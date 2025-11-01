Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khai đánh bạc 61 lần ở khách sạn Pullman vì “tò mò”, cựu phó trưởng phòng bị chủ toạ hỏi lại 1 câu đứng hình

01-11-2025 - 19:36 PM | Xã hội

Lời khai của các bị cáo đã khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Báo Công an nhân dân thông tin, chiều 31/10, tại phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại King Club (Khách sạn Pullman Hà Nội) khi được thẩm vấn, nhóm bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ tỉnh Phú Thọ (cũ) đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. 

Theo đó, bị cáo Nguyễn Tiến Dũng, cựu Trưởng phòng Khoa giáo Văn xã và và bị cáo Nguyễn Xuân Huệ, cựu Phó trưởng Phòng Khoa giáo Văn xã (Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ (cũ) tham gia đánh bạc nhiều lần với số tiền rất lớn. Cụ thể, Viện kiểm sát xác định, bị cáo Nguyễn Tiến Dũng đánh bạc 87 lần với tổng số tiền 237.900 USD (hơn 6,2 tỷ đồng); bị cáo Nguyễn Xuân Huệ đánh bạc 61 lần với tổng số tiền 447.000 USD (hơn 11 tỷ đồng).

Khai đánh bạc 61 lần ở khách sạn Pullman vì “tò mò”, cựu phó trưởng phòng bị chủ toạ hỏi lại 1 câu đứng hình- Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Báo Công an nhân dân)

Trích báo Tiền phong Online, theo ông Huệ khai, lý do đánh bạc vì “tò mò”. “Tò mò thì chơi một lần biết rồi thì thôi, đây lại chơi tới tận 61 lần?”, Chủ tọa hỏi. Ông Huệ không nói gì.

Lời khai của ông Huệ còn thể hiện, ông này đã cùng với ông Hồ Đại Dũng (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) mở thẻ đánh bạc vào ngày 6/6/2020 khi đi công tác và ở cùng khách sạn. Trong vụ án, ông Hồ Đại Dũng đánh bạc tổng số tiền hơn 7 triệu USD, thua gần 1 triệu USD. Phiên tòa ông Dũng xin xét xử vắng mặt, được chấp thuận.

Ngoài ra, bị cáo Tạ Quốc Thịnh, cựu Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) cũng đánh bạc tại King Club 53 lần với tổng số tiền 137.600 USD (hơn 3,6 tỷ đồng). Bị cáo Tạ Quốc Thịnh khai, khi được cử đi học nâng cao nghiệp vụ trình độ nghiên cứu sinh tại Hà Nội thì bị cáo đến King Club để đánh bạc. Chủ tọa phiên tòa hỏi: “Tại sao bị cáo không đi học mà lại đi đánh bạc?”, bị cáo trả lời: “Sáng bị cáo đi học, tối mới đi đánh bạc”...

Bị cáo Đỗ Anh Tuấn, cựu Chi cục trưởng Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ (cũ) đã đánh bạc 84 lần tại King Club với tổng số tiền 877.000 USD (hơn 23 tỷ đồng). Bị cáo Đỗ Anh Tuấn khai lý do đánh bạc “để giải tỏa căng thẳng”, nhưng do bị thua nhiều nên tiếp tục chơi để gỡ.

Bị cáo Đỗ Quang Hưng, cựu Phó phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch Đầu tư (nay là Sở Tài chính), tỉnh Phú Thọ (cũ) đánh bạc tại King Club 16 lần với tổng số tiền 76.800 USD (hơn 2 tỷ đồng).

Bị cáo Tô Thị Thu Hương (cựu công chức Bảo tàng tỉnh Phú Thọ cũ) đã đánh bạc tại King Club 69 lần với tổng số tiền gần 945.000 USD (gần 25 tỷ đồng). Trong vụ án này, bị cáo Hương là người ở Phú Thọ đánh bạc nhiều thứ 2, chỉ sau cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ Hồ Đại Dũng.

Bị cáo Hương khai, bị cáo đánh bạc ở King Club mỗi khi về Hà Nội công tác hoặc thăm bạn bè dịp cuối tuần. Nguồn tiền sử dụng để đánh bạc được Hương giải thích do bị cáo tích cóp.

Theo Phạm Trang

Đời sống và pháp luật

