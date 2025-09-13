Công an Hà Nội xác minh 'tâm thư kêu cứu' của bé trai kể về cuộc sống với mẹ kế
Công an phường Kiến Hưng (Hà Nội) vào cuộc xác minh thông tin từ video và "tâm thư" được cho là do bé trai chia sẻ, kể về việc bị mẹ kế ngược đãi.
Ngày 13/9, trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, đại diện Công an phường Kiến Hưng (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang xác minh thông tin bức tâm thư của bé trai tố bị mẹ kế bạo hành về thể chất và tinh thần khi sống chung.
Theo vị này, gia đình bé trai sống trên địa bàn phường, hai vợ chồng đều có con riêng và có thêm con chung sau khi kết hôn. Sau khi thông tin được chia sẻ gây bức xúc dư luận, dù gia đình chưa trình báo nhưng Công an phường Kiến Hưng vẫn vào cuộc điều tra, xác minh.
Trước đó, mạng xã hội xuất hiện 3 đoạn video kèm hình ảnh nhiều trang giấy viết tay được cho là nhật ký của bé trai kể về thời gian sống cùng bố và mẹ kế. Trong đó: "Thời gian gần đây, mẹ thường xuyên đánh con bằng điện thoại, chai thủy tinh, thìa, dao…”.
Một video trích xuất camera được đăng tải trong bài viết ghi lại hình ảnh người phụ nữ cầm điện thoại đánh vào đầu bé trai, yêu cầu bé đứng lên cúi mặt nhìn xuống bàn, không được phép ngồi ghế.
Vụ việc khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Một số người cho biết, hoàn cảnh bé trai rất đáng thương, mẹ mất khi cậu bé còn nhỏ.
