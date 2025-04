Vụ kẹo rau Kera: Đại diện Cơ quan điều tra tiết lộ thông tin bất ngờ liên quan đến hoa hậu Thùy Tiên

Liên quan đến vụ án kẹo rau củ Kera của Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục mà Bộ Công an mới khởi tố ngày 4/4, trong chương trình "Việt Nam hôm nay" của VTV số phát sóng ngày 6/4, đại tá Trần Quốc Cường - trưởng Phòng điều tra và thẩm định hồ sơ tố tụng, thuộc văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chia sẻ thêm các thông tin.

Trong vụ án này có một diễn biến liên quan đến hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên. Cụ thể, tối 4/4, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên (SN 1998, trú tại TP Hồ Chí Minh).

Cũng theo đơn vị này, Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị tạm hoãn xuất cảnh kể từ ngày 15/3/2025 đến ngày 15/5/2025 để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Nói về vấn đề này, đại tá Trần Quốc Cường khẳng định "theo tài liệu điều tra đến nay có thể xác định hoa hậu Thuỳ Tiên là người có liên quan đến vụ án", đại tá Trần Quốc Cường nói và cho biết thêm trong thời gian tới cơ quan điều tra sẽ khẩn trương làm rõ, xử lý theo quy định.

Ông Cường cũng cho biết, thời gian qua có nhiều người nổi tiếng, người ảnh hưởng trên mạng xã hội có những quảng cáo, quảng bá các sản phẩm không đúng, cơ quan công an cũng đã xử lý. Tuy nhiên vẫn đang nhức nhối, gây bức xúc trong dư luận. Đặc biệt, hành vi này đã gây tổn hại đến sức khoẻ của người dân, cộng đồng, thiệt hại đến tài sản thậm chí ảnh hưởng đến nói giống.

Nhiều người nổi tiếng đã bị xử lý nhưng tình hình vẫn phức tạp. Trong thời gian tới, cơ quan công an sẽ tiếp tục theo dõi giám sát chặt chẽ các hành vi vi phạm pháp luật nói chung và các loại tội phạm trên không gian mạng nói riêng.

Nói về hành vi "sản xuất hàng giả" của các đối tượng, ông Cường cho hay, cơ quan CSĐT xác định Nguyễn Phong - chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Asia Life là người tổ chức sản xuất kẹo rau củ. Phong có hành vi chỉ đạo nhân viên trong việc thu mua nguyên vật liệu không đúng.

Cụ thể, đại tá Trần Quốc Cường phân tích, đáng lẽ nguyên vật liệu là bột rau được thu mua từ các nông trại, trang trại của các nhà sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, thì Phong lại chỉ đạo nhân viên mua sẵn bột rau có các hàm lượng đều đạt dưới mức tiêu chuẩn (từ 0,61 đến 0,75%), trong khi công bố, quảng bá là 28%.

Đặc biệt, đối tượng còn cho chất Sobiton -nguyên liệu sử dụng làm thuốc xổ chiếm tỉ lệ 35% trong thành phần, cùng các chất phụ gia khác mà không công bố cho người tiêu dùng biết.

Trước đó, ngày 4/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs, SN 1997) cổ đông, thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục, SN 1997), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt và 2 người khác về tội “Lừa dối khách hàng". Ngoài ra, Công an cũng khởi tố Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life về tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm".

Hoa hậu Thuỳ Tiên nhiều lần quảng cáo kẹo rau củ Kera

Bộ Công an cho hay, sau khi nhận được tin báo trên các phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera được Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên, Hằng Du mục và Quang Ling Vlogs quảng cáo sai sự thật trên các nền tảng mạng xã hội, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan.

Sau khi điều tra, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng".

Công an xác định Sản phẩm thực phẩm bổ sung thường được gọi là Kẹo Kera do công ty Asia Life sản xuất là hàng giả.

Từ 12/12/2024 đến 14/3/2025, các đối tượng đã bán trên 135.000 sản phẩm cho hơn 30.000 khách hàng, thu trên 17 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, xử ký triệt để vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho các cá nhân, tổ chức mua 135.325 hộp kẹo Kera biết, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng 3- C01; địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội hoặc Điều tra viên Lưu Thị Thanh Hiếu, SĐT 0904.58 28 82) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.