Vụ buôn lậu gần 1.500 viên kim cương từ Ấn Độ vào Việt Nam: Chi 1,2 tỷ đồng nhờ "chạy án" nhưng bị lừa

Ngày 24/7, TAND TP.HCM cho biết, mở phiên tòa xét xử bị cáo Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati (30 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) về tội "Buôn lậu" vào ngày 31/7.

Liên quan vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Linh (54 tuổi, ngụ Vĩnh Long) bị truy tố về các tội "Buôn lậu", "Đưa hối lộ"; bị cáo Lý Thị Ngọc Nga (49 tuổi, ngụ TP.HCM) bị truy tố về tội "Môi giới hối lộ"; bị cáo Lý Thị Ngọc Bích (47 tuổi, ngụ TP.HCM, em ruột của Nga) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".Phiên tòa do thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang làm chủ tọa; có 10 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. HĐXX cũng triệu tập 7 người tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Lý Thị Ngọc Bích và tiền tang vật. Ảnh: CACC

Đáng chú ý, trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Linh đồng thời được xác định là bị hại đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo Lý Thị Ngọc Bích.Theo cáo trạng, đầu năm 2023, Sureshkumar, người điều hành Công ty Nsh & Co tại Ấn Độ, đã thỏa thuận với Nguyễn Thị Linh tổ chức đưa kim cương từ Ấn Độ vào Việt Nam tiêu thụ trái phép. Từ tháng 8/2023, Sureshkumar giao cho Prajapati trực tiếp vận chuyển kim cương từ Ấn Độ sang TP.HCM mà không làm thủ tục khai báo hải quan.

Prajapati và Linh tìm kiếm khách mua thông qua mạng xã hội, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước. Căn cứ danh sách khách hàng, Sureshkumar chỉ đạo Prajapati mang kim cương sang TPHCM giao cho Linh để bán trực tiếp hoặc gửi qua chành xe đến các địa phương.

Tiền bán kim cương được chuyển vào các tài khoản do Linh quản lý. Linh được hưởng hoa hồng 0,1% giá trị mỗi lô hàng, số tiền còn lại chuyển cho Sureshkumar. Prajapati được trả lương khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng.

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: CACC

Từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024, Prajapati đã 5 lần nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam, vận chuyển trái phép tổng cộng 1.477 viên kim cương các loại để giao cho Linh tiêu thụ. Lần gần nhất, ngày 23/10/2024, khi làm thủ tục nhập cảnh qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Prajapati bị phát hiện cất giấu 715 viên kim cương trong hành lý nhưng không khai báo hải quan.

Kết quả giám định xác định số tang vật gồm 503 viên kim cương thiên nhiên và 212 viên kim cương tổng hợp (CVD), có tổng trị giá hơn 6,84 tỷ đồng.

Sau khi Prajapati bị bắt cùng lô kim cương bị thu giữ, Linh nhờ Lý Thị Ngọc Nga tìm cách giúp người này được tại ngoại hoặc sớm trở về Ấn Độ; tìm luật sư để xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Mặc dù biết rõ mục đích "chạy án" của Linh và không có khả năng thực hiện, Nga vẫn đứng ra làm trung gian, giới thiệu em ruột là Lý Thị Ngọc Bích.

Nguyễn Thị Linh và Lý Thị Ngọc Bích (áo tím) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Theo cáo buộc, Bích nhiều lần đưa ra thông tin gian dối, hứa hẹn sẽ tìm người có chức vụ, quyền hạn can thiệp để giúp Prajapati được tại ngoại hoặc giúp cả Prajapati và Linh được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Tin tưởng, Linh đã nhiều lần đưa cho Bích tổng cộng 1,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo cơ quan tố tụng, sau khi nhận tiền, Bích chỉ sử dụng 150 triệu đồng để thuê luật sư bào chữa cho Prajapati, còn khoảng 1,05 tỷ đồng cất giữ tại nhà và không thực hiện những cam kết như đã hứa.