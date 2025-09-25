Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vụ hơn 300 cảnh sát đồng loạt khám xét nhiều địa điểm: Bắt tạm giam Nguyễn Võ Tùng Lâm

25-09-2025 - 10:13 AM | Xã hội

Nguyễn Võ Tùng Lâm là chủ quán bar ở Gia Lai. Đối tượng này bị khởi tố về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Võ Tùng Lâm (SN 1992, trú tại phường Diên Hồng) liên quan đến vụ bắt giữ 148 đối tượng "bay lắc". 

Cơ quan chức năng xác định Lâm là chủ quán bar S. và nhà hàng L.V.  Đối tượng này có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy khi điều hành các nhân viên quản lý cho các đối tượng sử dụng thuê địa điểm "bay lắc" tại số 22 Thống Nhất và 102 Cao Bá Quát.

Ngoài cho thuê địa điểm, các cơ sở này còn cung cấp "gái bay" (các tiếp viên nữ) để cùng khách sử dụng ma túy, thông tin này được đăng tải trên báo Gia Lai.

Vụ hơn 300 cảnh sát đồng loạt khám xét nhiều địa điểm: Bắt tạm giam Nguyễn Võ Tùng Lâm- Ảnh 1.

Nguyễn Võ Tùng Lâm bị khởi tố về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (Ảnh: FB/Báo Gia Lai).

Trước đó, Bộ Công an thông tin, rạng sáng 15/9, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ, điều tra viên cùng trang thiết bị nghiệp vụ đã đồng loạt đột kích kiểm tra các tụ điểm "bay lắc", giữ 148 người (56 nữ, 92 nam) có tuổi đời còn rất trẻ đang tổ chức, sử dụng trái phép các chất ma túy; thu giữ tại hiện trường nhiều loại ma túy tổng hợp như khay (Ketamin), kẹo (MDMA)…

Vụ hơn 300 cảnh sát đồng loạt khám xét nhiều địa điểm: Bắt tạm giam Nguyễn Võ Tùng Lâm- Ảnh 2.

Đồng loạt đột kích, khám xét nhiều tụ điểm “bay lắc” trên địa bàn phường Diên Hồng (Ảnh: Bộ Công an).

Ghi nhận ban đầu, các địa điểm trên mặc dù đăng ký loại hình kinh doanh karaoke nhưng phòng hát đã cải tạo, sửa chữa, lắp đặt thêm giường nệm, sô pha, đèn nháy, loa cỡ lớn…, để phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy của các “dân chơi”. 

Đồng thời, chủ quán cũng lắp thêm nhiều camera, cửa bảo vệ nhằm trốn tránh sự phát hiện và đối phó với cơ quan chức năng.

Vụ hơn 300 cảnh sát đồng loạt khám xét nhiều địa điểm: Bắt tạm giam Nguyễn Võ Tùng Lâm- Ảnh 3.

Tang vật thu giữ tại hiện trường (Ảnh: Bộ Công an).

Theo Duy Anh

