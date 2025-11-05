Bị cáo đánh bạc hàng triệu USD trong khách sạn Pullman nói 'hoàn cảnh gia đình rất khó khăn'

Nêu hoàn cảnh khó khăn, trầm cảm để xin khoan hồng

Ngày 5/11, Hội đồng xét xử dành thời gian cho 141 bị cáo đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong khách sạn Pullman , cùng luật sư thực hiện quyền bào chữa.

Trước đó, nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, đến cao nhất là 5 năm tù với 5 bị cáo phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Ở nhóm tội “Đánh bạc”, bị cáo Vũ Phong (lao động tự do, quê Hải Dương) bị đề nghị mức án cao nhất đến 6 năm tù; hai cựu quan chức Hồ Đại Dũng (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) bị đề nghị mức án từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù và Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ) bị đề nghị từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù.

Cũng trong nhóm tội “Đánh bạc” , có 55 người được đề nghị hưởng án tù treo và 55 người bị đề nghị phạt tiền. Số còn lại bị đề nghị án tù từ 12 – 36 tháng.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Sau khi luận tội, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (cũ) Ngô Ngọc Đức được tòa cho phép tự bào chữa. Ông ta thừa nhận sai khi đánh bạc "nơi chỉ dành cho người nước ngoài", đồng thời xin Hội đồng xét xử xem xét các yếu tố giảm nhẹ như có nhiều thành tích công tác, được Thủ tướng tặng bằng khen, gia cảnh khó khăn vì mẹ già đột quỵ đã 3 năm, tích cực làm từ thiện.

Trước đó, trả lời xét hỏi, ông Đức cho hay, mỗi lần đánh bạc chỉ mang 50 - 70 triệu đồng. Sau này không có tiền thì dùng voucher, đi vay nóng anh em bạn bè.

Theo ông Đức, người vợ của ông vướng lao lý trong vụ án xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm, nên từ tháng 4/2023, ông đã làm đơn xin từ chức, thôi toàn bộ các chức vụ và xin nghỉ công tác, được Ban thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ) và các cơ quan liên quan chấp thuận.

Sau khi thôi chức vụ cũng là lúc ông “lạc lối” tìm đến con đường cờ bạc và chỉ chơi một mình không rủ thêm ai.

Cũng tự bào chữa, bị cáo Hồ Đồng Tháp (Giám đốc Công ty cổ phần O2 Việt Nam) cho biết trong quá khứ đã nhiều lần tham gia hoạt động thiện nguyện, thường xuyên đi hiến máu, là người có nhân thân tốt, gia đình có 4 người đi bộ đội.

Vướng lao lý hôm nay, ông Tháp cảm thấy xấu hổ với gia đình. Bản thân ông phải điều trị trầm cảm trong bệnh viện sau gần 2 tháng bị tạm giam.

Bị cáo mong được hưởng khoan hồng, cam kết nếu hưởng án treo sẽ chấp hành tốt quy định pháp luật, cứ 3 - 6 tháng sẽ đi hiến máu và thực hiện công việc này suốt cuộc đời.

Phần nêu quan điểm luận tội, ông Hồ Đồng Tháp bị Viện Kiểm sát đề nghị phạt 3 năm - 3 năm 6 tháng tù, không được đề nghị án treo.

Nhiều bị cáo khác khi bào chữa đều bày tỏ thái độ ăn năn, hối cải, mong Hội đồng xét xử tuyên án nhẹ hơn.

Đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm luận tội.

Hành vi đánh bạc đã trở thành thói quen với bị cáo

Luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đánh giá, hành vi đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, dù là qua trò chơi điện tử hay các phương thức khác, đều gây tác hại lớn đến xã hội, phá hoại trật tự an toàn công cộng.

Đặc biệt, trong vụ án này, có những bị cáo là người có địa vị xã hội cao, có trình độ học vấn, hiểu biết, lẽ ra phải là tấm gương mẫu mực trong việc tuân thủ pháp luật, bảo vệ lợi ích chung của xã hội nhưng lại tham gia vào hành vi phạm tội càng làm tăng mức độ nghiêm trọng của vụ án.

Vì vậy, cơ quan tố tụng đề nghị cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội mà các bị cáo gây ra, nhằm không chỉ trừng trị, mà còn mang lại hiệu quả giáo dục, răn đe mạnh mẽ, góp phần phòng ngừa tội phạm và bảo vệ trật tự, an toàn xã hội.

Kiểm sát viên tại tòa nhấn mạnh, trong nhóm 136 bị cáo phạm tội đánh bạc, có những bị cáo tham gia đánh bạc nhiều lần với số tiền đặc biệt lớn, như Vũ Phong (hơn 10,7 triệu USD) hay các bị cáo Vũ Thị Tuyết Mai, Hồ Đại Dũng (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Thế Vũ, Nguyễn Đức Long, Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình cũ) tham gia đánh bạc với số tiền từ hàng triệu USD.

"Điều này không chỉ thể hiện mức độ vi phạm nghiêm trọng, mà còn cho thấy hành vi đánh bạc đã trở thành một thói quen và diễn ra trong một thời gian dài. Cần phải có mức hình phạt đủ nghiêm khắc, cách ly các bị cáo khỏi xã hội để cải tạo, giáo dục và phòng ngừa chung", bản luận tội nêu.