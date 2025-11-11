Vụ chủ tịch hội đồng quản trị “thân mật” với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc: Những người trong clip có bị xử phạt?

Ngày 10/11, đại diện UBND xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình cho biết Công an xã Hải Hậu đã vào cuộc phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, làm rõ các đoạn clip tung lên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc gây xôn xao dư luận.

Theo đại diện chính quyền địa phương, Trường THPT T.H.T. đóng trên địa bàn xã, tuy nhiên về mặt quản lý thuộc Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình.

Hình ảnh cắt từ đoạn clip liên quan

Sự việc có thể đi xa hơn những gì nhìn thấy qua camera

Trao đổi với PV, dưới góc độ pháp lý, Ts. Ls. Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng: clip cát từ camera giám sát thể hiện người đàn ông thân mật với nhiều phụ nữ là bất thường, cần phải làm rõ để xác định bản chất sự việc, tránh những nghi ngờ, thông tin xuyên tạc trong xã hội.

Khi clip được phát tán thì rất nhiều người đang nghi ngờ sự việc xảy ra trong môi trường giáo dục, có liên quan đến đạo đức nhà giáo, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục cũng như uy tín cá nhân của một số người. Cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh làm rõ, để có căn cứ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Với những diễn biến thể hiện qua clip cho thấy người đàn ông thân mật với nhiều người phụ nữ trong phòng làm việc, sự việc có thể đi xa hơn những gì nhìn thấy qua camera đặt tại phòng làm việc này.

Hiện nay đang có nhiều đồn đoán trên mạng xã hội về danh tính của những người xuất hiện trong clip. Tuy nhiên, để kết luận sự việc xảy ra ở đâu, những nhân vật trong clip là ai, hành vi là đúng hay sai, có vi phạm hay không, vi phạm mức độ nào (nếu có) thì cần phải có sự xác minh và kết luận của cơ quan chức năng.

Mọi suy luận, quy kết thiếu căn cứ đều có thể là sai lầm và phải chịu trách nhiệm pháp lý. Sự việc một người đàn ông thân mật với nhiều người phụ nữ trong phòng làm việc của mình trong một khoảng thời gian ngắn như vậy là hiếm gặp và có phần bất thường.

Những biểu hiện qua clip cho thấy những người phụ nữ đến căn phòng này có thể đều đã có mục đích từ trước và họ biểu lộ tình cảm rất tự nhiên, có phần quen thuộc khiến dư luận xã hội bất bình.

Nếu tất cả những người trong clip đều là những người độc thân, họ không bị ràng buộc bởi cơ quan tổ chức nào thì đó là chuyện cá nhân, đó là biểu hiện của lối sống có phần khác biệt với truyền thống đạo đức, văn hóa của người Việt Nam. Tuy nhiên nếu họ là những người tự do trong hôn nhân, không bị ràng buộc bởi mối quan hệ hôn nhân nào khác thì về pháp luật quy định tự do về tình cảm, thậm chí tự do về tình dục.

Nếu những người trong clip là những người đang có vợ, có chồng, đang có các cuộc hôn nhân mà lại có những hành vi đi quá giới hạn thì có thể được xác định là vi phạm về hôn nhân một vợ một chồng theo luật hôn nhân và gia đình.

Luật hôn nhân và gia đình đòi hỏi người vợ và người chồng trong quan hệ hôn nhân phải thủy chung, cùng nhau xây dựng gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Nếu một người đã có vợ, có chồng mà có quan hệ “bất chính” với người khác thì không chỉ vi phạm đạo đức xã hội mà còn vi phạm phạm luật hôn nhân và gia đình.

Hành vi vi phạm hôn nhân một vợ một chồng ở mức độ vụng trộm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu công khai chung sống như vợ chồng gây hậu quả nghiêm trọng thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Những hành vi thiếu thủy chung, lối sống sa đọa, không phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội thì sẽ bị cưỡng chế, lên án, nếu là người của cơ quan tổ chức thì sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật về đạo đức lối sống.

Hình ảnh người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ được tung lên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip

Cần làm rõ nguồn gốc của các clip

Theo luật sư Cường, sự việc lan truyền trên không gian mạng nên cơ quan chức năng đang xác minh sự việc, chưa có kết luận cuối cùng nên chưa có cơ sở để xác định sự việc đúng sai thế nào. Tuy nhiên một người đàn ông thân mật với nhiều người phụ nữ trong cùng một căn phòng, đó lại là phòng làm việc thì có lẽ là chuyện chưa từng xảy ra, nếu sự việc xảy ra trong môi trường giáo dục thì đó là điều rất đáng trách.

Trường hợp những người này không phải là cán bộ, giáo viên, không phải trong môi trường giáo dục thì cũng cần thông tin sớm để tránh ảnh hưởng đến ngành giáo dục cũng như đến cơ sở giáo dục này.

Ngoài ra cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ nguồn gốc của các clip này ở đâu, ai là người phát tán, với mục đích gì để làm rõ bản chất sự việc, nội dung cụ thể của những thông tin và đánh giá hậu quả đã gây ra với xã hội để xem xét giải quyết sự việc theo quy định của pháp luật.

Dưới góc độ pháp lý thì mọi người đều tự do yêu đương, tự do quan hệ tình dục nhưng không được trái pháp luật và đạo đức xã hội. Những sự việc trên cho thấy những người phụ nữ xuất hiện đều âu yếm người đàn ông này, có những hành động rất thân mật tình cảm rồi cùng nhau đi vào phía trong..., không biết sau đó câu chuyện diễn ra như thế nào.

