Vụ người đàn ông bỏ lại ô tô, nhảy cầu ở TP.HCM: Gia đình tiết lộ thông tin bất ngờ

04-11-2025 - 21:59 PM | Xã hội

Nạn nhân trong vụ việc là ông P.H.H. (43 tuổi, ở TP.HCM)

Liên quan đến sự việc người đàn ông lái taxi công nghệ, dừng trên cầu Sài Gòn, tự gây thương tích sau đó nhảy xuống sông, nạn nhân trong vụ việc được xác định là ông P.H.H. (43 tuổi, ở TP.HCM). Ngày 4/11, lực lượng chức năng TP.HCM đang phối hợp cùng gia đình tìm kiếm ông H. 

Gia đình nạn nhân cũng có mặt tại hiện trường, mong ngóng sớm tìm được người thân. Bên cạnh đó, ông T. (anh ruột của ông H.) cũng đã đến Công an phường Thạnh Mỹ Tây để cung cấp lời khai, phục vụ quá trình điều tra. 

Vụ người đàn ông bỏ lại ô tô, nhảy cầu ở TP.HCM: Gia đình tiết lộ thông tin bất ngờ- Ảnh 1.

Ông H. dùng vật nhọn, tự gây thương tích rồi nhảy suống sông Sài Gòn. (Ảnh: Tiền Phong)

Theo nguồn tin trên báo Dân trí, người thân của ông H. chia sẻ, nạn nhân từng có vợ và 2 người con nhưng hiện đã ly hôn. Ông H. đang thuê trọ, sống một mình tại xã Hưng Long (huyện Bình Chánh cũ). Trước đây, người đàn ông lái xe tải đường dài, chở hàng đi khắp cả nước. Nhưng vài năm trở lại đây, ông này lái taxi công nghệ và chịu khó làm ăn. 

Vào sáng ngày 3/11, ông H. có gọi điện cho ông T. hẹn đi uống cafe song người anh trai vì bận nên không đi. Đến trưa cùng ngày, ông T. nhận được cuộc gọi của công an, báo tin ông H. đã nhảy cầu Sài Gòn và yêu cầu ông T. đến trụ sở công an để làm việc. 

Gia đình cho biết thêm, ông H. bơi rất giỏi, thường không nhậu nhẹt, rượu chè. Tuy nhiên gần đây, nạn nhân thay đổi tâm trạng do có một số chuyện không vui liên quan đến vợ con. 

Thông tin về vụ việc khiến dư luận bất ngờ, mong sẽ có phép màu xảy ra. 

Vụ người đàn ông bỏ lại ô tô, nhảy cầu ở TP.HCM: Gia đình tiết lộ thông tin bất ngờ- Ảnh 2.

Ngày 4/11, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. (Ảnh: Người Lao Động)

Trước đó, vào ngày 3/11, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại hình ảnh ông H. dừng xe trên cầu Sài Gòn, sau đó đứng trên cầu dùng vật nhọn tự gây thương tích ở vùng cổ, chảy nhiều máu. Sau đó, ông này nhảy xuống sông. Diễn biến sự việc khiến người xem kinh hãi. 

Người dân có mặt tại hiện trường sau đó đã gọi điện báo công an. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường và tổ chức tìm kiếm ông H. 

Theo Lam Giang

Đời sống và pháp luật

