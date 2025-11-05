Vụ đánh bạc hơn 2.500 tỷ đồng ở khách sạn Pullman: Bị cáo hứa nếu được hưởng án treo sẽ đi hiến máu 250 - 350ml trở lên trong suốt cuộc đời

Theo thông tin từ báo Lao động, ngày 5/11, TAND Hà Nội tiếp tục phần tranh tụng vụ "Đánh bạc; Tổ chức đánh bạc" xảy ra tại khách sạn Pullman. Trong hôm qua và hôm nay, các bị cáo tự bào chữa hoặc được luật sư bào chữa sau phần công bố bản luận tội của đại diện Viện KSND Hà Nội.

Bị cáo Hồ Đồng Tháp - Giám đốc Công ty cổ phần O2 Việt Nam bị đề nghị 3 năm - 3 năm 6 tháng tội "Đánh bạc" trình bày, trong quá khứ đã nhiều lần tham gia hoạt động thiện nguyện, thường xuyên đi hiến máu, là người có nhân thân tốt, gia đình có 4 người đi bộ đội.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Nam Anh/ Báo Dân Trí).

Trong 2 tháng bị tạm giam, bị cáo Tháp đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo. Trước tòa bị cáo cho biết mình đang phải điều trị rối loạn trầm cảm tại bệnh viện.

Bị cáo này mong được hưởng khoan hồng, cam kết nếu hưởng án treo sẽ chấp hành tốt quy định pháp luật, cứ 3-6 tháng sẽ đi hiến máu 250-350ml trở lên và thực hiện trong suốt cuộc đời.

Cũng theo báo Dân trí, trước toà, bị cáo Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ), gửi lời xin lỗi đến các cơ quan nơi mình từng công tác, đặc biệt là gia đình, họ hàng. Ông Đức trình bày gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, khi mẹ già bị bệnh nặng, còn vợ ông cũng vướng vào một vụ án khác, mới được đặc xá dịp 2/9 vừa qua.

"Sau khi gia đình bị cáo vướng vào pháp luật, con bị cáo khoảng năm thứ 4 đại học phải bỏ học. Mẹ già thì sức khỏe kém, sinh hoạt của gia đình đều bị đảo lộn", ông Đức trình bày.

Cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình xin HĐXX xét thêm các yếu tố giảm nhẹ như có nhiều thành tích công tác, được Thủ tướng tặng bằng khen, gia cảnh khó khăn, tích cực làm từ thiện.

Trước đó, VKS đề nghị HĐXX phạt ông Đức 3 năm - 3 năm 6 tháng tù vì dùng hơn 4,26 triệu USD trong 74 lần đánh bạc.

Bị cáo Lê Hồng Phú bị cáo buộc đánh bạc 17 lần, với tổng số tiền hơn 43.000 USD, trước tòa thể hiện sự ăn năn, hối cải.

Phú trình bày bản thân có nhiều bệnh nền, mỡ máu, thoái hóa đốt sống. Trước khi bị bắt, bị cáo này cho biết thường xuyên đi thiện nguyện trên cả nước. Phú mong nhận được sự khoan hồng từ HĐXX.

Bị cáo này bị Viện kiểm sát đề nghị phạt tiền 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng, về tội Đánh bạc.

Vào chiều cùng ngày tòa tiếp tục phần tranh tụng.