Tuy nhiên, diễn biến hành vi của các bên cho thấy biểu hiện thái độ tình cảm là tự nguyện nên sự việc không có dấu hiệu tội phạm, không có hành vi xâm hại tình dục hoặc xâm phạm đến thân thể của người khác.

Những hành vi này có vi phạm pháp luật hay không phụ thuộc vào diễn biến hành vi cụ thể của họ, phụ thuộc vào yếu tố chủ thể họ là ai, sự việc diễn ra ở đâu, họ có nằm trong cơ quan, tổ chức nào hay không, có chịu sự giám sát, kỷ luật theo quy chế, quy định của cơ quan tổ chức nào hay không.

Đồng thời việc họ có là người độc thân hay không hay đang trong một cuộc hôn nhân cũng là vấn đề quan trọng không chỉ xác định được có vi phạm pháp luật hay không mà còn có thể đánh giá về vấn đề đạo đức, lối sống.

Đến nay vẫn còn quá sớm để kết luận sự việc đúng hay sai, cần phải chờ kết luận của cơ quan chức năng về sự việc.

Nếu cơ quan chức năng xác định hành vi có vi phạm thì đương nhiên người vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm có thể là kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính. Còn đối với vấn đề đạo đức xã hội , nếu hành vi được xác định là không chuẩn mực thì sẽ bị xã hội cơ chê lên án.

Về nguyên tắc là hành vi của mỗi người trong xã hội đều phải tuân thủ các chuẩn mực xã hội và chuẩn mực pháp luật. Nếu vi phạm các chuẩn mực pháp luật thì người vi phạm sẽ phải chịu chế tài. Còn trường hợp vi phạm các chuẩn mực xã hội thì sẽ bị xã hội cười chê, lên án.

Những người là đảng viên mà vi phạm về đạo đức, lối sống, vi phạm về những điều đảng viên không được làm thì sẽ bị kỷ luật đảng.

Những người là thành viên trong các cơ quan tổ chức như viên chức, công chức, các môi trường lao động có nội qui quy chế mà vi phạm các chuẩn mực của cơ quan tổ chức thì cũng có thể bị xem xét xử lý kỷ luật.

Sự việc chưa có kết luận của cơ quan chức năng nên chưa thể kết luận được điều gì. Tuy nhiên, đây là vụ việc có thể sẽ rất phức tạp vì liên quan đến nhiều người, thậm chí liên quan đến môi trường giáo dục.

Chia sẻ thông tin nhạy cảm của người khác có thể bị xử phạt

Theo luật sư, những thông tin hình ảnh này cũng không nên phát tán trên mạng xã hội thiếu kiểm soát. Đặc biệt là những thông tin bí mật đời tư cá nhân, thông tin nhạy cảm của công dân là những thông tin dữ liệu được pháp luật bảo vệ.

Hành vi sử dụng, chia sẻ, đăng tải những thông tin nhạy cảm của người khác có thể vi phạm điều 32 bộ luật dân sự và người thực hiện hành vi này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện.

Ngày nay sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI nên với những clip như thế này sẽ xuất hiện các clip giả mạo, do AI tạo ra. Bởi vậy, mọi người cần thận trọng khi tiếp cận thông tin và không nên cáo buộc kết khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng về địa điểm xảy ra sự việc, về danh tính của những người trong cuộc và tính chính xác của thông tin thể hiện qua clip.

Thông tin bước đầu cho rằng đây là trường học và người đàn ông có liên quan đến trường này, tuy nhiên bước đầu trường này đang khẳng định là người đàn ông này không liên quan gì đến nhà trường và sự việc cũng không xảy ra trong khuôn viên nhà trường.

Bởi vậy, sự việc này cần chờ kết luận của cơ quan chức năng và để đánh giá tính chính xác của thông tin, danh tính của những người trong cuộc và địa điểm xảy ra, tính chất của sự việc làm căn cứ kết luận sự việc và giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hành vi phát tán thông tin hình ảnh của người khác mà không được người có thông tin hình ảnh đồng ý hoặc đưa ra những thông tin hình ảnh sai sự thật trên không gian mạng mà chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng thì người vi phạm có thể xử phạt hành chính từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác.

Trường hợp hành vi trên gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 155 (Tội làm nhục) và Điều 156 (Tội vu khống) của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) hoặc tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước theo điều 331 bộ luật hình sự.

Nếu nội dung clip có tính chất đồi trụy thì người thực hiện hành vi lan truyền các thông tin đồi trụy trên mạng xã hội có thể bị xử lý hình sự về tội truyền bá văn hóa đồi theo quy định tại điều 326 bộ luật hình sự.

Bởi vậy mọi người cần thận trọng trong việc tiếp cận, sử dụng, chia sẻ những thông tin nhạy cảm của người khác. Khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng thì cá nhân không thể tự quy kết, kết luận sự việc, cũng không được phép sử dụng lời lẽ, hành vi để xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác.

Việc sử dụng chia sẻ thông tin nhạy cảm của người khác có thể bị xử phạt vi phạm hành chính. Bởi vậy mọi người cẩn thận trọng khi đưa, chia sẻ các thông tin về vụ việc này cũng như các vụ việc tương tự để tránh những hệ lụy hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.