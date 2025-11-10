Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vụ người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ ở trường THPT: Công an vào cuộc

10-11-2025 - 20:25 PM | Xã hội

Lực lượng công an ở Ninh Bình đã vào cuộc xác minh các đoạn clip liên quan tới người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ xảy ra tại một trường THPT.

Ngày 10-11, đại diện UBND xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình cho biết Công an xã Hải Hậu đã vào cuộc phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, làm rõ các đoạn clip tung lên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc gây xôn xao dư luận.

Vụ người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ ở trường THPT: Công an vào cuộc- Ảnh 1.

Hình ảnh người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ được tung lên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip

Theo đại diện chính quyền địa phương, Trường THPT T.H.T. đóng trên địa bàn xã, tuy nhiên về mặt quản lý thuộc Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình.

Về các clip được tung lên mạng, công an đang vào cuộc, khi nào có kết quả chính quyền địa phương sẽ xem xét, phối hợp xử lý theo quy định.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, từ chiều ngày 9-11, trên mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều hình ảnh, video ghi lại cảnh "thân mật" giữa một người đàn ông với nhiều phụ nữ, được cho xảy ra tại phòng làm việc của một lãnh đạo Trường THPT T.H.T. (đóng tại xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình).

Qua nhiều hình ảnh và clip cho thấy người đàn ông có những hành động "thân mật" quá mức bình thường với nhiều người phụ nữ, tại nhiều thời điểm khác nhau trong năm 2024 và đầu năm 2025.

Vụ người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ ở trường THPT: Công an vào cuộc- Ảnh 2.

Nhiều hình ảnh nhạy cảm trên mức bình thường của ông N.V.Đ. đang gây bất bình dư luận

Ngay sau khi nắm bắt được vụ việc, Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo xác minh, làm rõ. Trả lời Báo Người Lao Động sáng 10-11, một lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình cho biết, người đàn ông trong clip không phải là thầy giáo, chưa từng đứng lớp. "Qua báo cáo của nhà trường, người trong clip không phải hiệu trưởng, không phải là giáo viên, không thuộc sự quản lý của ngành giáo dục. Theo thời gian trong clip, sự việc xảy ra từ năm học trước, trước thời điểm nhập tỉnh"- đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT Ninh Bình thông tin.

Theo lãnh đạo Trường THPT T.H.T., người đàn ông trong clip là ông N.V.Đ., hiện là chủ tịch hội đồng trường. Các clip được xác định xảy ra tại phòng làm việc của ông Đ. đặt trong khuôn viên nhà trường.

Về những người phụ nữ trong đoạn clip, đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình và lãnh đạo nhà trường cho biết không phải giáo viên của trường.

Để làm rõ thêm thông tin, phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ tới số máy ông N.V.Đ., chủ tịch hội đồng trường THPT T.H.T., nhưng ông Đ. không bắt máy.

Theo Tuấn Minh

Người lao động

