Vụ sản xuất cà phê giả: Bất ngờ với hàm lượng caffeine trong sản phẩm

27-10-2025 - 15:21 PM | Thị trường

Công ty TNHH MTV Nguyên Phát Gia Lai sản xuất cà phê với hàm lượng caffeine chỉ 0,3%, trong khi tiêu chuẩn tối thiểu là 1%.

Ngày 27-10, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết kết quả giám định ban đầu cho thấy sản phẩm cà phê bột mang nhãn hiệu T.K của Công ty TNHH MTV Nguyên Phát Gia Lai chỉ có 0,3% hàm lượng caffeine.

Vụ sản xuất cà phê giả: Bất ngờ với hàm lượng caffeine trong sản phẩm- Ảnh 1.

Lực lượng Công an khám xét cơ sở sản xuất cà phê của Công ty TNHH MTV Nguyên Phát Gia Lai nằm trên đường Mạc Đăng Dung, phường Hội Phú

Theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5251:2015, cà phê bột phải có tối thiểu 1% caffeine. Như vậy, sản phẩm của Công ty TNHH MTV Nguyên Phát Gia Lai chỉ đạt 30% so với quy định. Đây là dấu hiệu của hành vi sản xuất cà phê giả.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bắt thêm một nghi phạm là Nguyễn Văn Hạnh (38 tuổi; trú tại phường An Bình, tỉnh Gia Lai) – người trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất tại doanh nghiệp này.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 24-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hai cơ sở sản xuất cà phê nghi làm giả của Công ty TNHH MTV Nguyên Phát Gia Lai.

Hai cơ sở này nằm trên đường Trường Sa (xã Gào) và đường Mạc Đăng Dung (phường Hội Phú), do ông Võ Minh Tùng (47 tuổi, trú phường Hội Phú) làm Giám đốc.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hàng loạt tang vật và nguyên liệu nghi dùng để sản xuất cà phê giả, gồm: hơn 300 kg cà phê thành phẩm mang nhãn hiệu T.K; gần 900 kg cà phê nhân và 4.000 kg cà phê bột rang, xay, trộn chờ đóng gói; hơn 4,5 tấn nguyên, phụ liệu, gồm hương liệu, dầu bơ, phụ gia, hạt đậu nành, chất tạo màu; cùng máy móc thiết bị sản xuất như máy xay, máy trộn, máy rang, máy ép bao bì, máy in ngày sản xuất và hạn sử dụng.

Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự ông Võ Minh Tùng để điều tra về hành vi sản xuất cà phê giả, đồng thời niêm phong toàn bộ tang vật, máy móc, nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất vi phạm.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ quy mô, đường dây tiêu thụ và các đối tượng có liên quan trong vụ việc.

Vụ sản xuất cà phê giả: Tạm giữ Giám đốc Công ty Nguyên Phát Gia Lai


Theo Đức Anh

Người lao động

