Vũ Khắc Tiệp bị "ném đá" vì bài đăng gây sốc về Trương Ngọc Ánh

Mới đây, Vũ Khắc Tiệp gây chú ý khi đăng tải đoạn clip tổng hợp những khoảnh khắc thân thiết với Trương Ngọc Ánh, kèm theo đó là dòng trạng thái dài bày tỏ sự cảm thông và ngưỡng mộ dành cho nữ diễn viên giữa thời điểm cô vừa bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Vũ Khắc Tiệp đăng đoạn clip ghi lại khoảnh khắc chung với Trương Ngọc Ánh giữa lúc nữ diễn viên bị bắt

Trong clip là khoảnh khắc xuất hiện chung của Vũ Khắc Tiệp với Trương Ngọc Ánh trong một sự kiện. "Ông bầu Vbiz" còn đính kèm dòng trạng thái: "Có những biến cố trong cuộc sống ập tới mà chúng ta không thể lường trước được, mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình. Trong bất cứ hoàn cảnh nào thì với em chị luôn là người chị mà em kính trọng. Một người chị tử tế, thông minh và sống chất với tất cả mọi người. Em và những người yêu quý chị luôn ở đây và cầu mong chị vượt qua được khó khăn này 'Đại Minh Tinh của Việt Nam'".

Ngay lập tức, bài đăng của Vũ Khắc Tiệp vấp phải làn sóng phản đối. Việc Vũ Khắc Tiệp gọi Trương Ngọc Ánh là "người chị tự tin, thông minh và sống chất với tất cả mọi người", là "Đại Minh Tinh của Việt Nam" đồng thời dùng cụm từ "biến cố" để nói về vụ việc lần này khiến cư dân mạng bức xúc.

Vũ Khắc Tiệp từng cùng Trương Ngọc Ánh xuất hiện nhiều ở các sự kiện

Nhiều ý kiến cho rằng việc Vũ Khắc Tiệp dùng những từ ngữ mang tính ca ngợi và bao biện cho người đang vướng vòng lao lý là vô cùng phản cảm, thiếu nhạy cảm với bối cảnh nghiêm trọng của vụ việc. Cách gọi "biến cố" được cho là đang làm nhẹ đi bản chất pháp lý của hành vi phạm tội mà cơ quan chức năng đang xử lý. Không ít khán giả thẳng thắn phê phán rằng Vũ Khắc Tiệp thiếu sự nhạy cảm và đặt nghi vấn phải chăng "ông bầu Vbiz" đang mượng vụ việc để gây chú ý cho mình.

Một số bình luận của netizen:

- Chiếm đoạt hàng trăm tỷ mà tử tế

- Cố ý chiếm đoạt tài sản thì trước sau gì cũng bị bắt chứ biến cố gì

- Người mất tiền thì có được gọi là biến cố lớn không, đây là chủ đích chứ có phải tai nạn nghề nghiệp đâu

- Sao lại là biến cố không lường trước được. Biết là kết cục sẽ xảy ra như này mà vẫn cố tình thì đây gọi là biết nhưng vẫn làm nhé

- Lại kiếm tương tác

Vũ Khắc Tiệp bị "ném đá" vì bài đăng được cho là thiếu nhạy cảm về Trương Ngọc Ánh

Tối 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP. HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trương Ngọc Ánh là người từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc công ty, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng.

Ngoài ra, trong quá trình điều hành doanh nghiệp, bà Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.