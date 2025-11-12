Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ cô gái trẻ tố khách sạn "bùng" phòng: Công an vào cuộc, phát hiện nhiều vi phạm

12-11-2025 - 06:31 AM | Xã hội

Nhận thông tin khách sạn Royal Hotel ở phố Hàng Cháo "bùng" phòng của cô gái, công an phát hiện cơ sở này nhiều vi phạm.

Liên quan vụ khách sạn Royal Hotel (số 19 phố Hàng Cháo, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) từ chối nhận khách lúc 2 giờ dù khách đã trả tiền đặt phòng, ngày 11-11, chỉ huy Công an phường Ô Chợ Dừa cho biết đơn vị đã báo cáo Công an TP Hà Nội.

Vụ cô gái trẻ tố khách sạn "bùng" phòng: Công an vào cuộc, phát hiện nhiều vi phạm- Ảnh 1.

Công an làm việc với người liên quan đến vụ việc. Ảnh: Đ.N.

Theo Công an phường Ô Chợ Dừa, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, xác minh và phát hiện cơ sở này có nhiều vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh lưu trú.

Theo đó, khách sạn không thực hiện đúng quy định về thông báo lưu trú, vi phạm điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31-12-2021.

Cùng với đó, cơ sở hoạt động ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, vi phạm điểm a khoản 4 Điều 12 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Ngoài ra, khách sạn còn không bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy thông dụng, vi phạm điểm a khoản 1 Điều 22 Nghị định 106/2025/NĐ-CP ngày 15-5-2025.

Trước đó, vụ việc gây xôn xao mạng xã hội khi tài khoản N.Y.Q. đăng clip tố bị khách sạn "bùng" phòng dù đã trả bộ toàn bộ số tiền phòng cho 3 đêm (ngày 7 đến ngày 10-11).

Theo chị Q. do ảnh hưởng mưa bão nên đến rạng sáng 9-11 chị mới tới nhận phòng. Tại đây, chị bất ngờ được phía khách sạn thông báo "đã cho người khác thuê" vì đến muộn, khiến chị phải thuê khách sạn khác trong đêm. Bức xúc vì cách hành xử của khách sạn này, chị Q. đã đăng bài cảnh báo cộng đồng.

Quản lý khách sạn Royal Hotel ở số 19 phố Hàng Cháo sau đó thừa nhận lỗi thuộc về nhân viên lễ tân do "thiếu kinh nghiệm nghiệp vụ". Người này cho biết nhân viên trực hôm xảy ra sự việc là người làm thay, không nắm rõ quy trình xử lý khi khách check-in muộn.

Đại diện khách sạn đã liên hệ xin lỗi, đồng thời đề nghị hoàn tiền đầy đủ cho khách qua hệ thống đặt phòng, nhưng khách chưa đồng ý vì không hài lòng với thái độ và cách giải quyết.

Công an phường Ô Chợ Dừa đang hoàn thiện hồ sơ, kiến nghị cơ quan chức năng xử phạt hành chính theo từng hành vi vi phạm, đồng thời yêu cầu chủ cơ sở bổ sung đầy đủ hồ sơ pháp lý, khắc phục vi phạm về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy trước khi tiếp tục kinh doanh.

Theo Nguyễn Hưởng

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bắt tạm giam Phùng Thị Thanh

Bắt tạm giam Phùng Thị Thanh Nổi bật

Tin gió mùa Đông Bắc: Nhiệt độ tại miền Bắc sắp giảm mạnh

Tin gió mùa Đông Bắc: Nhiệt độ tại miền Bắc sắp giảm mạnh Nổi bật

Truy nã Lương Thúc Phong

Truy nã Lương Thúc Phong

22:40 , 11/11/2025
Chủ tịch hội đồng trường ‘thân mật’ với nhiều phụ nữ, ảnh hưởng ngành Giáo dục

Chủ tịch hội đồng trường ‘thân mật’ với nhiều phụ nữ, ảnh hưởng ngành Giáo dục

22:26 , 11/11/2025
Đề nghị làm rõ động cơ phát tán clip người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ

Đề nghị làm rõ động cơ phát tán clip người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ

21:50 , 11/11/2025
Nam sinh sinh năm 2005 mất gần 600 triệu đồng sau một cú điện thoại

Nam sinh sinh năm 2005 mất gần 600 triệu đồng sau một cú điện thoại

21:36 , 11/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên