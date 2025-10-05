Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vụ gây rối tại karaoke Dubai ở Đà Nẵng: Bắt "Xĩn Nghiêm" cùng 3 người

05-10-2025 - 11:59 AM | Xã hội

Mâu thuẫn trong lúc mời bia, nam thanh niên ở Đà Nẵng rời đi rồi cùng 3 thanh niên quay lại, mang theo hung khí tấn công nhóm bạn nhậu.

Ngày 5-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Như Nghiêm (SN 1993 trú phường Tam Kỳ), Nguyễn Đức Khánh (SN 1996), Trần Quốc Toản (SN 1998) và Lê Giao Hữu Triều (SN 2006, cùng trú xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng

Kết quả điều tra ban đầu xác định khoảng 22 giờ ngày 18-5, Phạm Như Nghiêm (biệt danh "Xĩn Nghiêm") cùng một nhóm bạn tổ chức nhậu tại quán karaoke Dubai (phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng).

"Xĩn Nghiêm" (ảnh trên) cùng Toản, Khánh, Triều

Trong quá trình nhậu, Nghiêm và Trần Quốc Việt phát sinh mâu thuẫn trong việc mời bia. Sau khi bỏ về, khoảng 20 phút sau, Nghiêm quay lại quán cùng Toản, Triều và Khánh, mang theo kiếm Nhật và dao tự chế, xông vào tấn công nhóm bạn nhậu cũ.

Hành động manh động này khiến hai người bị thương tích, nhiều khách trong quán hoảng loạn tháo chạy. Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo Trần Thường

Người lao động

