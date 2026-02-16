Không khí lạnh tràn xuống đúng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc chuyển rét, nhiệt độ giảm sâu

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay (15/02), bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất trong chiều nay phổ biến từ 24-27°C.

Dự báo gần sáng 17/02, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Đông Bắc Bộ; từ chiều tối và đêm 17/02 được tăng cường mạnh hơn, mở rộng tác động đến các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), Bắc Trung Bộ và một số khu vực Trung Trung Bộ. Gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 16 đến 19/02, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ đêm 17 đến 19/02, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16–19°C, vùng núi có nơi dưới 15°C. Tại Hà Nội, từ đêm 16 đến 19/02 có mưa nhỏ rải rác; từ đêm 17 đến 19/02 trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất khoảng 17-19°C.

Trên biển, từ gần sáng 17/02, khu vực Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 1,5-2,5m. Ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 3-5m. Từ ngày 18/02, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2-4m.

Nhận định thời tiết phục vụ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ từ ngày 16-22/02/2026 (từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 06 Tết)

Từ ngày 16 đến 22/02 (tức 29 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), thời tiết các khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt.

Tại Bắc Bộ , ngày và đêm 16/02 có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng; riêng khu vực Đông Bắc Bộ đêm có mưa nhỏ rải rác, trời lạnh về đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 24-27°C, riêng khu Tây Bắc 28-31°C; thấp nhất 18-21°C, vùng núi có nơi dưới 17°C.

Từ ngày 17-19/02 (mùng 1 đến mùng 3 Tết), khu vực có mưa và mưa nhỏ rải rác, riêng Tây Bắc có mưa vài nơi; từ đêm 17/02 trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 19-23°C, riêng Tây Bắc 23-26°C, có nơi trên 26°C; thấp nhất 16-19°C, vùng núi dưới 15°C.

Giai đoạn 20-22/02 (mùng 4 đến mùng 6 Tết), mưa giảm, chỉ còn mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù nhẹ; đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 22-26°C, khu Tây Bắc có nơi trên 27°C (riêng ngày 20/02 phổ biến 20-24°C); thấp nhất 17-20°C, vùng núi dưới 16°C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế ngày 16/02 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều nắng; nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C, thấp nhất 19-22°C. Từ 17-20/02 (mùng 1 đến mùng 4 Tết) có mưa, mưa rào rải rác, đêm và sáng trời lạnh; phía Bắc khu vực cao nhất 21-24°C, phía Nam 24-27°C, thấp nhất 18-21°C.

Đến 21-22/02 (mùng 5-6 Tết), mưa giảm, ngày nắng trở lại, nhiệt độ cao nhất 25-28°C, thấp nhất 19-22°C.

Tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, từ 16-22/02 nhìn chung ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; riêng phía Bắc trong thời kỳ 17-20/02 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 27-31°C; riêng phía Bắc từ 18-20/02 ở mức 25-28°C; thấp nhất 20-24°C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ trong suốt thời kỳ trên ít mưa, ngày nắng; nhiệt độ cao nhất 27-31°C, có nơi trên 31°C, thấp nhất 16-20°C.

Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái ít mưa, ngày nắng từ 16-22/02; nhiệt độ cao nhất 31-34°C, miền Đông có nơi trên 34°C, thấp nhất 23-26°C.

Riêng Hà Nội, ngày và đêm 16/02 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều nắng; đêm có mưa nhỏ rải rác, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ cao nhất 25-27°C, thấp nhất 19-21°C.

Từ 17-19/02 có mưa và mưa nhỏ rải rác; từ đêm 17/02 trời rét, nhiệt độ cao nhất 20-23°C, thấp nhất 17-19°C.

Giai đoạn 20-22/02 mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét; nhiệt độ cao nhất 23-26°C (riêng ngày 20/02 từ 22-24°C), thấp nhất 18-20°C.

Nam An