người trong gia đình đọc để biết rằng cháu H. rất hư. Thực tế, theo lời cháu H. kể thì những bức thư này là do mẹ kế bắt viết theo đúng ý của mẹ. Những bức thư rất dài, nói xấu nhiều vấn đề. Khi đó, gia đình chị B. có cảm giác cháu H. đang không được an toàn. Mọi người cũng nói chuyện này với anh Đ.V.H. (41 tuổi, bố cháu H).

Chị B. kể thêm, công việc của anh H. rất bận, trong khi đó chị T. lại luôn tỏ ra là người tốt trước mặt mọi người, luôn tỏ thái độ niềm nở, tươi cười, ra vẻ tình cảm yêu thương cháu H. nên anh trai chị B. không mảy may nghi ngờ. Đến khi gia đình cảnh báo, anh H. mới giật mình xem lại camera trong nhà từ nhiều ngày trước thì mới ngỡ ngàng biết sự thật.

Camera ghi cảnh cháu bé bị người phụ nữ chửi bới, bắt đứng cúi mặt, không được ngồi. (Ảnh: Cắt từ clip)

Khi xem camera và đọc những dòng chữ cháu viết trong tâm thư, cả gia đình chị B. ai cũng bức xúc, đau lòng. Tuy nhiên, vì anh H. và chị T. còn có 2 con chung (2 bé sinh đôi) nên mọi người lại cố gắng kiềm chế để mọi việc êm xuôi, không ồn ào. Do cháu H. bị sang chấn tâm lý, hoảng loạn nên gia đình cũng cho cháu tạm nghỉ học, sang nhà người thân ít ngày. Sau khi tinh thần ổn định, cháu H. đã tiếp tục đi học.

Về phía anh H., khi phát hiện con người thật của vợ đã quyết định ly hôn. Tuy nhiên thời gian gần đây, chị T. có những động thái không hay khiến gia đình bức xúc và quyết định đưa sự việc ra dư luận.

Liên quan đến sự việc, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội đang phối hợp Công an phường Kiến Hưng làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ.

‎Công an TP Hà Nội sẽ điều tra, giải quyết triệt để vụ việc và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em theo quy định pháp luật.

Người phụ nữ dùng điện thoại đánh vào đầu cháu bé. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trước đó, mạng xã hội "nghẹt thở" trước những đoạn clip ghi lại cảnh bé trai bị một người phụ nữ chửi bới, dùng điện thoại đánh vào đầu cháu bé. Theo gia đình, cháu còn bị mẹ kế bắt tự tát vào mặt đến khi chảy máu mồm, tự dùng tay đánh vào thái dương, mùa đông phải tắm nước lạnh, không được đắp chăn, mùa hè không được bật điều hòa,...

Được biết, mẹ của cháu bé không may qua đời vì tai nạn giao thông vào năm 2014, khi cháu mới được 2 tuổi. Đến năm 2022, bố cháu H. tái hôn với người vợ sau và có thêm 1 cặp sinh đôi, 1 trai, 1 gái.