Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vũ Khắc Tiệp bị "ném đá" vì bài đăng gây sốc về Trương Ngọc Ánh

03-11-2025 - 16:46 PM | Lifestyle

Vũ Khắc Tiệp và Trương Ngọc Ánh có mối quan hệ thân thiết, thường xuyên xuất hiện chung trong các sự kiện.

Mới đây, Vũ Khắc Tiệp gây chú ý khi đăng tải đoạn clip tổng hợp những khoảnh khắc thân thiết với Trương Ngọc Ánh, kèm theo đó là dòng trạng thái dài bày tỏ sự cảm thông và ngưỡng mộ dành cho nữ diễn viên giữa thời điểm cô vừa bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Vũ Khắc Tiệp đăng đoạn clip ghi lại khoảnh khắc chung với Trương Ngọc Ánh giữa lúc nữ diễn viên bị bắt

Trong clip là khoảnh khắc xuất hiện chung của Vũ Khắc Tiệp với Trương Ngọc Ánh trong một sự kiện. "Ông bầu Vbiz" còn đính kèm dòng trạng thái: "Có những biến cố trong cuộc sống ập tới mà chúng ta không thể lường trước được, mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình. Trong bất cứ hoàn cảnh nào thì với em chị luôn là người chị mà em kính trọng. Một người chị tử tế, thông minh và sống chất với tất cả mọi người. Em và những người yêu quý chị luôn ở đây và cầu mong chị vượt qua được khó khăn này 'Đại Minh Tinh của Việt Nam'".

Ngay lập tức, bài đăng của Vũ Khắc Tiệp vấp phải làn sóng phản đối. Việc Vũ Khắc Tiệp gọi Trương Ngọc Ánh là "người chị tự tin, thông minh và sống chất với tất cả mọi người", là "Đại Minh Tinh của Việt Nam" đồng thời dùng cụm từ "biến cố" để nói về vụ việc lần này khiến cư dân mạng bức xúc.

Vũ Khắc Tiệp bị

Vũ Khắc Tiệp từng cùng Trương Ngọc Ánh xuất hiện nhiều ở các sự kiện

Nhiều ý kiến cho rằng việc Vũ Khắc Tiệp dùng những từ ngữ mang tính ca ngợi và bao biện cho người đang vướng vòng lao lý là vô cùng phản cảm, thiếu nhạy cảm với bối cảnh nghiêm trọng của vụ việc. Cách gọi "biến cố" được cho là đang làm nhẹ đi bản chất pháp lý của hành vi phạm tội mà cơ quan chức năng đang xử lý. Không ít khán giả thẳng thắn phê phán rằng Vũ Khắc Tiệp thiếu sự nhạy cảm và đặt nghi vấn phải chăng "ông bầu Vbiz" đang mượng vụ việc để gây chú ý cho mình.

Một số bình luận của netizen:

- Chiếm đoạt hàng trăm tỷ mà tử tế

- Cố ý chiếm đoạt tài sản thì trước sau gì cũng bị bắt chứ biến cố gì

- Người mất tiền thì có được gọi là biến cố lớn không, đây là chủ đích chứ có phải tai nạn nghề nghiệp đâu

- Sao lại là biến cố không lường trước được. Biết là kết cục sẽ xảy ra như này mà vẫn cố tình thì đây gọi là biết nhưng vẫn làm nhé

- Lại kiếm tương tác

Vũ Khắc Tiệp bị

Vũ Khắc Tiệp bị "ném đá" vì bài đăng được cho là thiếu nhạy cảm về Trương Ngọc Ánh

Tối 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP. HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trương Ngọc Ánh là người từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc công ty, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng.

Ngoài ra, trong quá trình điều hành doanh nghiệp, bà Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Vũ Khắc Tiệp bị

Trương Ngọc Ánh bị bắt giam để điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Theo Liên Hoa

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bạn trai Thảo Nhi Lê là hậu duệ đời thứ 7 của gia tộc 200 năm kinh doanh nước hoa ở Pháp

Bạn trai Thảo Nhi Lê là hậu duệ đời thứ 7 của gia tộc 200 năm kinh doanh nước hoa ở Pháp Nổi bật

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rót tiền tỷ cho “tân binh” lấn sân giải trí: Đường đua phim – gameshow Việt sắp đổi ngôi?

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rót tiền tỷ cho “tân binh” lấn sân giải trí: Đường đua phim – gameshow Việt sắp đổi ngôi? Nổi bật

"Người giữ nhà, nhà giữ người!": Sau tuổi 50, dọn sạch 4 góc này trong nhà, cuộc sống nhẹ lòng, vận may ùa đến

"Người giữ nhà, nhà giữ người!": Sau tuổi 50, dọn sạch 4 góc này trong nhà, cuộc sống nhẹ lòng, vận may ùa đến

16:34 , 03/11/2025
Ai vượt qua nổi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My?

Ai vượt qua nổi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My?

16:10 , 03/11/2025
Sao trẻ ĐT Việt Nam tậu xế hộp mới, viên mãn bên vợ hot girl sau 2 năm kết hôn

Sao trẻ ĐT Việt Nam tậu xế hộp mới, viên mãn bên vợ hot girl sau 2 năm kết hôn

16:06 , 03/11/2025
3 cơ ngơi chứng minh đẳng cấp thật của NSƯT Xuân Hinh

3 cơ ngơi chứng minh đẳng cấp thật của NSƯT Xuân Hinh

15:58 , 03/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên