Vụ Mercedes bị đập gương, cào xước khi đỗ bên đường: Công an Hà Nội ra quyết định

Liên quan đến sự việc chiếc Mercedes GLC200 bị phá hoại khi đỗ bên đường, xảy ra tại Hà Nội, ngày 15/2, nguồn tin trên báo Dân trí cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Đây là kết quả giải quyết bước đầu sau khi cơ quan điều tra tiếp nhận trình báo bị hủy hoại tài sản của chị Đ.B.N. (36 tuổi).

Trước đó, theo thông tin trên báo Công an nhân dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã có kết quả giám định thiệt hại đối với chiếc xe Mercedes GLC200 của chị N. Theo đó, tổng chi phí sơn sửa, khắc phục hư hỏng và thay thế cụm đèn của xe là 56,3 triệu đồng.

Trong khi đó, đại lý Mercedes-Benz đưa ra phương án sửa chữa cùng các hạng mục thay thế với tổng chi phí được báo giá là 116,55 triệu đồng.

Chiếc xe của chị N. bị cào xước tại nhiều vị trí.

Báo Người lao động đưa tin, tối ngày 18/1, chị N. đến một nhà hàng để ăn tối và được nhân viên của nhà hàng hướng dẫn đỗ xe tại cửa một trung tâm tiếng Anh ở đường Phùng Khoang (phường Đại Mỗ, Hà Nội). Thời điểm chị N. đỗ xe, trung tâm tiếng Anh đóng cửa, tắt điện. Chủ xe có để lại số điện thoại trên xe để tiện liên hệ khi cần.

Thế nhưng sau đó, hình ảnh từ camera an ninh đã ghi lại cảnh một phụ nữ từ trong nhà bước ra, lớn tiếng. Người này cùng con gái có hành vi bẻ gương chiếu hậu, dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính chiếc Mercedes của chị N. Theo lời chị N., 2 mẹ con người phụ nữ vẫn tiếp tục to tiếng và còn dùng vật sắc nhọn cào xước nhiều vị trí trên thân xe dù thời điểm đó có người xung quanh chứng kiến, can ngăn.

Khi quay lại hiện trường, chị N. phát hiện xe bị hư hỏng và nhận thấy vụ việc có tính chất phá hoại tài sản nên đã đến Công an phường Đại Mỗ trình báo, cung cấp các đoạn clip trích xuất từ camera của xe và camera khu vực.

Chị N. chủ động liên hệ với con gái của chủ trung tâm tiếng Anh vào hôm sau để trao đổi song nhận lại thái độ thiếu thiện chí.

Vài ngày sau, nhóm người phá xe đã đến nhà chị N. xin lỗi, đề nghị bồi thường song 2 bên không đạt được thỏa thuận hòa giải dân sự.